జగద్ధాత్రి మాత విగ్రహాల తయారీకి ఆర్డర్ల వెల్లువ- విదేశాలకూ సప్లై- వారికి మళ్లీ మంచి రోజులు!
జగద్ధాత్రి పూజకు తయారవుతున్న 5వేల విగ్రహాలు- విదేశాలకు కూడా అమ్మవారి విగ్రహాల సప్లై
Published : October 26, 2025 at 5:00 PM IST
Jagadhatri Puja 2025 Mata Idols Making : దేవీ నవరాత్రుల తర్వాత దుర్గామాత విగ్రహాలను నిమజ్జనం చేస్తారు. అలా వెళ్లిపోయిన అమ్మవారు, తిరిగి వచ్చేశారనే భావనతో బంగాల్లో జగద్ధాత్రి పూజను నిర్వహిస్తారు. ఈసారి అక్టోబరు 31న ఈ పూజ జరగబోతోంది. వేలాది జగద్ధాత్రి మాత విగ్రహాల తయారీ కోసం కోల్కతాలోని కుమర్తులీ ప్రాంతంలో ఉన్న కళాకారులకు ఆర్డర్లు వచ్చాయి. ప్రస్తుతం వాళ్లంతా విగ్రహాల తయారీలో బిజీగా ఉన్నారు. ఇప్పటికే అమ్మవారి 7 విగ్రహాలను విదేశాల్లోని భక్తులకు విక్రయించారు. కరోనా లాక్డౌన్ కాలంతో పోలిస్తే, ప్రస్తుతం అక్కడి కళాకారులకు చేతినిండా పని దొరుకుతోంది. ఈ ట్రెండ్పై పరిశీలనాత్మక కథనమిది.
కుమర్తులీ కళకళ- ఆర్డర్లు డబుల్
జగద్ధాత్రి పూజ బంగాల్కు ప్రత్యేకం. ఆ రాష్ట్రంలోని కృష్ణనగర్, చందా నగర్, రిష్రా, సింగూర్, గుప్తి పారా ప్రాంతాల్లో ఈ పూజను భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహిస్తారు. పూజల అనంతరం జగద్ధాత్రి మాత భారీ విగ్రహాలతో శోభాయాత్రలను నిర్వహిస్తారు. ఒకప్పుడు దుర్గామాత, కాళీమాత, జగద్ధాత్రి మాత విగ్రహాల తయారీకి బెంగాల్లోని చందా నగర్ పట్టణం కేరాఫ్ అడ్రస్గా ఉండేది. ఇప్పుడు కోల్కతాలోని కుమర్తులీ ఏరియా కూడా అమ్మవారి విగ్రహాల తయారీకి హబ్గా మారింది. ఐదేళ్ల క్రితం కరోనా లాక్డౌన్ సమయానికి కుమర్తులీ ఏరియాలోని కళాకారులకు జగద్ధాత్రి మాత విగ్రహాల తయారీకి 2వేల ఆర్డర్లే వచ్చాయి. ఈ ఏడాది ఈ ఆర్డర్ల సంఖ్య 5వేేలకు చేరింది. వెయ్యికిపైగా చిన్న విగ్రహాల కోసం కూడా ఆర్డర్లు రావడం విశేషం. ఈ చిన్న విగ్రహాలను ఇళ్లలో పూజిస్తారు. దీంతోపాటు ఆస్ట్రియా, నెదర్లాండ్స్, అమెరికా, ఇటలీ దేశాల్లోని భక్తులకు ఏడు జగద్ధాత్రి మాత విగ్రహాలను కుమర్తులీ కళాకారులు పంపారు. చేతినిండా పని దొరుకుతుండటంతో వారంతా హ్యాపీగా ఉన్నారు. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే, అమ్మవారి విగ్రహాల తయారీలో చందానగర్కు సమఉజ్జీగా కుమర్తులీ ఏరియా ఎదుగుతోంది.
రెట్టింపు మండపాలు- 12 అడుగుల విగ్రహాలు
ఈసారి అక్టోబరు 31న జగద్ధాత్రి మాత పూజలు చాలా గ్రాండ్గా జరగబోతున్నాయి. గత ఏడాది కంటే ఈసారి రెట్టింపు సంఖ్యలో అమ్మవారి మండపాలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఎందుకంటే కుమర్తులీ ఏరియాలోని కళాకారులకు విగ్రహాల తయారీ ఆర్డర్లు రెట్టింపు అయ్యాయి. గతంలో 5 నుంచి 6 అడుగుల ఎత్తున్న జగద్ధాత్రి మాత విగ్రహాల తయారీకి ఎక్కువగా ఆర్డర్లు వచ్చేవి. ఈసారి కిరీటంతో సహా 12 అడుగుల ఎత్తున్న విగ్రహాల కోసం కూడా ఆర్డర్లు రావడం విశేషం.
చందా నగర్కు సరితూగే స్థాయికి కుమర్తులీ
"ఈసారి జగద్ధాత్రి మాత మండపాలు ఎక్కువ సంఖ్యలో ఏర్పాటు కాబోతున్నాయి. అందుకే మాకు విగ్రహాల తయారీ ఆర్డర్లు పెరిగాయి. దీనివల్ల చేతినిండా పని దొరుకుతోంది. కరోనా లాక్డౌన్ కాలంలో మేం గడ్డుకాలాన్ని చూశాం. గత ఐదేళ్లలో ఆర్డర్లు క్రమంగా పెరుగుతూ వచ్చాయి. ఇప్పుడు కుమర్తులీ ఏరియాలో దాదాపు 5వేల జగద్ధాత్రి మాత విగ్రహాలు తయారవుతున్నాయి. అమ్మవారి విగ్రహాల తయారీలో చందా నగర్ ఏరియాకు సరితూగే స్థాయికి కుమర్తులీ ఎదుగుతోంది. విదేశాలకూ మా విగ్రహాలు ఎగుమతి అవుతున్నాయి" అని కుమర్తులీ ఏరియా కుమ్మరి, సాంస్కృతిక సంఘం కార్యదర్శి బాబు పాల్ ఈటీవీ భారత్కు చెప్పారు.
జగద్ధాత్రి పూజ - చారిత్రక గాధలు
జగద్ధాత్రి పూజను 1750 సంవత్సరం నుంచి బెంగాల్లోని చందానగర్లో నిర్వహిస్తున్నారు. ఆ సమయానికి ఫ్రెంచ్ వాళ్ల పాలనలో పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రం ఉండేది. బెంగాల్లోని కృష్ణనగర్ ప్రాంతంలో జగద్ధాత్రి పూజను గ్రాండ్గా నిర్వహిస్తారు. ఒకసారి మహారాజా కృష్ణచంద్రను నవాబ్ సిరాజుద్దౌలా ఖైదు చేస్తాడు. మహారాజా కృష్ణచంద్ర విజయ దశమి నాడు జైలు నుంచి విడుదల అవుతారు. అనంతరం ఆయన జగద్ధాత్రి దేవిని దర్శించుకొని పూజలు చేస్తారు. ఈ విధంగా ఆయన రాజ్యంలో జగద్ధాత్రి పూజలు మొదలవుతాయి.
అర్చకులు లేకుండానే ఆరాధన- 36 గంటలపాటు నో వాటర్- ఛఠ్ పూజ ప్రత్యేకతలు ఇవే!
108 టన్నుల ఆవుపేడతో గోవర్ధనుడి విగ్రహం- 56 రకాల నైవేద్యాలు సమర్పణ