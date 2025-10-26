ETV Bharat / bharat

యాచకురాలి వద్ద రూ.53,186- సంచుల్లో 17కిలోల నాణేలు- అంతా షాక్​!

రోడ్డు పక్కన ఉన్న యాచకురాలి వద్ద భారీగా దొరికిన డబ్బు, నాణేలు- చూసి ఆశ్చర్యపోయిన స్థానికులు

Woman Beggar one lakh
Woman Beggar one lakh (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 26, 2025 at 2:58 PM IST

2 Min Read
Woman Beggar One lakh : సాధారణంగా రోడ్డు పక్కన ఉండే యాచకుల వద్ద రూపాయి నాణేలు లేదంటే పది రూపాయల నోట్లు ఉండడం చూస్తుంటాం. కానీ, లక్ష రూపాయలు ఉన్నాయంటే మీరు నమ్ముతారా? అవును మీరు విన్నది నిజమే. ఓ యాచకురాలి వద్ద ఉన్న నోట్ల సంచిలో పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు దొరకడం స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది. అంతే కాకుండా అధిక సంఖ్యలో ఉన్న నాణెలను చూసి అంతా ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. ఉత్తరాఖండ్​లో వెలుగుచూసిన ఈ సంఘటన చర్చనీయాంశంగా మారింది. అయితే ఆమె ఎవరు? అంత డబ్బు ఎలా సేకరించిందో తెలుసుకుందాం.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, హరిద్వార్​ జిల్లా మంగళూరు పట్టణంలోని పఠాన్​పుర్​ మొహల్లాలో ఓ మహిళా యచకురాలి వద్ద పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు దొరకింది. కొద్దిరోజులుగా ఒకే చోట ఉంటున్న ఆ యాచకురాలిని స్థానికులు అక్కడి నుంచి పంపించే ప్రయత్నం చేశారు. ఈ క్రమంలో ఆమె తన వద్ద ఉన్న కొన్ని ప్లాస్టిక్ సంచులను దాచిపెట్టింది. అనంతరం ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఆ సంచులను తన వెంటే ఉంచుకోసాగింది.

Woman Beggar one lakh
యాచకురాలు (ETV Bharat)

దీంతో స్థానికులకు ఆమెపై అనుమానం వచ్చింది. వెంటనే యాచకురాలి వద్ద ఉన్న సంచులను తెరిచే చూసే సరికి అంతా షాక్​ అయ్యారు. సంచుల్లో పెద్ద మొత్తంలో నోట్లు, చిల్లర ఉన్నాయి. అయితే ఆ డబ్బును లెక్కపెట్టడానికి దాదాపు రెండు గంటల సమయం పట్టిందని, అవి సుమారు రూ.53,186 ఉంటుందని స్థానికులు తెలిపారు. వాటితో పాటు 17 కిలోల నాణేలు దొరికాయని చెప్పారు. మొత్తంగా సుమారు లక్ష రూపాయలు ఉంటాయని వెల్లడించారు. అనంతరం జరిగిన విషయం గురించి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు వివరాలను పరిశీలించారు. ప్రస్తుతం పోలీసులు ఆమెను సురక్షిత ప్రదేశానికి తరలించే పనిలో ఉన్నారు. మరోవైపు యాచకురాలు ఓ దివ్యాంగురాలని, 13 సంవత్సరాలుగా అక్కడే నివసిస్తోందని స్థానికులు పేర్కొన్నారు.

Woman Beggar one lakh
యాచకురాలు సేకరించిన డబ్బు (ETV Bharat)

సంచుల్లో ఉన్నది దుస్తులు అనుకున్నాం, కానీ తెరచి చూస్తే!
అయితే ఈ సంఘటన గురించి స్థానికులు ఈటీవీ భారత్​తో మాట్లాడారు. "మొదట ఆమె వద్ద సంచుల్లో కేవలం దుస్తులు మాత్రమే ఉన్నాయని అంతా అనుకున్నాం. కానీ ఇంత పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు దొరకడంతో మేమంతా ఆశ్చర్యానికి గురయ్యాం. వెంటనే జరిగిన సంఘటన గురించి పోలీసులకు సమాచారం అందించాం" అని పేర్కొన్నారు.

Woman Beggar one lakh
యాచకురాలి వద్ద దొరికిన లక్ష రూపాయలు (ETV Bharat)

ఇదిలా ఉండగా యాచకురాలి వద్ద డబ్బు ఉందన్న విషయం ప్రచారం కాగానే, కొంతమంది అక్కడికి చేరుకొని ఆ డబ్బును దొంగలించే ప్రయత్నం చేశారని చెప్పారు. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసుల వెంటనే అప్రమత్తమవ్వడంతో పరిస్థితిని చక్కబడిందన్నారు. అయితే మహిళ వద్ద దొరికిన ఆ డబ్బు ఆమెకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఎలా సేకరించిందనే ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా మంగళూరు కొత్వాలి పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్‌ఛార్జి ఇన్‌స్పెక్టర్ అమర్‌జీత్ సింగ్ మాట్లాడుతూ, ప్రస్తుతం మహిళను సురక్షిత ప్రదేశానికి పంపేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు.

TAGGED:

BEGGAR FOUND WITH LOTS CURRENCY
UTTARAKHAND BEGGAR MONEY STORY
WOMEN BEGGAR INCIDENT
UTTARAKHAND WOMEN BEGGAR NEWS
WOMAN BEGGAR ONE LAKH

