గత దశాబ్ద కాలంలో భారతీయ రైల్వేలో చారిత్రక మార్పులు: ప్రధాని మోదీ

PM Modi Tamil nadu Visit
PM Modi Tamil nadu Visit (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 1, 2026 at 4:25 PM IST

1 Min Read
PM Modi Tamil nadu Visit : 2047 నాటికి అభివృద్ధి చెందిన భారత్​ కోసం ప్రతీ భారతీయుడు ప్రేరణ పొందాడని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. భారత లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చడంలో తమిళనాడు కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని అన్నారు. 2026 బడ్జెట్​లో బెంగళూరు- చెన్నై, చెన్నై- హైదరాబాద్​ బుల్లెట్ ట్రైన్​ కారిడార్లు ప్రకటించామని గుర్తు చేశారు. ఇవి ఈ ప్రాంతంలో ఆర్థికంగా విప్లవాత్మక మార్పులను తీసుకువస్తుందని అభిప్రాయపడ్డారు. తమిళనాడు మదురైలో చేపట్టిన రూ. 4వేల విలువైన అభివృద్ధి పనులకు ప్రధాని శంకుస్థాపన చేసిన అనంతరం ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. 2014 నుంచి ఇప్పటి వరకు తమిళనాడులో 4,000కు పైగా జాతీయ రహదారులను నిర్మించామని గుర్తు చేశారు.

"గత దశాబ్ద కాలంలో భారతీయ రైల్వేలో చారిత్రక మార్పులు జరిగాయి. భారత రైల్వే ఆధునీకరణతో పాటు ప్రజల కేంద్రంగా సరికొత్త రవాణ వ్యవస్థగా మారుతోంది. తమిళనాడును గమనిస్తేనే ఈ మార్పు కనిపిస్తుంది. కేంద్రంలో మా ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక తమిళనాడుకు రైల్వే బడ్జెట్​ను తొమ్మిది రెట్లు పెంచాం. 2009 నుంచి 2014 మధ్య తమిళనాడుకు రూ. 880 కోట్లు కేటాయించగా, ఒక్క 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరంలోనే రూ. 7,600 కోట్లు కేటాయించాం. దాదాపు 1300 కిలోమీటర్ల దూరం కొత్త రైల్వే ట్రాక్​లు వేశాం. 97 శాతం విద్యుద్దీకరణ పూర్తి చేశాం. ఇంకా అనేక అండర్​ పాస్​లు, ఫ్లై ఓవర్లు నిర్మించాం"
--నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

