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దేశ వ్యవస్థ అక్రమాలకు అడ్డాగా మారింది- ఈ దశాబ్దంలో 152 పరీక్షల పత్రాలు లీక్‌ : రాహుల్​ గాంధీ

నీట్‌ అంశం, ప్రతిపక్షాల ఆందోళనలపై కాంగ్రెస్‌ ఎంపీ సమావేశం

Rahul Gandhi
Rahul Gandhi (File/ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 22, 2026 at 4:59 PM IST

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Rahul Gandhi Slams Govt : ఒకప్పుడు ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమమైనదిగా పేరుగాంచిన మన దేశ విద్యా వ్యవస్థ, నేడు అక్రమాలకు నిలయంగా మారిందని కాంగ్రెస్​ అగ్రనేత రాహుల్​ గాంధీ ధ్వజమెత్తారు. శాంతియుతంగా నిరసన తెలుపుతున్న వారిపై లాఠీఛార్జి చేయడం దారుణమన్నారు. పారదర్శకమైన విద్యా వ్యవస్థ కావాలని, డిమాండ్లు పరిష్కరించాలని మాత్రమే యువత కోరుతోందని తెలిపారు. దశాబ్దకాలంలో 152 పరీక్షల పత్రాలు లీక్‌ అయ్యాయని, 7.50 కోట్ల మంది విద్యార్థులు నష్టపోయారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. విద్యార్థులు ఎంత నష్టపోయినా, ఈ ప్రభుత్వం లెక్కచేయట్లేదని మండిపడ్డారు. AICC ప్రధాన కార్యాలయంలో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో రాహుల్ గాంధీ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.

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RAHUL GANDHI ON PAPER LEAK
RAHUL GANDHI SLAMS GOVT

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