ఒడిశాలో కనిపించిన అరుదైన అడవి కోతులు- క్వారంటైన్లో వానరాలు- డైట్లో ఉడికించిన క్యారెట్, బీన్స్!
ఇటీవలే బాలేశ్వర్లో అరుదైన ఒరంగుటాన్ జాతి వానరాలను గుర్తించిన అటవీ శాఖ- వాటికి నందన్కానన్ జూలో ప్రత్యేక క్వారంటైన్- వైద్యాధికారులు సూచనల మేరకు ప్రత్యేక ఆహారం, వసతి
Published : September 21, 2026 at 8:04 PM IST
Orangutan Babies Health Stable : ఒడిశాలోని బాలేశ్వర్లో అరుదైన అడవి కోతులను (ఒరంగుటాన్ జాతి వానరాలు) గుర్తించారు అటవీ అధికారులు. అనంతరం వాటిని భువనేశ్వర్లోని నందన్కానన్ జూకు తరలించారు. అక్కడ ప్రత్యేక క్వారంటైన్లో పిల్ల వానరాలను ఉంచారు. అలాగే వాటికి మంచి, బలవర్దకమైన ఆహారాన్ని పెడుతున్నారు. నిరంతరం వాటి ఆరోగ్య పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
కొద్ది రోజుల కిందట గుర్తించిన ఐదు ఒరంగుటాన్ జాతి వానరాల ఆరోగ్య పరిస్థితి ప్రస్తుతం నిలకడగా ఉంది. గతంలో తీవ్ర రక్తహీనతతో బాధపడిన ఈ అడవి కోతులు, ఇప్పుడు సాధారణ చురుకుదనం, ప్రవర్తనను కనబరుస్తున్నాయి. వాటి మలం కూడా సాధారణంగానే ఉంది. సెప్టెంబర్ 19న నిర్వహించిన పరీక్షల్లో అన్ని ఒరంగుటాన్ జాతి వానరాల శరీర ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణంగానే ఉన్నాయని జూ అధికారులు తెలిపారు.
క్లినికల్ పరిశీలనల ప్రకారం
మూడు మగ ఒరంగుటాన్ జాతి వానరాల శరీర బరువులు వరుసగా 5.34 కిలోలు, 3.56 కిలోలు, 3.1 కిలోలుగా నమోదయ్యాయి. వాటి శరీర ఉష్ణోగ్రతలు 98.6°F నుంచి 101°F మధ్య నమోదయ్యాయి. ఆ రెండు ఆడ శిశువుల బరువులు వరుసగా 4.28 కిలోలు, 2.18 కిలోలుగా ఉన్నాయి. అలాగే వాటి శరీర ఉష్ణోగ్రతలు వరుసగా 98.8°F, 99.3°F గా నమోదు అయ్యాయి. ఆ ఐదు శిశువులు కూడా స్థిరమైన ఆరోగ్య స్థితిలో ఉన్నాయి. సాధారణ ఆహారం తీసుకుంటున్నాయి.
కీలక సూచనలు చేసిన నిపుణులు
దిల్లీ జూలోని ఒక పశువైద్య అధికారి, దెహ్రాడూన్లోని వైల్డ్లైఫ్ వెటర్నరీ క్వారంటైన్ ఫెసిలిటీ నిపుణులు నందన్కానన్ జూలో ఉన్న ఒరంగుటాన్ జాతి వానరాల క్వారంటైన్ కేంద్రాన్ని శనివారం సందర్శించారు. ఒరాంగుటాన్ పిల్లలను పరీక్షించి వాటి ఆహారం, ఆరోగ్య సంరక్షణ, నిర్వహణ చర్యలపై జూ అధికారులకు సలహాలు అందించారు. ఆహారం పరిమాణాన్ని క్రమంగా పెంచాలని సూచించారు. అలాగే వానరాలకు ఇచ్చే ఆహారంలో ఘన పదార్థాలను చేర్చాలని కోరారు. ఒరంగుటాన్ జాతి వానరాల్లో పరాన్నజీవి పురుగులను నియంత్రించడానికి ఐవర్మెక్టిన్ లేదా డోరామెక్టిన్ను ఉపయోగించాలని సిఫార్సు చేశారు.
నిచ్చెనలు, తాళ్లు ఏర్పాటు
ఒరంగుటాన్ జాతి వానరాల శరీర ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణంగా ఉండడం, నిపుణుల సూచనల నేపథ్యంలో నందన్కానన్ జూ అధికారులు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కూన వానరాల ఆహారంలోకి క్రమంగా కొత్త ఫుడ్స్ను ప్రవేశపెడుతున్నారు. పాల పరిమాణాన్ని క్రమంగా పెంచుతున్నారు. ఉడికించిన క్యారెట్లు, బీన్స్ను కూడా వానరాలు ఫుడ్ మెనూలో చేర్చారు. ఘన ఆహారాన్ని పిల్ల వానరాలకు అందిస్తున్నారు. అలాగే ఈ పిల్ల వానరాలు చురుకుగా ఉండేలా ప్రోత్సహించడానికి క్వారంటైన్ సెల్లో నిచ్చెనలు, తాడులను ఏర్పాటు చేశారు. ఆ కూనలు నిచ్చెనలు ఎక్కి, తాడులకు వేలాడుతూ సరదాగా ఆడుకుంటున్నాయి.
జూ అధికారులు ఏమన్నారంటే?
ఇదిలా ఉండగా, నందన్కానన్ జంతు ప్రదర్శనశాలలోని క్వారంటైన్ కేంద్రంలో ఉన్న ఐదు ఒరాంగుటాన్ జాతి పిల్ల వానరాల ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని జూ అధికారులు తెలిపారు. అవి సాధారణంగా ఆహారం తీసుకుంటున్నాయని వెల్లడించారు. కాగా, రెండు ఆడ, మూడు మగ వానరాల వయసు సుమారు ఒక ఏడాది ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. అటవీ శాఖ అధికారులు, పశువైద్యులు, జీవశాస్త్రవేత్తలు వీటిని ఎప్పటికప్పుడు పరిశీస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఒరాంగుటాన్ పిల్లలు నందన్కానన్ జూలో ఏర్పాటు చేసిన క్వారంటైన్ కేంద్రంలో ఉన్నాయి.
అసలేం జరిగిందంటే?
బాలేశ్వర్ జిల్లా భొగ్రాయి అటవీ రేంజ్లో ఐదు ఒరాంగుటాన్లను అటవీ శాఖ సిబ్బంది గుర్తించారు. వాటికి ప్రాథమిక చికిత్స చేశారు. అనంతరం రాష్ట్ర రాజధాని భువనేశ్వర్లోని నందన్కానన్ జంతు ప్రదర్శనశాలకు తరలించారు. అక్కడ వాటికి ప్రత్యేక క్వారంటైన్ను ఏర్పాటు చేసి సంరక్షిస్తున్నారు. మొదట్లో తీవ్ర రక్త హీనతతో బాధపడిన ఈ పిల్ల వానరాలు ఇప్పుడు చలాకీగా ఉన్నాయి. ఆరోగ్యం కూడా కుదుటపడింది.
మరోవైపు, ఈ ఐదు ఒరాంగుటాన్లను తమ దేశానికి తిరిగి పంపేయాలని ఇండోనేసియా కోరుతోంది. ఈ మేరకు ఆ దేశపు అటవీ మంత్రిత్వశాఖ భారత సీఐటీఈఎస్ అథారిటీకి ఇటీవలే లెటర్ రాసింది. ఒరాంగుటాన్ పిల్లలు ఇండోనేసియాకు చెందినవా? కాదా? అనే అంశమై లోతుగా దర్యాప్తు చేసేందుకు అవసరమైతే పూర్తి సహకారం అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు ఆ లెటర్లో తెలిపింది. అవి తమ దేశానికి చెందినవని జన్యుపరంగా నిర్ధరణ జరిగితే, వాటిని వీలైనంత త్వరగా ఇండోనేసియాకు తరలించేందుకు ఏర్పాట్లు చేసుకుంటామని స్పష్టం చేసింది.
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