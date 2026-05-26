'ఇండో-పసిఫిక్ భద్రత కోసం కలిసి పనిచేద్దాం'- క్వాడ్ కూటమికి జైశంకర్ పిలుపు

ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతం ప్రపంచ వృద్ధికి, స్థిరత్వానికి చోదక శక్తిగా కొనసాగాలని ఆకాంక్షించిన జైశంకర్

External Affairs Minister S Jaishankar in a group picture with delegations at the All Quad Foreign Ministers meeting ((@DrSJaishankar X/ANI))
Published : May 26, 2026 at 10:21 AM IST

QUAD Meeting 2026 : సరఫరాలో స్థిరత్వం, కనెక్టివిటీ అవరోధాలు, మౌలిక సదుపాయాలలో లోపాల పరిష్కారానికి కృషి చేయాలని క్వాడ్‌ దేశాలకు భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్ పిలుపునిచ్చారు. భారత్, అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, జపాన్ దేశాల కూటమి అయిన క్వాడ్ విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశం మంగలవారం దిల్లీలో జరిగింది. అమెరికా విదేశాంగమంత్రి మార్కో రూబియో, ఆస్ట్రేలియా విదేశాంగ మంత్రి పెన్నీ వాంగ్‌, జపాన్ విదేశాంగమంత్రి తోషిమిట్సు మొతేగి హాజరయ్యారు. ఈ సమావేశానికి నేతృత్వం వహించిన జైశంకర్ ఇండో- పసిఫిక్ ప్రాంత ఆందోళనలను పరిష్కరించడానికి, సముద్ర భద్రత కోసం కలిసి పనిచేద్దామని పిలుపునిచ్చారు.ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతం పట్ల ఉమ్మడి బాధ్యతను అందరూ పంచుకుందామన్నారు. ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతం ప్రపంచ వృద్ధికి, స్థిరత్వానికి చోదక శక్తిగా కొనసాగాలని జైశంకర్ ఆకాంక్షించారు.

