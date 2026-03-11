ETV Bharat / bharat

భారత్‌కు చమురు సప్లైకు ఢోకా లేదు- కొత్తచోట్ల నుంచి ఎల్ఎన్‌జీ కొనుగోలు: కేంద్రం

వంటగ్యాస్ సప్లైలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన- వైవిధ్యభరిత మార్గాల ద్వారా భారత్‌కు ఇప్పటికీ ముడి చమురు సప్లై సురక్షితంగా జరుగుతోందంటూ వెల్లడి

Sujata Sharma, Joint Secretary, Ministry of Petroleum and Natural Gas
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 11, 2026 at 8:02 PM IST

INDIAS OIL SUPPLY : పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో భారత్‌కు ముడి చమురు, వంటగ్యాస్ సప్లైలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన చేసింది. వైవిధ్యభరిత మార్గాల ద్వారా భారత్‌కు ఇప్పటికీ ముడి చమురు సప్లై సురక్షితంగా జరుగుతోందని కేంద్ర పెట్రోలియం, సహజ వాయువు శాఖ సంయుక్త కార్యదర్శి సుజాత శర్మ వెల్లడించారు. భారత్ రోజూ 55 లక్షల బ్యారెళ్ల ముడి చమురును వినియోగిస్తుందని, వైవిధ్యభరిత మార్గాల ద్వారా ఇప్పుడు మన దేశానికి చేరుతున్న ముడి చమురు మోతాదు హర్మూజ్ జలసంధి మీదుగా వచ్చే దాని కంటే ఎక్కువగానే ఉందని తెలిపారు.

భారత గ్యాస్ కంపెనీలు కొత్త చోట్ల నుంచి ఎల్‌ఎన్‌జీ కార్గోలను కొనుగోలు చేశాయన్నారు. బుధవారం దిల్లీలో భారత పెట్రోలియం, సహజ వాయువు శాఖ, విదేశాంగ శాఖ నిర్వహించిన సంయుక్త మీడియా సమావేశంలో ఈ వివరాలను ఆమె చెప్పారు. మిడిల్ ఈస్ట్ సైనిక ఘర్షణల్లో ఇద్దరు భారతీయులు చనిపోయారని, ఒకరి ఆచూకీ గల్లంతైందని విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ వెల్లడించారు. ప్రవాస భారతీయుల భద్రతకే తాము అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

