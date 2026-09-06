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'అందనంత దూరంలో మీరు- అందుకే ప్రచారాలు అవసరం'- మోదీపై ఖర్గే విమర్శలు

ప్రధాని మోదీ 'యాంగ్రీ అంకుల్​' వ్యాఖ్యలపై మల్లికార్జున ఖర్గే స్ట్రాంగ్ కౌంటర్​

Mallikarjun Kharge
Mallikarjun Kharge (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 6, 2026 at 3:31 PM IST

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Kharge Slams PM Modi : ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 'యాంగ్రీ అంకుల్​' వ్యాఖ్యలకు కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే తనదైన శైలిలో కౌంటర్ ఇచ్చారు. దిల్లీ యూనివర్సిటిలోని శ్రీరామ్​ కాలేజ్ ఆఫ్ కామర్స్ (SRCC)​లో మాట్లాడిన ప్రధాని మోదీ విద్య, ఉద్యోగాలు, యువజన సంక్షేమం గురించి మాట్లాడకుండా, దానిని రాజకీయ ప్రచారంగా మార్చేశారని ఎక్స్​ వేదికగా మండిపడ్డారు. జవాబుదారీతనం నుంచి తప్పించుకోవడానికి ప్రధాని మోదీ ప్రతిపక్షాలపై రాజకీయ ముద్రలు వేస్తున్నారని విమర్శించారు. విమర్శనాత్మక ప్రశ్నలను అణచివేయడానికి, పాలనా వైఫల్యాల నుంచి ప్రజల దృష్టిని మళ్లించడానికి విపక్షాలను కించపరిచే విశేషణాలను వాడడం ఆయనకు అలవాటుగా మారిందని ఎక్స్​ వేదికగా మండిపడ్డారు.

"ప్రధాని మోదీ- మీరు నిన్న దిల్లీ యూనివర్సిటీలోని ఎస్​ఆర్​సీసీని సందర్శించారు. దేశ యువత, విద్య, వారి భవిష్యత్తుపై మాట్లాడడానికి అది ఒక మంచి అవకాశం. కానీ మీరు యువత వేసే ప్రశ్నలను ఎదుర్కొనేందుకు బదులుగా, మీ ప్రసంగం కాస్త మరో రాజకీయ ప్రచారంగా మార్చేశారు. ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రశ్నలను అణచివేయడానికి, సొంత వైఫల్యాలను దాచడానికి మీరు ప్రతిపక్షాలకు కొత్త విశేషణాలను సృష్టిస్తున్నారు. నారాజ్​ ఫూఫా (కోపదారి మేనమామ), దిమాగీ నక్సల్​, అర్బన్ నక్సల్​, ఖాన్​ మార్కెట్ గ్యాంగ్​, ఆందోళనజీవి, పరాన్నజీవి ఇలా చాలా విశేషణాలు మారుతూ ఉన్నప్పటికీ, మీ ప్రభుత్వ ప్రజావ్యతిరేక విధానాలు మాత్రం మారడం లేదు."
- మల్లికార్జున ఖర్గే, కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు

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KHARGE SLAMS PM MODI

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