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7 ఏళ్ల బాలుడి అవయవదానం- ఆరుగురి జీవితాల్లో వెలుగులు

ఆరుగురికి ప్రాణ దానం చేసిన 7 ఏళ్ల బాలుడు- అవయవదానంతో ఎంతో మందికి ఆదర్శంగా నిలిచి

Organs Donate Of Seven Year Old Boy
Organs Donate Of Seven Year Old Boy (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 6, 2026 at 8:22 PM IST

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Organs Donate Of Seven Year Old Boy : జీవన్మృతి చెందికూడా ఆరుగురి జీవితాల్లో చిరంజీవిలా జీవిస్తూ వారి జీవితాలకు కొత్త వెలుగులు నింపాడు ఆ బాలుడు. తన కుటుంబానికి తీవ్ర దుఃఖాన్ని నింపినా సరే, మరో ఆరుగురి వ్యక్తుల జీవితాల్లో సంతోషాన్ని పంచాడు. ఒక రోడ్డు ప్రమాదంలో బ్రెయిన్​ డెడ్​ అయిన 7 ఏళ్ల బాలుడి కుటుంబం తీసుకున్న నిర్ణయం ఎంతో మందికి ఆదర్శంగా నిలిచింది.

వివరాల్లోకి వెళితే, లోకినేని యాశ్వన్ హైదరాబాద్‌లోని తిరుమలగిరి జిల్లా యాదమ్మ నగర్‌కు చెందిన లోకినేని రఘు, సౌమ్య పాపారావుల కుమారుడు. ఉద్యోగ రిత్యా లోకినేని రఘు, తమిళనాడులోని తిరునెల్వేలి జిల్లా చెట్టికులంలో అణు విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్​లో సైంటిఫిక్ ఆఫీసర్‌గా పని చేస్తున్నారు. అనువిజయ్ టౌన్‌షిప్‌లోని తామిర భరణి బిల్డింగ్స్‌లో నివసం ఉంటున్నారు. వీరితి సజిత్ అనే తొమ్మిదేళ్ల కుమారుడు ఉన్నాడు. అయితే, జూన్​ 29న సాయంత్రం యాశ్వన్​ సైకిల్​పై రోడ్డు దాటుతుండగా అటుగా వెళ్తోన్న ఒక అంబులెన్స్​ అతడిని ఢీకొట్టింది. దీంతో యాశ్వన్​ తలకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. వెంటనే సమీప ఆసుపత్రికి తరలించారు. పరిస్థితి విషమంగా ఉండడంతో తిరువనంతపురంలోని కిమ్స్​ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. అయితే, బాలుడికి అత్యవసర చికిత్స అందించినప్పటికీ అతడి పరిస్థితి మెరుగుపడలేదు. రోజురోజుకు యాశ్వన్​ ఆరోగ్యం క్షీణించడంతో చివరికి జులై 5వ తేదీన బాలుడికి బ్రెయిన్​ డెడ్​ అయినట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారు. దీంతో యాశ్వన్​ కుటుంబం తీవ్ర దుఃఖ సంద్రంలో మునిగిపోయింది.

Organs Donate Of Seven Year Old Boy
బ్రెయిన్​ డెడ్​ అయిన బాలుడు యాశ్వన్​ (ETV Bharat)

బాధలో ఉన్నా అవయవదానానికి ముందుకు వచ్చిన కుటుంబం
అయితే, అంత బాధలో ఉన్నసరే, ఆ​ కుటుంబం అవయవదానానికి ముందుకు వచ్చింది. యాశ్వన్​ రెండు కిడ్నీలు, కాలేయం, రెండు కార్నియాలు, గుండె కవాటంతో సహా మొత్తం ఆరు అవయవాలను దానం చేశారు. మొదటి కిడ్నీని కోజికోడ్‌కు తరలించగా, రెండో కిడ్నీని కొట్టాయం జిల్లా, విజయపురానికి చెందిన నాలుగు సంవత్సరాల బాలికకు దానం చేశారు. కాగా, ఆ బాలిక ప్రస్తుతం తిరువనంతపురంలోని ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలో చికిత్స పొందుతోంది. ఇక, కాలేయాన్ని కొల్లం జిల్లా, కల్లువతుక్కల్‌కు చెందిన 17 ఏళ్ల బాలికకు దానం చేయనున్నారు. ఆమె కిమ్స్ ఆసుపత్రిలో ఉంది. అదనంగా, గుండె కవాటాన్ని శ్రీ చిత్ర తిరునల్ వైద్య విజ్ఞాన, సాంకేతిక సంస్థకు, దృష్టి లోపం ఉన్నవారికి చూపును పునరుద్ధరించడానికి రెండు కార్నియాలను ప్రాంతీయ నేత్ర వైద్య సంస్థకు అప్పగించారు.

అత్యవసర పరిస్థితిలో అవయవాలను అంబులెన్స్​లో తరలింపు! (ETV Bharat)

అంబులెన్స్​లో తరలింపునకు 'గ్రీన్ కారిడార్'
దానం చేసిన మూత్రపిండాల్లో (కిడ్నీ) ​​ఒకదానిని అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తిరువనంతపురం నుంచి కోజికోడ్‌కు తరలించారు. రోడ్డు మార్గం ద్వారా అంబులెన్స్‌లో సురక్షితంగా పంపించారు. ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి కె. మురళీధరన్, హోం మంత్రి రమేశ్​ చెన్నితాల ప్రత్యక్ష ఆదేశాల మేరకు పోలీసులు ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక 'గ్రీన్ కారిడార్' (అంతరాయం లేని ప్రత్యేక మార్గం) ద్వారా ఈ కీలక రవాణా సాధ్యమైంది. దీనివల్ల ఆ అవయవం ఎటువంటి జాప్యం లేకుండా గమ్యస్థానానికి చేరుకోగలిగింది. అయితే, కిడ్నీని తీసుకువెళుతున్న అంబులెన్స్ ఉదయం 11:19 గంటలకు తిరువనంతపురంలోని కిమ్స్ ఆసుపత్రి నుంచి బయలుదేరి, సాయంత్రం 5:15 గంటలకు కోజికోడ్‌లోని ఇక్రూ ఆసుపత్రికి చేరుకుంది. అక్కడ చికిత్స పొందుతున్న కన్నూర్‌కు చెందిన 17 ఏళ్ల యువకుడికి ఆ కిడ్నీని అమర్చే ప్రక్రియ జరుగుతోంది.

అవయవ దానానికి ముందుకు వచ్చిన కుటుంబానికి ప్రశంసలు
ఇదిలా ఉండగా, అవయవదానానికి ముందుకు వచ్చిన బాలుడి కుటుంబాన్ని మంత్రి కె. మురళీధరన్​ ప్రశంసించారు. అలాగే, తీవ్ర దుఃఖంలో ఉన్న ఆ కుటుంబానికి తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు. అలాగే, అంబులెన్స్ సమయానికి గమ్యస్థానానికి చేరుకోవడానికి సహకరించిన వారిని అభినందించారు.

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