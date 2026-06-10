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మీనాక్షి నటరాజన్ నామినేషన్ రద్దు నిర్ణయం 2+2=7 అన్నట్లుంది : కాంగ్రెస్ విమర్శలు​

రిటర్నింగ్ అధికారి ఇచ్చిన ఆదేశాలు చట్టవిరుద్ధం- ఎన్నికల సంఘంతో భేటీ అనంతరం కాంగ్రెస్ నేతల వ్యాఖ్యలు

Congress MP Abhishek Manu Singhvi
Congress MP Abhishek Manu Singhvi (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 10, 2026 at 2:58 PM IST

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Congress On Meenakshi Nomination : మధ్యప్రదేశ్ రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి మీనాక్షి నటరాజన్ నామినేషన్‌ను తిరస్కరించడంపై కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. రిటర్నింగ్ అధికారి ఇచ్చిన ఆదేశాలు చట్టవిరుద్ధమని, ఇది 'రెండు ప్లస్ రెండు ఏడు(2+2=7)' అని చెప్పినట్లుగా ఉందని వ్యాఖ్యానించింది. ఈ నిర్ణయాన్ని తప్పుబడుతూ బుధవారం దిల్లీలో కాంగ్రెస్ ప్రతినిధి నేతల బృందం, కేంద్ర ఎన్నికల సంఘంతో(ఈసీ) భేటీ అయ్యింది. అనంతరం కాంగ్రెస్ నేత, ప్రముఖ న్యాయవాది అభిషేక్ మను సింఘ్వీ, రిటర్నింగ్​ అధికారి​ నిర్ణయంపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు.

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MEENAKSHI NATARAJAN NOMINATION
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CONGRESS ON MEENAKSHI NOMINATION

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