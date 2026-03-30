'2.37 లక్షలకు పైగా ఓటర్లకు ఇంటి వద్దే ఓటు సౌకర్యం'- ఈసీ కీలక ప్రకటన

అత్యధికంగా 1,45,521 మంది వృద్ధులకు ఇంటి వద్ద ఓటింగ్- అందుబాటులో లేకపోతే, రెండోసారి కూడా ప్రయత్నిస్తాం : ఈసీ

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 30, 2026 at 9:40 PM IST

ECI on Assembly Elections : త్వరలో ఎన్నికలు జరగనున్న రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలపై భారత ఎన్నికల సంఘం కీలక ప్రకటన చేసింది. సాధారణ, ఉప ఎన్నికల్లో కలిపి సుమారు 2.37 లక్షలకు పైగా ఓటర్లు ఇంటి వద్దే ఓటు వేసే సౌకర్యాన్ని వినియోగించుకోనున్నట్లు వెల్లడించింది. ప్రజా ప్రాతినిధ్య చట్టం 1951లోని సెక్షన్ 60(సి) ప్రకారం 85 ఏళ్లు దాటిన వృద్ధ ఓటర్లకు, ఓటర్ల జాబితాలోని దివ్యాంగులకు (PwDs) ఇంటి వద్దనే ఓటు వేసే సౌకర్యం ఉందని తెలిపింది. వారంతా పోస్టల్ బ్యాలెట్ ద్వారా తమ ఓటును వేయవచ్చని ఈసీఐ చెప్పింది. ఇందుకు అర్హత ఉన్న ఓటర్లు నోటిఫికేషన్ తేదీ నుంచి 5 రోజుల్లోపు తమ సంబంధిత రిటర్నింగ్ అధికారికి దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుందని పేర్కొంది. దీని ప్రకారం కేరళ, అసోం, పుదుచ్చేరిలో ఇంటి వద్ద ఓటింగ్ సౌకర్యం కోసం ఇప్పటివరకు 2.37 లక్షలకు పైగా ఓటర్లకు రిటర్నింగ్ అధికారులు (RO) ఆమోదం తెలిపారని ఈసీ తెలిపింది. వీరిలో 85 ఏళ్లు దాటిన వారు అత్యధికంగా 1,45,521 మంది ఇంటి వద్ద ఓటింగ్ కోసం RO ఆమోదం తెలిపారని వివరించింది.

అందుబాటులో లేకపోతే, రెండోసారి కూడా ప్రయత్నిస్తాం : ఈసీ
ఇంటి వద్ద ఓటింగ్ షెడ్యూల్‌ను ఓటరుకు ముందుగానే తెలియజేస్తారని ఈసీ చెప్పింది. వారి ఓటు కోసం పోలింగ్ అధికారుల బృందం ఓటరు నివాసానికి వెళ్తుందని ఎన్నికల సంఘం వివరించింది. "కేరళ, అసోం, పుదుచ్చేరిలోని వివిధ నియోజకవర్గాల్లో ఇంటి వద్ద ఓటింగ్ ఇప్పటికే ప్రారంభమైంది. ఈ ప్రక్రియ ఏప్రిల్ 5వ తేదీలోగా పూర్తవుతుంది. మొదటిసారి ఓటరు అందుబాటులో లేకపోతే, రెండోసారి కూడా ప్రయత్నిస్తాం" అని ఈసీ ప్రకటనలో పేర్కొంది.

ఓటింగ్ ప్రక్రియ మొత్తం రికార్డ్​
ఓటు గోప్యతను రక్షిస్తూనే అత్యంత పారదర్శకత కోసం పోలింగ్ అధికారులతో పాటు పోలీసు భద్రతతో కూడిన ఒక వీడియోగ్రాఫర్ ఉంటారని చెప్పింది. మొత్తం ప్రక్రియను వీడియో తీస్తారని ఈసీఐ వివరించింది. "గుర్తింపు పొందిన రాజకీయ పార్టీల అభ్యర్థులకు, ఇంటి వద్ద ఓటింగ్ సౌకర్యాన్ని వినియోగించుకుంటున్న ఓటర్ల జాబితాను అందిస్తారు. పోలింగ్ బృందాల పర్యటనల షెడ్యూల్​ను అభ్యర్థులందరికీ సమాచారం ఇస్తారు. వారు కోరుకుంటే ఫారం 10లో రిటర్నింగ్ అధికారికి సమాచారం అందించిన తర్వాత, పోలింగ్ బృందాలతో పాటు తమ ప్రతినిధిని పంపవచ్చు." అని అందులో పేర్కొన్నారు.

హోం ఓటింగ్ ఎంచుకోని వృద్ధ, దివ్యాంగ ఓటర్లకు అన్ని సౌకర్యాలు
ఇంటి వద్ద ఓటింగ్ సౌకర్యాన్ని ఎంచుకోని 85 ఏళ్లు దాటిన వృద్ధులు, దివ్యాంగ ఓటర్లకు సౌకర్యవంతమైన ఓటింగ్ అనుభవాన్ని అందిస్తామని ఎన్నికల సంఘం చెప్పింది. ఇందుకోసం పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద వాలంటీర్లు, వీల్‌చైర్లు, ఇతర సహాయంతో సహా అవసరమైన అన్ని సౌకర్యాలను కల్పిస్తామని తెలిపింది.

కాగా ఇప్పటికే అసోం, కేరళ, పుదుచ్చేరి, తమిళనాడు, బంగాల్ రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికలతో పాటు త్రిపుర, కర్ణాటకతో సహా మరో 6 రాష్ట్రాల ఉప ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ను ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించింది. కేరళ, తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, అసోంలో ఎన్నికలు ఒకే దశలో, బంగాల్‌లో రెండు దశల్లో జరగనున్నాయి. ఈ మేరకు శాసనసభ ఎన్నికలు జరగనున్న 2,18,807 పోలింగ్‌ కేంద్రాల్లో కనీస సౌకర్యాలు కల్పించాలని అధికారులకు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఇప్పటికే ఆదేశాలు జారీచేసింది. తాగునీరు, తగినంత వెలుతురు, మరుగుదొడ్లు, వృద్ధులు, దివ్యాంగుల కోసం సరైన వాలుతో ర్యాంప్, ప్రామాణిక ఓటింగ్‌ కంపార్ట్‌మెంట్, సరైన సూచిక బోర్డులు ఏర్పాటు చేయాలని సూచించింది. పోలింగ్‌ కేంద్రంలో వేచి ఉండేవారు కూర్చొనేందుకు బల్లలు సమకూర్చాలని ఆదేశించింది. పోలింగ్‌ కేంద్ర ప్రవేశ ద్వారం వెలుపల ఓటర్ల మొబైల్‌ ఫోన్‌ డిపాజిట్‌ సౌకర్యం కల్పించాలని సూచించింది.

