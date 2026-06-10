మీనాక్షి నటరాజన్ నామినేషన్ రద్దు నిర్ణయం 2+2=7 అన్నట్లుంది : కాంగ్రెస్ విమర్శలు
రిటర్నింగ్ అధికారి ఇచ్చిన ఆదేశాలు చట్టవిరుద్ధం- ఎన్నికల సంఘంతో భేటీ అనంతరం కాంగ్రెస్ నేతల వ్యాఖ్యలు
Published : June 10, 2026 at 2:58 PM IST
Congress On Meenakshi Nomination : మధ్యప్రదేశ్ రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి మీనాక్షి నటరాజన్ నామినేషన్ను తిరస్కరించడంపై కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. రిటర్నింగ్ అధికారి ఇచ్చిన ఆదేశాలు చట్టవిరుద్ధమని, ఇది 'రెండు ప్లస్ రెండు ఏడు(2+2=7)' అని చెప్పినట్లుగా ఉందని వ్యాఖ్యానించింది. ఈ నిర్ణయాన్ని తప్పుబడుతూ బుధవారం దిల్లీలో కాంగ్రెస్ ప్రతినిధి నేతల బృందం, కేంద్ర ఎన్నికల సంఘంతో(ఈసీ) భేటీ అయ్యింది. అనంతరం కాంగ్రెస్ నేత, ప్రముఖ న్యాయవాది అభిషేక్ మను సింఘ్వీ, రిటర్నింగ్ అధికారి నిర్ణయంపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు.
RO's order rejecting Meenakshi Natarajan's nomination is like saying '2+2=7': Abhishek Manu Singhvi after meeting with EC— ANI Digital (@ani_digital) June 10, 2026
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