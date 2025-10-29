డ్రగ్స్ కట్టడికి ఎక్సైజ్ ఇన్స్పెక్టర్ వినూత్న పంథా- ఒట్టన్ తుల్లాల్తో ప్రచారం- ఏడేళ్లలో 654 ప్రదర్శనలు
Published : October 29, 2025 at 11:29 AM IST
Ottan Thullal Anti Drug Campaign : మాదకద్రవ్యాల వాడకాన్ని అరికట్టడం, డ్రగ్స్ను తీసుకోవడం వల్ల వచ్చే అనారోగ్య, చట్టపరమైన సమస్యల గురించి ప్రజలకు అవగాహన కల్పించేందుకు కేరళకు చెందిన అసిస్టెంట్ ఎక్సైజ్ ఇన్స్పెక్టర్ జయరాజ్ వినూత్న పంథాను ఎంచుకున్నారు. కేరళ శాస్త్రీయ కళ ఒట్టన్ తుల్లాల్ను ఉపయోగించి డ్రగ్స్కు వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఎర్నాకుళంలోని మట్టన్ చేరి ఎక్సైజ్ ఇన్స్పెక్టర్గా పనిచేస్తున్న జయరాజ్ గత ఏడేళ్లలో 654 వేదికలలో మాదకద్రవ్య వ్యతిరేక ఊట్టంతుల్లాల్ప్ర దర్శనలను ఇచ్చారు. దీంతో డ్రగ్స్ కట్టడి కోసం కృషి చేస్తున్న జయరాజ్పై అందరూ ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
ప్రజల్లో అవగాహన కోసం వినూత్న పంథా
ఒట్టన్ తుల్లాల్ అనేది కేరళకు చెందిన ఒక శాస్త్రీయ ప్రదర్శన కళారూపం. దీన్ని ఒక్కరే ప్రదర్శిస్తారు. ఇది నృత్యం, సంగీతం, కథనాన్ని కలిపి సామాజిక సమస్యలను విమర్శించే హాస్యభరితమైన, వ్యంగ్య ప్రదర్శనలకు ప్రసిద్ధి చెందింది. అందుకే ఒట్టన్ తుల్లాల్ను ఉపయోగించి డ్రగ్స్ కు వ్యతిరేకంగా జయరాజ్ ప్రదర్శనలు చేస్తూ ప్రజల్లో అవహగాన కల్పిస్తున్నారు. అలాగే ఒట్టన్ తుల్లాల్ కోసం జయరాజ్ స్వయంగా ఓ పాట రాశారు. ఈ క్రమంలో డ్రగ్స్ వ్యతిరేక ప్రచారంలో ఆయనకు ప్రతి దశలోనూ సానుకూల స్పందన లభిస్తోంది. పిల్లలు కూడా ఒట్టన్ తుల్లాల్ ద్వారా డ్రగ్స్ అవగాహన చేపట్టడాన్ని ఇష్టపడుతున్నారు.
కొన్ని రోజుల్లోనే ఒట్టన్ తుల్లాల్ నేర్చుకున్న జయరాజ్
కాగా, డ్రగ్స్ వ్యతిరేక ప్రచారాన్ని ఒట్టన్ తుల్లాల్ ద్వారా చేపట్టాలని కేరళ ఎక్సైజ్ శాఖ ఆలోచించింది. అయితే ఒట్టన్ తుల్లాల్ను ఎక్సైజ్ అధికారే ప్రదర్శిస్తే ఈ అవగాహన కార్యక్రమం మరింత ప్రభావవంతంగా ఉంటుందని భావించింది. ఈ క్రమంలో ఉన్నతాధికారులు, సహచరుల ప్రోద్బలంతో జయరాజ్ ఒట్టన్ తుల్లాల్ను ప్రదర్శించారు. కాగా, ఒట్టన్ తుల్లాల్ నేర్చుకోవడానికి దీర్ఘకాలిక అధ్యయనం, శిక్షణ అవసరం. కానీ జయరాజ్ కొన్ని రోజుల్లోనే వాయలార్ సంతోశ్ అనే గురువు దగ్గర ఒట్టన్ తుల్లాల్ నేర్చుకుని డ్రగ్స్కు వ్యతిరేకంగా దాన్ని ప్రదర్శించి అందరి మన్ననలు అందుకున్నారు.
"సామాజిక సమస్యలను సాధారణ ప్రజలకు సరళంగా, వినోదాత్మకంగా తెలియజేయడానికి ఒట్టన్ తుల్లాల్ ఒక శక్తివంతమైన సాధనంగా నేను గుర్తించాను. దీని ప్రత్యేకతను కోల్పోకుండా పద్ధతి ప్రకారం ప్రదర్శించాను. అలాగే డ్రగ్స్ వాడకం వల్ల కలిగే సమస్యల గురించి ఒట్టన్ తుల్లాల్ ద్వారా తెలియజేశాను." అని జయరాజ్ తెలిపారు.
ఏడేళ్ల క్రితం ప్రారంభం
ఒట్టన్ తుల్లాల్ ద్వారా డ్రగ్స్ వ్యతిరేక ప్రచారాన్ని జయరాజ్ ఏడేళ్ల క్రితం ఎర్నాకులం జిల్లాలోని కాలేజీ స్టూడెంట్స్ లక్ష్యంగా ప్రారంభించారు. కానీ నేడు, ఈ అవగాహన కార్యక్రమాన్ని పాఠశాలలు సహా అన్ని వేదికల్లో ప్రదర్శిస్తున్నారు. 20 నిమిషాల ఈ నృత్య ప్రదర్శన అందరీని ఆకట్టుకుంటోంది. తరువాత అదే వస్త్రదారణతో 20 నిమిషాలపాటు ఎవేరెనెస్ క్లాస్ ఉంటుంది. సాధారణ దుస్తులు లేదా యూనిఫామ్లో తరగతులను బోధించడం కంటే ఈ పద్ధతి చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటుందని జయరాజ్ చెప్పారు.
మర్చిపోలేని అనుభవాలేన్నో
జయరాజ్కు ఒట్టన్ తుల్లాల్ ప్రదర్శన ద్వారా మర్చిపోలేని అనుభవాలు కూడా ఉన్నాయి. ఒక పాఠశాలలో ఒట్టన్ తుల్లాల్ ప్రదర్శన ఇచ్చిన తర్వాత ఓ అమ్మాయి వెక్కివెక్కి ఏడ్చింది. ఆ తర్వాత టీచర్స్ ఆ అమ్మాయితో మాట్లాడగా, తనను ఓ బంధువు కొన్నేళ్లుగా లైంగికంగా వేధిస్తున్నాడని చెప్పింది. ఆ తర్వాత పోలీసులు పోక్సో కేసు నమోదు చేశారు. అలాగే ఓసారి మాదకద్రవ్య పునరావాస కేంద్రంలో ప్రదర్శన చూడటానికి వచ్చిన ఇద్దరు యువకులు కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న మరో సందర్భాన్ని జయరాజ్ గుర్తుచేసుకున్నారు. వారు డ్రగ్స్ కు బానిసవ్వడం వల్ల తమ జీవితంలో ఎదుర్కొన్న భయానక పరిస్థితులను గుర్తు చేసుకున్నారు. మళ్లీ ఎప్పటికీ డ్రగ్స్ జోలికి వెళ్లమని ప్రమాణం చేశారు.
బెస్ట్ ఇచ్చేందుకు ప్రయత్నం
జయరాజ్ ప్రతి దశతో తన ప్రదర్శనను మరింత మెరుగుపరచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఒట్టన్ తుల్లాన్ ప్రదర్శించినందుకు ఎటువంటి డబ్బులు తీసుకోవట్లేదు. తనకు తానే మేకప్ వేసుకుంటారు. తన ఉన్నతాధికారులు, సహచరులు అందించే మద్దతుతో తాను ఈ ప్రదర్శన చేయగలుగుతున్నానని జయరాజ్ చెప్పారు.
ఉన్నతాధికారులు హర్షం
డ్రగ్స్కు వ్యసనానికి వ్యతిరేకంగా జయరాజ్ ఒట్టన్ తుల్లాల్ ప్రదర్శనకు ప్రజల నుంచి గొప్ప స్పందన వస్తోందని ఎక్సైజ్ ఇన్స్పెక్టర్ జయప్రకాశ్ తెలిపారు. ఈ కార్యకలాపానికి జయరాజ్కు ఎక్సైజ్ శాఖ సంపూర్ణ మద్దతు అందిస్తోందన్నారు. మరోవైపు, ఒట్టన్ తుల్లాల్ ద్వారా మాదకద్రవ్యాల దుర్వినియోగానికి వ్యతిరేకంగా జయరాజ్ చేస్తున్న అవగాహన ప్రచారం చాలా ప్రభావవంతంగా ఉందని మహిళా సివిల్ ఎక్సైజ్ అధికారిణి రంగీలా వ్యాఖ్యానించారు. ఈ కార్యక్రమం అన్ని వయసుల వారికి మాదకద్రవ్యాల వ్యతిరేక సందేశాన్ని అందించడానికి కూడా సహాయపడుతుందని అన్నారు.