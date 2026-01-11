ETV Bharat / bharat

కేరళలో బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడమే అంతిమ లక్ష్యం : అమిత్ షా

కేరళ అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం చేపట్టిన మిషన్​ 2026 ప్రోగ్రామ్​ను ప్రారంభించిన అమిత్​ షా- శబరిమల కేసులో తటస్థ దర్యాప్తు సంస్థతో విచారణ చేపట్టాలని డిమాండ్

Amit Shah Kerala Visit
Amit Shah Kerala Visit (ANI)
ETV Bharat Telugu Team

January 11, 2026

Amit Shah Kerala Visit : కేరళలో కమలం గుర్తుతో బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడమే అంతిమ లక్ష్యమని కేంద్ర హోం మంత్రి, బీజేపీ అగ్రనేత అమిత్ షా అన్నారు. నూతనంగా ఎన్నికైన బీజేపీ స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధులతో ఏర్పాటుచేసిన కార్యక్రమంలో ఆయన ప్రసంగించారు. ఈ క్రమంలోనే వచ్చే కేరళ అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం చేపట్టిన మిషన్​ 2026 ప్రోగ్రామ్​ను ప్రారంభించారు.

"ఈ విజయం మన లక్ష్యం కాదు. లక్ష్యాన్ని చేరుకునే మార్గంలో తొలి మైలురాయి. కమలం గుర్తుతో కేరళలో బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడమే మన అంతిమ లక్ష్యం. కేరళను అభివృద్ధి చెందిన రాష్ట్రంగా చేయడమే మన లక్ష్యం. దేశవ్యతిరేక శక్తుల నుంచి కేరళను రక్షించాలి. శతాబ్దాలుగా కేరళలో ఉన్న నమ్మకాలను కాపాడేందుకు కృషి చేయాలి. ఈ మూడు పనులను యూడీఎఫ్​, ఎల్​డీఎఫ్​ పూర్తి చేయలేవని కేరళ ప్రజలకు కూడా తెలుసు. కేవలం నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని ఎన్​డీఏతో మాత్రమే ఇది సాధ్యం. 2047 నాటికి వికసిత్​ భారత్​గా మార్చేందుకు నరేంద్ర మోదీ కృషి చేస్తున్నారు. అభివృద్ధి చెందిన కేరళతోనే అభివృద్ధి చెందిన భారత్​ కల సాకారం అవుతుందనే విషయాన్ని చెప్పేందుకు ఇక్కడికి వచ్చాను."

--అమిత్ షా, కేంద్ర హోంమంత్రి

'బీజేపీ కార్యకర్తలు వారీ జీవితాలను త్యాగం చేయడం వల్లే ఈ విజయాలు'
"సీపీఎం నేతృత్వంలోని ఎల్​డీఎఫ్​, కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యూడీఎఫ్​ రెండు మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ అయి కేరళ అభివృద్ధిని అడ్డుకున్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కమ్యూనిస్ట్​ పార్టీలు అంతరించిపోయాయి. దేశమంతా కాంగ్రెస్ పార్టీ కనుమరుగైపోతోంది. అభివృద్ధి చెందిన కేరళ కేవలం ప్రధాని మోదీ నేతృత్వంలోని ఎన్​డీఏతోనే సాధ్యం. బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్​డీఏ అధికారంలోకి వచ్చిన రాష్ట్రాలు అభివృద్ధి పథంలో పయనిస్తున్నాయి. కేరళ ప్రజల్లో బీజేపీకి మద్దతు పెరుగుతోంది. 2014లో 11శాతం, 2019లో 16 శాతం ఓట్లు వచ్చాయి. అదే 2024లో 20 శాతం ఓటింగ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు 20- 30 శాతం లేదా 40 శాతం ఓట్లు వచ్చేందుకు ఎంతో దూరం లేదు. 2026లో దీనిని నిరూపిస్తాం. దేశవ్యాప్తంగా దీనిని ఇప్పటికే సాధించగా, ఈ సారి కేరళలో సాధిస్తాం. ఈ సారి ఎన్నికల్లో కచ్చితంగా బీజేపీ ముఖ్యమంత్రి ఎన్నికవుతారు. 30 గ్రామపంచాయితీల్లో గెలిచాం. తిరువనంతపురం మేయర్​ సహా రెండు మున్సిపాలిటీలు గెలిచాం. వందలాది మంది బీజేపీ కార్యకర్తలు వారీ జీవితాలను త్యాగం చేయడం వల్లే ఈ విజయాలు సొంతమయ్యాయి. ఈరోజు మనం సాధించిన ఈ విజయాన్ని పార్టీ కోసం జైలు పాలైన వారికి , వారి కుటుంససభ్యులకు అంకింతం చేస్తున్నాను." అని కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా అన్నారు.

తటస్థ దర్యాప్తు సంస్థతో విచారణ చేపట్టాలని డిమాండ్
శబరిమల ఆలయం బంగారం చోరీలో ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్​పై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు అమిత్ షా. దీనిపై తటస్థ దర్యాప్తు సంస్థతో విచారణ చేపట్టాలని డిమాండ్ చేశారు. శబరిమల ఆలయంలోని ఆస్తులను కాపాడడంలో విఫలమైన వారు ప్రజల నమ్మకాన్ని ఎలా కాపాడుతారని ప్రశ్నించారు. కేరళ ప్రజల నమ్మకాలను బీజేపీ మాత్రమే రక్షిస్తుందని వివరించారు. శబరిమల బంగారం చోరీ కేవలం కేరళ ప్రజలు మాత్రమే కాదని, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న భక్తులందరి సమస్యని అన్నారు. ఈ కేసులో నమోదు చేసిన ఎఫ్​ఐఆర్​ను గమనిస్తే నిందితులను రక్షించేందుకు రూపొందినట్లుగా ఉందని చెప్పారు. "శబరిమల కేసులో తటస్థ సంస్థతో దర్యాప్తు చేపించాలని కేరళ ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్​ను డిమాండ్ చేస్తున్నాను. దీనిపై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిరసనలు చేపట్టడమే కాకుండా ఇంటింటికీ ప్రచార కార్యక్రమాలు చేపడుతాం." అని అన్నారు.

AMIT SHAH KERALA VISIT
AMIT SHAH IN KERALA
KERALA ASSEMBLY ELECTIONS 2026
SABARIMALA GOLD THEFT CASE
AMIT SHAH KERALA VISIT

