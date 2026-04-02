మా ప్రభుత్వం పాలనా మంత్రం 'నాగరిక్ దేవో భవ'- పౌర కేంద్రక ప్రజా సర్వీసులే లక్ష్యం : ప్రధాని మోదీ

కర్మయోగి సాధనా వారోత్సవం 2026- పౌరుడే దేవుడు అనే ప్రాథమిక సూత్రం ప్రాతిపదికపైనే తమ ప్రభుత్వం పనిచేస్తోందని వెల్లడి

Nagarik Devo Bhava PM Modi (Source : Modi YouTube)
Published : April 2, 2026 at 12:28 PM IST

PM Modi Nagarik Devo Bhava : తమ ప్రభుత్వం 'నాగరిక్ దేవో భవ' అనే ప్రధానమైన పాలనా మంత్రంతో పని చేస్తోందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. మారుతున్న ప్రపంచానికి అనుగుణంగా భారత్ దూసుకెళ్తోందని, ఈ తరుణంలో ప్రజా సర్వీసులనూ అప్‌డేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. 'నాగరిక్ దేవో భవ' మంత్రంతో పౌర కేంద్రక ప్రజా సర్వీసులను తమ సర్కారు విస్తరిస్తోందన్నారు. గురువారం న్యూదిల్లీలో జరిగిన 'కర్మయోగి సాధనా వారోత్సవం 2026' ప్రారంభోత్సవాన్ని ఉద్దేశించి ప్రధాని మోదీ ప్రసంగించారు.

ఉత్తరాది నుంచి దక్షిణాది వరకు యావత్ దేశంలోని అన్ని స్థాయుల సివిల్ సర్వెంట్లు పౌర కేంద్రక ప్రజా సర్వీసులనే అందిస్తున్నారని ఆయన తెలిపారు. 'నాగరిక్ దేవో భవ' మంత్రంతోనే వారంతా ప్రజల విన్నపాలకు స్పందిస్తున్నారని, సహాయాన్ని అందిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. ప్రతీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగి పని సామర్ధ్యాన్ని పెంచేందుకు కర్మయోగి సాధనా వారోత్సవం దోహదం చేస్తుందని మోదీ చెప్పారు. పౌరుడే దేవుడు అనే ప్రాథమిక సూత్రం ప్రాతిపదికన ఈ ప్రభుత్వం పనిచేస్తోందన్నారు. ప్రజా సర్వీసులను మరింత మెరుగ్గా మార్చడానికి, ప్రజలకు ఉపయోగకరంగా మల్చడానికి నిత్యం తమ ప్రభుత్వం శ్రమిస్తోందని వెల్లడించారు.

