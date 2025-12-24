ETV Bharat / bharat

హాస్టల్​ బాలికల 'ఆర్గానిక్​ స్టార్టప్‌'​- రూ.20లకే ఫుడ్ ఐటమ్స్- వ్యాపారంతో పాటు సామాజిక సేవ

'నో ప్రాఫిట్ - నో లాస్' ఆధారంగా ఆర్గానికి స్టార్టప్​ను నడుపుతున్న హాస్టల్ బాలికలు- సామాన్య ప్రజలకు అందుబాటు ధరల్లో పౌష్టికాహారం

Organic Startup By Students
Organic Startup By Students (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 24, 2025 at 11:43 AM IST

Organic Startup By Students : విద్యార్థిగా ఉన్నప్పుడు చదువుకోవడం, సరదాగా గడపడటం లాంటివే ఉంటాయి. అలా స్నేహితులతో బయటకు వెళ్తూ ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. ఇంకా హాస్టల్స్​లో ఉంటే తోటి విద్యార్థులతో కబుర్లు చెప్పుకుంటూ గడిపేస్తారు. ఎప్పుడేప్పుడు హాలీడేస్ వస్తాయా? ఇంటికి వెళ్లాలా? అనే ఎదురు చూస్తుంటారు. ఇక బిజినెస్ గురించి అయితే ఆలోచించడం కాదు కాదా వాటిని గురించి అసలు పట్టించుకోరు. అయితే గుజరాత్​కు చెందిన ఓ బాలికల హాస్టల్​ విద్యార్థులు మాత్రం భిన్నంగా ఉన్నారు. చదువుతో పాటు ఓ ప్రత్యేక వ్యాపార మార్గాన్ని అనుసరిస్తున్నారు. 'ఎర్న్ విత్ లెర్న్' ప్రాజెక్ట్​తో బాలికలు హాస్టల్ వెలుపల వారి సొంత ఆర్గానిక్ స్టార్టప్‌ను ప్రారంభించి స్వావలంబన వైపు అడుగులు వేస్తున్నారు. వ్యాపారంతో పాటు సామాజిక సేవను నేర్చుకుంటున్నారు. ఇతర విద్యార్థులకు ప్రేరణగా నిలుస్తున్నారు.

ఆర్గానిక్ స్టార్టప్
అమ్​రేలీ జిల్లాలోని సావర్​కుండలాలో చదువుతున్న కపోల్ గర్ల్స్​ హాస్టల్​లో ఉంటున్న బాలికలు చదువుతో పాటు ఆర్గానికి వ్యాపారం చేస్తున్నారు. బాలికలు ప్రతి రోజు క్రమం తప్పకుండా కళాశాలకు హాజరవుతారు. శనివారం, ఆదివారం సాయంత్రం హాస్టల్ వెలుపల ఆర్గానిక్ ఫుడ్ స్టాల్‌ను ఏర్పాటు చేస్తారు. వచ్చే ఆదాయాన్ని విద్య, వసతి, ఆహారం కోసం తోటి బాలికల అవసరాలకు ఉపయోగపడే సంస్థకు విరాళంగా ఇస్తారు. ఈ మొత్తం ప్రయత్నం 'నో ప్రాఫిట్ - నో లాస్' అనే సూత్రం ఆధారంగా ఈ స్టాల్స్​ను నడుపుతున్నారు. ఇక్కడ బాలికలు వ్యాపార నిర్వహణతో పాటు సామాజిక సేవను నేర్చుకుంటున్నారు. బాలికలు స్వచ్ఛమైన, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని అందిస్తున్నారు. ఈ స్టాల్‌లో వడ్డించే అన్ని వంటకాలను బాలికలే తయారు చేస్తారు. ఈ ఆర్గానిక్ స్టాల్ ప్రతి శనివారం, ఆదివారం సాయంత్రం 6:00 నుంచి రాత్రి 10:00 గంటల వరకు తెరిచి ఉంటుంది. సావర్​కుండలా పట్టణ ప్రజల నుండి భారీ స్పందన వస్తోంది.

Organic Startup By Students
హాస్టల్ బాలికల ఆర్గానికి ఫుడ్​ స్టాల్ (ETV Bharat)

సామాన్యులకూ పోషకాహారం
'ఎర్న్ విత్ లెర్న్' విధానాన్ని ఉపయోగించి, ప్రతి శనివారం ఆదివారం వివిధ వంటకాలు, పానీయాలను తయారు చేస్తామమని విద్యార్థిని రిద్ద్రి జోగరాణా తెలిపింది. ఖర్జూరం డ్రై ఫ్రూట్స్‌తో వేడి పాలు, తాజా కూరగాయలతో తయారు చేస్తామని మరో విద్యార్థిని శ్రద్ధా రాఠోడ్ చెప్పింది.

'ఆర్గానిక్ వెజిటబుల్ సూప్, ప్రోటీన్ అధికంగా ఉండే బీన్ మిశ్రమం, రవా బర్గర్ ఆయుర్వేద కావో వంటి వంటకాలు ఇక్కడ ప్రజాదరణ పొందాయి. ప్రతి వంటకం కేవలం రూ.20 రూపాయలకు లభిస్తుంది. దాంతో సామాన్యులు కూడా పోషకాలతో స్వచ్ఛమైన ఆహారాన్ని ఆస్వాదించవచ్చు. మేం మా సొంత కాళ్లపై నిలబడటం నేర్చుకుంటున్నాం. మా చదువుల కోసం తల్లిదండ్రులు ఎంతలా కష్టపడుతున్నారో అర్ధమవుతుంది. ఇప్పుడు డబ్బు సంపాదించినప్పుడు, దానిని ఎలా ఖర్చులో తెలుస్తుంది. ఈ విధంగా, మేం మా డబ్బును తెలివిగా ఉపయోగించడం నేర్చుకుంటాం. అనవసరమైన ఖర్చులను నివారించాం. ఎర్న్ విత్ లెర్న్ కింద నిరుపాబెన్ షా ఒక ఫుడ్​ స్టాల్​ను ఏర్పాటు చేశారు. మేం శనివారం, ఆదివారం రెండు రోజులలో ఓపెన్ చేస్తాం' అని శ్రద్ధ రాఠోడ్ తెలిపింది.

Organic Startup By Students
ఆర్గానిక్​ ఫుడ్​ని అమ్ముతున్న విద్యార్థులు (ETV Bharat)

స్వావలంబన వైపు అడుగులు
బాలికలకు వ్యవస్థాపకతను పెంపొందించడమే లక్ష్యంగా దీనిని చేపట్టినట్లు నిరుపాబెన్ తెలిపారు. భవిష్యత్తులో నమ్మకంగా స్వావలంబన వైపు అడుగులు వేసేలా చేయాలని అన్నారు. తక్కువ ధరకే స్వచ్ఛమైన ఉత్పత్తులను అందిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. వ్యాపారంతో పాటు సామాజిక సేవ గురించి నేర్చుకుంటున్నారని చెప్పారు.

