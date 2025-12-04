ETV Bharat / bharat

ప్రపంచంలో మన కరెన్సీకి విలువ లేదు- మోదీ విధానాల వల్లే రూపాయి పడిపోతుంది : ఖర్గే విమర్శలు

రూపాయి విలువ పడిపోవడంతో కేంద్రంపై విమర్శలు గుప్పించిన ఖర్గే

Kharge On Rupee Value
Rajya Sabha LoP and Congress president Mallikarjun Kharge (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 4, 2025 at 2:56 PM IST

Kharge On Rupee Value : భారత కరెన్సీ రూపాయి మారకం విలువ రికార్డు స్థాయిలో పడిపోవడంపై కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే తీవ్రంగా విమర్శించారు. ప్రపంచంలోనే మన కరెన్సీకి విలువ లేకుకండా పోయిందని అన్నారు. అందుకు ప్రభుత్వ ఆర్థిక విధానాలే కారణమని ఆరోపించారు. గురువారం పార్లమెంట్ వెలుపల మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

' మోదీ ప్రభుత్వ విధానాల వల్లే రూపాయి బలహీనమవుతోంది. ఆ విధానాలు సరైనవి అయితే, రూపాయి పడిపోయేది కాదు. ఇది మన ఆర్థిక పరిస్థితి బాగోలేదని చూపిస్తోంది. మనం ఏది కావాలంటే అది చెప్పుకోవచ్చు, ఎంతైనా పొగడవచ్చు. కానీ రూపాయి పతనం దేశ నిజమైన ఆర్థిక పరిస్థితిని వెల్లడిస్తుంది. ప్రపంచంలో మా కరెన్సీకి విలువ లేదని ఇది స్పష్టం చేస్తోంది. 2014కు ముందు రూపాయి విలువ ఎందుకు పడిపోయిందో సమాధానాలు చెప్పాలని మోదీ ప్రశ్నించారు. ఈ రోజు మేం కూడా ప్రధాని మోదీని అదే ప్రశ్నిస్తున్నాం. ఆయన దీనికి సమాధానం చెప్పాల్సి ఉంటుంది' అని ఖర్గే అన్నారు.

రూపాయి విలువ ప్రధాని వయసును దాటిపోయింది : కాంగ్రెస్ ఎంపీ
కాంగ్రెస్ ఎంపీ మనీశ్ తివారీ కూడా రూపాయి విలువ పడిపోవడంపై వ్యంగ్యంగా స్పందించారు. ప్రస్తుతం మన రూపాయి విలువ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ వయసును దాటిపోయిందని అన్నారు. 2013లో రూపాయి విలువ పడిపోతుందని బీజేపీ నాయకుడు రవిశంకర్ చేసిన విమర్శలను చెప్పారు. రూపాయి విలువ పై రాహుల్ గాంధీ, సోనియా గాంధీ మన్మోహన్ సింగ్ వయస్సులను పోల్చుచూ రవీశంకర్ వ్యంగ్యంగా చేసిన వ్యాఖ్యలను గుర్తు చేశారు.

ఈ విషయంపై కాంగ్రెస్ ఎంపీ, ఆ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మాజీ ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ హయాంలో రూపాయి పడిపోయినప్పుడు బీజేపీ చేసిన విమర్శలను గుర్తుచేశారు. 'అప్పుడు విమర్శించారు కదా ఇప్పుడు వారి సమాధానం ఏమిటి?' అని ప్రియాంక గట్టిగా ప్రశ్నించారు. దేశ ఆర్థిక పరిస్థితిపై కేంద్రం స్పష్టమైన సమాధానం ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు.

బుధవారం అమెరికా డాలర్​తో పోలిస్తే రూపాయి రికార్డ్ స్థాయిలో క్షీణించింది. రూ.90కు మించింది. బుధవారం 19 పెసలు తగ్గి 90.15 వద్ద ముగిసింది. గురువారం కూడా డాలర్​ పోలిస్తే మన కరెన్సీ విలువ ఏకంగా 28 పైసలు పడిుపోయింది. 90.43 వద్ద సరికొత్త జీవనకాల కనిష్ఠానికి పడిపోయింది. మరికొన్ని రోజులు పాటు రూపాయి విలువ క్షీణించే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. 90.70 నుంచి 90.91 మార్క్​ను తాకనుందని అంటున్నారు.

డాలర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా బలపడుతున్న దృష్ట్యా రూపాయి వంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల కరెన్సీలు ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నాయి. అమెరికా ఆర్థిక సంఖ్యలతో పాటు గ్లోబల్ బాండ్ యీల్డ్స్ పెరుగుదల కూడా డాలర్‌కు బలం చేకూర్చుతున్నాయి.

భారత్‌-అమెరికా డీల్‌పై అనిశ్చితులు, విదేశీ పెట్టుబడులు తరలిపోవడం వంటి కారణాల వల్ల రూపాయి మారకం విలువ నానాటికీ క్షీణిస్తోంది.గత కొన్ని నెలలుగా భారత ఈక్విటీ, డెట్‌ మార్కెట్ల నుంచి విదేశీ మదుపర్లు పెట్టుబడులను వెనక్కి తీసుకుంటుండటంతో డాలర్లకు గిరాకీ పెరిగిందని చెబుతున్నారు. అందువల్లే రూపాయి విలువపై ఒత్తిడిని పెంచుతోందని అన్నారు. వస్తువులకు చెల్లింపులు చేసేందుకు దిగుమతిదారులు భారీగా డాలర్లను కొనుగోలు చేస్తుండటమూ రూపాయి విలువపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతోంది.

