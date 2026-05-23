పక్షులకు కూలర్లు, ఓఆర్ఎస్ వాటర్- మండుటెండల నుంచి రక్షణ కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు
ఎండ తీవ్రత నుంచి పక్షులను రక్షించేందుకు జీవదయ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు- వడగాలుల బారిన పడకుండా రోజంతా వివిధ సమయాల్లో నీటిని చల్లుతూ సంరక్షిస్తున్న సిబ్బంది
Published : May 23, 2026 at 7:05 AM IST
ORS Powder and Water Sprinkler Coolers for Birds : భానుడి సెగలకు రోజురోజుకీ భగ్గుమంటున్నాయి. ఎండ తీవ్రత ప్రజలను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో మనుషులే కాదు జంతువులు, పక్షులు కూడా వేసవి తాపాన్ని తట్టుకోలేకపోతున్నాయి. దాంతో అవి వడదెబ్బ, డీహైడ్రేషన్ వంటి సమస్యలతో బాధపడుతున్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పక్షులకు చల్లని ఊరటనివ్వాలని సంకల్పించింది గుజరాత్లోని 'జీవదయ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్'. అందులో భాగంగా మండుటెండల్లో అల్లాడుతున్న పక్షుల కోసం ప్రత్యేకమైన శీతలీకరణ వ్యవస్థ, వడగాలులను నివారించే చర్యలను అమలు చేసింది.
డీహైడ్రేషన్, వడదెబ్బలకు గురవుతున్న పక్షులు
అహ్మదాబాద్లో 'జీవదయ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్' అనేది ప్రముఖ లాభాపేక్ష లేని జంతు సంక్షేమ సంస్థ. స్థానికులు లేదా జంతు ప్రేమికులు గాయపడిన పక్షులు, జంతువులను చికిత్స, సంరక్షణ నిమిత్తం ఈ సంస్థకు తీసుకువస్తారు. ఇటీవల ఎండల తీవ్రత కారణంగా పక్షులు డీహైడ్రేషన్, వడదెబ్బలకు గురవుతున్నాయి. దాంతో అవి స్పృహ కోల్పోవడం వంటి సమస్యలతో బాధపడుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితిలో ఉన్న పక్షులను ఆ సంస్థ కేంద్రానికి తీసుకువచ్చి, చికిత్స అందిస్తోంది. అలా సగటున రోజుకు 80 నుంచి 90 పక్షులు ఇక్కడికి చేరుతున్నాయి.
పక్షుల కోసం ప్రత్యేకంగా స్ప్రింక్లర్ కూలర్లు
జీవదయ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ జనరల్ మేనేజర్ సుమిత్ గుర్బానీ ఈ ట్రస్ట్ గురించిన కొన్ని విషయాలు 'ఈటీవీ భారత్'తో పంచుకున్నారు. వేసవి, శీతాకాలం లేదా వర్షాకాలం వంటి కాలాలకు అనుగుణంగా తమ సంరక్షణలో ఉన్న జంతువులు, పక్షులకు కొన్ని ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తారని ఆమె తెలియజేశారు. వేసవిలో పక్షులకు ఓఆర్ఎస్ పౌడర్ కలిపిన నీటిని ఇస్తారని అన్నారు. అలాగే పక్షులు అధిక వేడితో బాధపడకుండా ఉండేందుకు, స్ప్రింక్లర్ కూలర్లను ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు, సమగ్ర నీటి సరఫరా ఏర్పాట్లను కూడా చేపట్టారని తెలిపారు.
రోజంతా వివిధ సమయాల్లో నీరు
అంతేకాకుండా పక్షుల కోసం ఆకుపచ్చ రంగు షేడ్ నెట్లను కూడా ఏర్పాటు చేశారని అన్నారు. పక్షులు వడగాలుల బారిన పడకుండా వాటిని కాపాడటానికి, రోజంతా వివిధ సమయాల్లో నీటిని చల్లుతుంటారని చెప్పారు. అహ్మదాబాద్ నలుమూలల నుంచి జంతువులు, పక్షులు ఈ కేంద్రానికి చేరుకుంటాయని సుమిత్ గుర్బానీ తెలిపారు. అలాగే వాటన్నింటినీ తమ బృందం ప్రత్యేక శ్రద్ధతో చూసుకుంటోందని అన్నారు. ఎండలు ముగిసిన అనంతరం పక్షులు, జంతువులను విడిచిపెడతారని ఆమె చెప్పారు.
"పావురాలు, పిచ్చుకలు, కాకులు, చిలుకలు, గుడ్లగూబలు, కోకిలలు, బుల్బుల్ వంటి పక్షులు ఈ ప్రదేశాన్ని సందర్శిస్తాయి. అధిక వేడి కారణంగా, ఈ పక్షులు అనారోగ్యానికి గురై నీరసించిపోతాయి. తత్ఫలితంగా, వడగాలుల నివారణ ఏర్పాట్లు చేస్తాం. ఈ ఒక్క నెలలోనే, పక్షులలో వడగాలుల సంబంధిత ఇబ్బందులకు సంబంధించిన సుమారు 2,000 కేసులు నమోదయ్యాయి."
- సుమిత్ గుర్బానీ, జీవదయ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ జనరల్ మేనేజర్
మానవత్వాన్ని చాటుతున్న ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్
వేసవికాలంలో పక్షులకు తగిన రక్షణ చర్యలు, శీతలీకరణ సదుపాయాలు కల్పించడం అత్యంత అవసరమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు, వడగాలుల ప్రభావంతో పక్షులు తీవ్ర డీహైడ్రేషన్కు గురై ప్రాణాలు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పట్టణ ప్రాంతాల్లో చెట్లు, నీటి వనరులు తగ్గిపోవడంతో పక్షులకు ఆహారం, నీరు దొరకడం కష్టమవుతోంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నీటి పాత్రలు ఏర్పాటు చేయడం, చల్లని నీరు అందించడం, నీడ కల్పించడం వంటి చిన్నచిన్న చర్యలు కూడా పక్షుల ప్రాణాలను కాపాడగలం. జీవదయ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ వంటి సంస్థలు చేపడుతున్న కార్యక్రమాలు సమాజంలో జంతు, పక్షి సంరక్షణపై అవగాహన పెంచడమే కాకుండా మానవత్వాన్ని చాటుతున్నాయి.
ప్రకృతి ప్రేమికుల మంచి మనసు- వేసవి ఎండల నుంచి మూగజీవాలు, పక్షులను కాపాడేందుకు కృషి- నీరు, ఆహారం ఏర్పాటు
సుజిత్ ఇల్లు చిలుకల ప్రపంచం- డజన్ల కొద్దీ అన్యదేశ పక్షులు- వాటి వాల్యూ రూ.లక్షల్లోనే!