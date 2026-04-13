భారత్ నౌకలకు టోల్ వసూల్ చేయడం లేదు- మా సామర్థ్యం ఏంటో అమెరికాకు తెలుసు : ఇరాన్
Published : April 13, 2026 at 7:09 PM IST
Iran On India Ships : హర్మూజ్ జలసంధి గుండా ప్రయాణించే భారత చమురు ట్యాంకర్ల నుంచి తాము ఎటువంటి టోల్ వసూలు చేయడం లేదని భారత్లో ఇరాన్ రాయబారి మహమ్మద్ ఫతాలీ స్పష్టం చేశారు. భారత నౌకల నుంచి టోల్ వసూలు చేస్తున్నారన్న ఆరోపణలను ఆయన తీవ్రంగా ఖండించారు. హర్మూజ్లో భారత నౌకల రాకపోకలకు ఆటంకం కలగకుండా తగిన రక్షణ కల్పిస్తామని, రెండు దేశాల మధ్య ఉన్న మైత్రిని కొనసాగిస్తామని పునరుద్ఘాటించారు. ఈ క్లిష్ట సమయంలోనూ రెండు దేశాల ఉమ్మడి ప్రయోజనాల కోసం కృషి చేస్తామని పేర్కొన్నారు.
మరోవైపు 'చట్టవిరుద్ధమైన డిమాండ్లు' చేయకుండా, టెహ్రాన్ షరతులకు కట్టుబడి ఉంటేనే అమెరికాతో మరో విడత శాంతి చర్చలకు ఇరాన్ సిద్ధమని ఫతాలీ తెలిపారు. ఇస్లామాబాద్లో ఇరాన్, అమెరికాల మధ్య చర్చలు ఎలాంటి పురోగతి లేకుండా ముగిసిన నేపథ్యంలో ఇరాన్ రాయబారి ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమెరికా పక్షం 'చట్టవిరుద్ధమైన' డిమాండ్లు చేయడం వల్లే చర్చలు విఫలమైట్టు ఫతాలీ తెలిపారు. ఇదే క్రమంలో హర్మూజ్ అంశంలో ట్రంప్ హెచ్చరికలపై మాట్లాడిన ఆయన ఇరాన్ సామర్థ్యాల గురించి వాషింగ్టన్కు తెలుసన్నారు. హర్మూజ్ జలసంధి ఇరాన్ ప్రాదేశిక జలాల్లోనే ఉందని, ఆ జలాలను కాపాడుకోవడానికి తమకున్న హక్కులను వినియోగించుకుంటామని తెలిపారు.