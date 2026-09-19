కారులో 500 పైగా బంగారు నాణేలు- స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు- ముగ్గురు అరెస్ట్
జమ్ముకశ్మీర్లో వాహన తనిఖీల్లో 500కు పైగా బంగారు నాణేలు స్వాధీనం- ఇద్దరు పురుషులు, ఓ మహిళను అదుపులోకి తీసుకున్న భద్రతా బలగాలు
Published : September 19, 2026 at 11:53 AM IST
Gold Coins Sized In JK : జమ్ముకశ్మీర్లో భద్రతా బలగాల తనిఖీల్లో భారీగా బంగారు నాణేలు పట్టుబడ్డాయి. అనంత్నాగ్ జిల్లాలోని మిర్ బజార్ ప్రాంతంలో ఓ కారులో తరలిస్తున్న 500కు పైగా బంగారు నాణేలను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి ఇద్దరు పురుషులు, ఓ మహిళను అరెస్ట్ చేశారు. నాణేలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? వాటిని ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నారు? అనే అంశాలపై అధికారులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
మీర్ బజార్ సమీపంలో శుక్రవారం వాహన తనిఖీలు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో MP09CS0541 నంబర్ కలిగిన మారుతి సుజుకి జాజ్ VX కారును భద్రతా సిబ్బంది ఆపారు. ఆ సమయంలో కారులో ముగ్గురు ప్రయాణిస్తున్నారు. కాజీగుండ్ నుంచి శ్రీనగర్ వైపు వెళ్తుండగా వాహనాన్ని నిలిపివేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. తనిఖీలు నిర్వహించగా కారులో పెద్ద సంఖ్యలో బంగారు నాణేలు బయటపడినట్లు వెల్లడించారు. దీంతో వాహనాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని సమీపంలోని పోలీస్ పోస్టుకు తరలించారు.
500 నుంచి 600 నాణేలు
ప్రాథమిక దర్యాప్తులో భాగంగా 500 నుంచి 600 వరకు బంగారు నాణేలు ఉన్నట్లు గుర్తించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. అయితే నాణేల అసలు సంఖ్య, మొత్తం బరువు, వాటి స్వచ్ఛత, మార్కెట్ విలువను ఇంకా నిర్ధారించాల్సి ఉందన్నారు. నాణేలు నిజంగా బంగారంతో తయారైనవేనా? వాటి వెనుక ఎలాంటి లావాదేవీలు ఉన్నాయి? అనే అంశాలను కూడా అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు.
దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది
బంగారు నాణేలను తరలిస్తున్న ముగ్గురిని అధికారులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. నాణేలను ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చారు? ఎవరి కోసం తరలిస్తున్నారు? వాటికి సంబంధించిన పత్రాలు ఉన్నాయా? అనే అంశాలపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అదే సమయంలో స్వాధీనం చేసుకున్న బంగారం అక్రమ రవాణాకు సంబంధించినదా? లేక చట్టబద్ధమైన లావాదేవీలో భాగమా? అనే విషయాన్ని కూడా అధికారులు పరిశీలించాల్సి ఉంది. దర్యాప్తు పూర్తయిన తర్వాతే ఈ వ్యవహారంపై పూర్తి వివరాలు వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది.
కోట్లల్లోనే నాణేల విలువ
స్వాధీనం చేసుకున్న నాణేల మొత్తం బరువు, స్వచ్ఛతపై అధికారిక నిర్ధారణ ఇంకా వెలువడలేదు. అయితే ప్రాథమిక అంచనాల ప్రకారం 500–600 నాణేలు కలిపి 4 నుంచి 6 కిలోల వరకు బంగారం ఉండొచ్చని అధికారు అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రస్తుత మార్కెట్ ధరలను ఆధారంగా చేసుకుంటే ఈ బంగారం విలువ కోట్ల రూపాయల్లో ఉండే అవకాశం ఉంది. అయితే నాణేల అసలు బరువు, క్యారెట్, స్వచ్ఛత, మార్కెట్ ధర అధికారికంగా నిర్ధారించిన తర్వాతే కచ్చితమైన విలువపై స్పష్టత రానుంది.
జమ్మూకశ్మీర్లో ఉగ్ర ముఠా గుట్టురట్టు
ఇదిలా ఉండగా శుక్రవారం జమ్మూకశ్మీర్లో ఓ ఉగ్రవాద ముఠా గుట్టురట్టు చేశారు పోలీసులు. లష్కరే తోయిబా ఉగ్రవాదులకు ఆశ్రయం, సహాయం అందించిన ముగ్గురు నిందితులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారి నుంచి ఒక పిస్టల్, మ్యాగజైన్, మందుగుండు సామగ్రితో పాటు రెండు చైనీస్ గ్రెనేడ్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఉగ్రవాదులకు సహకరిస్తున్న ఈ నెట్వర్క్పై దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. తమ దర్యాప్తులో, జమ్మూకశ్మీర్లోని రాజౌరీ, కోట్ చార్వార్ ప్రాంతాలకు చెందిన ముగ్గురు వ్యక్తులు లష్కరే తోయిబా ఉగ్రవాదులకు సహకరించినట్లు తేలిందని పోలీసులు తెలిపారు. వీరు ఉగ్రవాదులకు ఆశ్రయం ఇవ్వడమే కాకుండా, రాజౌరీ-రేసి, పిర్ పంజాల్ ప్రాంతాల గుండా షోపియాన్ వరకు వారు వెళ్లడానికి సహాయపడ్డారని చెప్పారు. అంతేకాదు నిషేధిత ఎల్ఈటీ ఉగ్రవాద సంస్థకు అనుబంధంగా ఉన్న లాజిస్టిక్స్ మాడ్యూల్లో ఈ ముగ్గురు అనుమానితులు భాగంగా ఉన్నారని పేర్కొన్నారు. వీరిపై రాజౌరీలోని ధర్మసాల్ పోలీసు స్టేషన్లో కేసు నమోదు చేసినట్లు తెలిపారు. ప్రస్తుతం సమగ్ర దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.