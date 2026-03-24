మనది మోదీ వ్యక్తిగత విదేశాంగ విధానంగా మారిపోయింది- అదో యూనివర్సల్ జోక్: రాహుల్ గాంధీ
Published : March 24, 2026 at 3:07 PM IST
Rahul Gandhi Slams Modi : పశ్చిమాసియా సంక్షోభం గురించి ప్రధాని మోదీ చేసిన వ్యాఖ్యలపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ మండిపడ్డారు. మన విదేశాంగ విధానం ప్రధాని మోదీ వ్యక్తిగత విదేశాంగ విధానంగా మారిపోయిందని దుయ్యబట్టారు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఇదొక హాస్యాస్పదమైన అంశంగా మారిపోయిందని ఎద్దేవా చేశారు. పార్లమెంట్లో ఏమాత్రం సంబంధం లేని ప్రసంగం చేశారని విమర్శించారు. ఈ మేరకు పార్లమెంట్ ఆవరణలో రాహుల్ మంగళవారం మీడియాతో మాట్లాడారు.
"మన దేశ విదేశాంగ విధానం ప్రధాని మోదీ వ్యక్తిగత విదేశాంగ విధానంగా మారిపోయింది. దీన్ని అందరూ ఓ యూనివర్సల్ జోక్లా భావిస్తున్నారు. మోదీ ఏం చేయగలరో, ఏం చేయలేరో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్నకు కచ్చితంగా తెలుసు. ప్రధాని రాజీపడితే, మన విదేశాంగ విధానం కూడా రాజీపడినట్లే. ఆయన నిన్న పార్లమెంట్లో ఏమాత్రం సంబంధం లేని ప్రసంగం చేశారు. వాస్తవానికి ఆయన భారత ప్రధానిగా అనిపించాలి. కానీ ప్రస్తుతం ఆయనకు ఆ పొజిషన్లో లేరు. దీని వల్ల ప్రజలు బాధపడాల్సి వస్తోంది. 'ఎల్పీజీ, పెట్రోల్ ధరలు పెరగడం ఆరంభం మాత్రమే, పరిస్థితి కొవిడ్ లాగా ఉంటుందని' మోదీ అంటున్నారు. కానీ కరోనా సమయంలో ఎంత మంది చనిపోయారో, ఎన్ని విషాదాలు జరిగాయో ఆయన మర్చిపోయారు."
- రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ ఎంపీ, లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత
#WATCH | Delhi | Congress MP and Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, " our foreign policy is pm modi's personal foreign policy... everyone considers this a universal joke... donald trump knows exactly what pm modi can and cannot do. if the prime minister is compromised, our foreign… pic.twitter.com/GEGebCqGjk— ANI (@ANI) March 24, 2026