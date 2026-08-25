17 నెలల చిన్నారి అవయవదానం- మరో ముగ్గురు పిల్లలకు పునర్జన్మ- పుట్టెడు దుఃఖంలోనూ తల్లిదండ్రుల గొప్ప నిర్ణయం!
చెన్నైలోని రాజీవ్ గాంధీ ప్రభుత్వాస్పత్రిలో బ్రెయిన్ డెడ్ అయిన 17 నెలల చిన్నారి పుగళ్- మరో ముగ్గురు పిల్లలకు చిన్నారి గుండె, కాలేయం, మూత్రపిండాల దానం- తమిళనాడులో అత్యంత పిన్న వయస్కుడైన అవయవదాతగా ఘనత!
Published : August 25, 2026 at 10:14 PM IST
Child Organs Donation In Tamilnadu : బిడ్డను కోల్పోయిన తల్లిదండ్రులకు అంతకుమించిన విషాదం మరొకటి ఉండదు. కానీ తమ 17 నెలల చిన్నారి మరణించిన తర్వాత కూడా, పుట్టెడు శోకంలోనూ ఆ తల్లిదండ్రులు తీసుకున్న ఒక్క నిర్ణయం మరో ముగ్గురు చిన్నారులకు కొత్త జీవితాన్ని ప్రసాదించింది. చెన్నైలోని రాజీవ్ గాంధీ ప్రభుత్వ జనరల్ ఆస్పత్రిలో బ్రెయిన్ డెడ్ అయిన 17 నెలల పసికందు 'పుగళ్' అవయవాలను చిన్నారి తల్లిదండ్రులు దానం చేశారు. మరో ముగ్గురు పిల్లల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపారు. వారికి కొత్త ఆశను కల్పించారు. దీంతో తమిళనాడు రాష్ట్రంలోనే అతి పిన్న వయస్కుడైన అవయవ దాతగా ఈ చిన్నారి నిలిచాడని ఆస్పత్రి యాజమాన్యం వెల్లడించింది. ఇదే ఆస్పత్రిలో గతంలో ఏడాది 8 నెలల వయసున్న (20 నెలలు) చిన్నారి అవయవాలను దానం చేసినట్లు పేర్కొంది.
విల్లుపురం జిల్లాకు చెందిన అజిత్ కుమారుడు పుగళ్ హైడ్రోసెఫలస్ అనే వ్యాధితో బాధపడుతూ ఆస్పత్రిలో చేరగా, 6 రోజుల పాటు ఐసీయూలో ప్రాణాలతో పోరాడాడు. వైద్యులు తీవ్రంగా శ్రమించి నిరంతరం పర్యవేక్షించినప్పటికీ ఫలితం లేకపోయింది. పరిస్థితి రోజురోజుకూ విషమించింది. ఆరోగ్య పరిస్థితిలో ఎలాంటి మెరుగుదల లేకపోవడంతో, వైద్య నిపుణుల బృందం అన్ని రకాల పరీక్షలు నిర్వహించి ఇక చిన్నారి బతకడని, ఆగస్ట్ 24న బ్రెయిన్ డెడ్ అయినట్లు ధ్రువీకరించారు.
విషాదంలోనూ అవయవ దానానికి తల్లిదండ్రుల నిర్ణయం
తమ మొదటి సంతానమైన బాబు ఇక లేడన్న నిజాన్ని తట్టుకోలేక కన్నీరు మున్నీరుగా విలపించారా తల్లిదండ్రులు. తమ కళ్లముందే కన్నపేగు కాలిపోతున్నా, ఆ కఠిన సమయంలోనూ మిగతా వారికి ఆదర్శంగా నిలిచే గొప్ప నిర్ణయం తీసుకున్నారు. చిన్నారి అవయవాలను దానం చేస్తే ఇతర చిన్నారుల ప్రాణాలను కాపాడే అవకాశం ఉంటుందని వైద్యులు వివరించడంతో వారు తమ బిడ్డ అవయవాలను దానం చేసేందుకు ముందుకు వచ్చారు. ఇతర పిల్లలను కాపాడాలన్న ఉద్దేశంతోనే తమ బిడ్డ ఆర్గాన్స్ డొనేట్ చేయడానికి అంగీకరించారు. ఈ దంపతుల నిర్ణయం సమాజంలో అవయవ దానంపై మరింత అవగాహన పెంచుతుందని, అనేక మందికి ప్రేరణగా నిలుస్తుందని వైద్యులు కూడా కొనియాడారు.
ఏడాది వయసు చిన్నారికి గుండె, నాలుగేళ్ల పాపకు కాలేయం
అలా ఆ తల్లిదండ్రులు తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రాణాలతో పోరాడుతున్న మరో ముగ్గురు చిన్నపిల్లలకు పునర్జన్మ ఇచ్చింది. కోయంబత్తూరులోని ఒక ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న ఏడాది వయసు ఉన్న ఓ చిన్నారికి పుగళ్ గుండెను విజయవంతంగా అమర్చారు. క్రోమ్పేటలోని రేలా ఆస్పత్రిలో ఉన్న నాలుగేళ్ల పాపకు కాలేయాన్ని అందించారు. చెన్నై వడపళనిలోని కావేరి ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న మరో చిన్నారికి కిడ్నీని అమర్చారు. చిన్నారి తండ్రి ఈ సందర్బంగా భావోద్వేగంతో కన్నీరు పెట్టుకున్నారు. 'నా కొడుకు మరణించడం చాలా బాధగా ఉన్నప్పటికీ, మా బాబు ముగ్గురు పిల్లల రూపంలో జీవిస్తున్నాడనేది మాకు చాలా గర్వకారణంగా ఉంది. మా నిర్ణయం సమాజంలో అవయవదానంపై మరింత అవగాహన కల్పిస్తుందని భావిస్తున్నాం' అని పుగళ్ తండ్రి అజిత్ తెలిపారు.
ప్రభుత్వ అధికారిక లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు
ఈ చిన్నారి త్యాగాన్ని గౌరవిస్తూ తమిళనాడు ప్రభుత్వం అధికారిక లాంఛనాలతో వీడ్కోలు పలికింది. పుగళ్ మృతదేహాన్ని తల్లిదండ్రులకు అప్పగించే ముందు ఆస్పత్రి సిబ్బంది ఘనంగా గౌరవ వందనం చేశారు. ముఖ్యమంత్రి, వైద్యులు, నర్సులు, ఆస్పత్రి సిబ్బంది చిన్నారికి రాష్ట్ర గౌరవంతో వీడ్కోలు పలికారు. అనంతరం భౌతిక కాయాన్ని అంత్యక్రియల కోసం మూలకొట్టలం శ్మశాన వాటికకు తరలించారు. మద్రాస్ మెడికల్ కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ శాంతా రామన్ మాట్లాడుతూ- తమ బిడ్డను కోల్పోయిన తీవ్ర విషాదంలో కూడా ఇతర పిల్లల ప్రాణాలను కాపాడాలనే ఉద్దేశంతో తల్లిదండ్రులు తీసుకున్న నిర్ణయం ఎంతో గొప్పదని అన్నారు. అవయవ దానం విషయంలో సమాజంలో మరింత అవగాహన పెరగాల్సిన అవసరం ఉందని, పుగళ్ తల్లిదండ్రుల నిర్ణయం ఆ దిశగా ప్రజలకు స్ఫూర్తిని ఇస్తుందని పేర్కొన్నారు.
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