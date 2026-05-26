నారింజ తొక్కలతో నీళ్లలో పారిశ్రామిక వ్యర్థాల తొలగింపు- క్యాన్సర్ వంటి ప్రాణాంతక వ్యాధులకు ఐఐటీ బీహెచ్యూ పరిష్కారం
ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ-బనారస్ హిందూ విశ్వవిద్యాలయం, పరుల్ విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన పరిశోధకుల వినూత్న ఆలోచన- నారింజ తొక్కల సారంతో వ్యర్థాల తొలగింపు
Published : May 26, 2026 at 2:46 PM IST
Orange Peels To Purify Polluted Wastewater : పరిశ్రమల నుంచి విడుదలయ్యే వ్యర్థ జలాలు పర్యావరణానికి, ప్రజల ఆరోగ్యానికి రోజురోజుకీ పెద్ద ముప్పుగా మారుతున్నాయి. ముఖ్యంగా 'మలాకైట్ గ్రీన్' అనే విషపూరిత రసాయనం నీటిలో కలవడం వల్ల క్యాన్సర్ వంటి ప్రాణాంతక వ్యాధులు పెరుగుతున్నాయని శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ-బనారస్ హిందూ విశ్వవిద్యాలయం (ఐఐటీ-బీహెచ్యూ), పరుల్ విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన పరిశోధకులు పారిశ్రామిక వ్యర్థ జలాల్లోని ఈ ప్రమాదకర రంగును తొలగించే వినూత్న, పర్యావరణహిత సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేశారు. ఇంతకీ మలాకైట్ గ్రీన్ అంటే ఏమిటి? అది ఎలా ప్రజలకు ప్రమాదంగా మారుతుంది? దీనికోసం పరిశోధకులు కనుగొన్న పరిష్కారం ఏమిటి? అని ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఈ పరిశోధనను ఐఐటీ (బిహెచ్యు)లోని స్కూల్ ఆఫ్ బయోకెమికల్ ఇంజనీరింగ్తో పాటు వడోదరలోని పరుల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ విభాగం సంయుక్తంగా నిర్వహించాయి. ఈ పరిశోధన బృందంలో ఐఐటీ (బిహెచ్యు) అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ విశాల్ మిశ్రాతో పాటు ఆలోక్ తివారీ, గౌరాంగ్ దామ్లే, డాక్టర్ శివేందు సక్సేనా, డాక్టర్ విశాల్ సంధ్వార్, దీక్షా సక్సేనా, డాక్టర్ దీపక్ జాదవ్ పాల్గొన్నారు.
మలాకైట్ గ్రీన్ అంటే ఏంటి?
మలాకైట్ గ్రీన్ అనేది ఒక సింథటిక్ రసాయనం. ఇది చూడటానికి ముదురు ఆకుపచ్చ రంగులో ఉండే ఒక సేంద్రీయ రంగు. దీనిని పరిశ్రమల్లో వివిధ రంగాలలో ఉపయోగిస్తారు. ఉదాహరణకు చేపల పెంపకం, రంగుల పరిశ్రమలు, వైద్య, జీవశాస్త్ర రంగాల్లో ఉపయెగిస్తారు. అలాగే కూరగాయలు తాజాగా కనిపించేలా చేయడానికి, కల్తీ రసాయనంగా కూడా వాడతారని అధికారులు తెలిపారు. దీనివల్ల క్యాన్సర్ వంటి తీవ్రమైన సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
నారింజ తొక్కలతో పరిష్కారం
ఈ పరిశోధకులు అభివృద్ధి చేసిన ఈ నూతన నానోకాంపోజిట్లో నారింజ తొక్కల సారాన్ని సహజ క్షయకరణ కారకంగా ఉపయోగించడం విశేషం. అలా 'సిట్రస్ సినెన్సిస్'(నారింజ తొక్కు) నుంచి తీసిన ఈ సారంతో పూర్తిగా పర్యావరణ అనుకూలమైన, వ్యర్థ ఆధారిత సాంకేతికతను రూపొందించారు. ఈ ప్రక్రియలో 'ఇన్-సిటు పాలిమరైజేషన్' పద్ధతిని ఉపయోగించి టిన్ ఆక్సైడ్ (SnO₂) నానోపార్టికల్స్పై పాలిఅనిలిన్ (PANI), పాలిపైరోల్ (PPy) సహ-పాలిమరైజ్డ్ పొరను అభివృద్ధి చేశారు. దీని ద్వారా వ్యర్థ జలాల్లోని మలాకైట్ గ్రీన్ను సమర్థంగా తొలగించవచ్చని పరిశోధకులు వెల్లడించారు.
అత్యంత విషపూరితమైన రసాయనం
పారిశ్రామిక యూనిట్ల నుంచి విడుదలయ్యే రంగులతో కూడిన వ్యర్థ జలాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెద్ద పర్యావరణ సంక్షోభంగా మారాయి. ముఖ్యంగా మలాకైట్ గ్రీన్ జీవవిచ్ఛిన్నం కాని అత్యంత విషపూరితమైన రసాయనం. ఇది జలచర జీవులకు, మానవ ఆరోగ్యానికి తీవ్రమైన హానిని కలిగించే అవకాశముందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ పరిశోధన విజయంపై ఐఐటీ (బీహెచ్యూ) డైరెక్టర్ అమిత్ పాత్రా ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. సామాజిక, పర్యావరణ సమస్యలకు పరిష్కారాలు చూపే సుస్థిర సాంకేతికతలను అభివృద్ధి చేయడంలో ఇలాంటి పరిశోధనలు కీలకమని పేర్కొన్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రభావం చూపే ఆవిష్కరణలను ఐఐటీ (బీహెచ్యూ) ఎప్పటికప్పుడు ప్రోత్సహిస్తూనే ఉంటుందని తెలిపారు.
తక్కువ ఖర్చుతో వ్యర్థ జలాల శుద్ధి
ఈ సంయుక్త పరిశోధన ఐఐటీ (బీహెచ్యూ), పరుల్ విశ్వవిద్యాలయం మధ్య ఉన్న బలమైన విద్యా, పరిశోధన సహకారానికి నిదర్శనమని డాక్టర్ విశాల్ మిశ్రా పేర్కొన్నారు. బయోకెమికల్ ఇంజనీరింగ్, అధునాతన మెటీరియల్స్ సైన్స్ సమన్వయంతో పారిశ్రామిక వ్యర్థ జలాల శుద్ధికి తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన ఆచరణాత్మక పరిష్కారాన్ని అభివృద్ధి చేశామని వివరించారు. ఈ సాంకేతికతను భవిష్యత్తులో వాస్తవ పారిశ్రామిక వ్యర్థ జలాల వ్యవస్థల్లో పరీక్షించడంతో పాటు, దాని పునర్వినియోగ సామర్థ్యంపై మరింత పరిశోధనలు చేపట్టనున్నట్లు శాస్త్రవేత్తలు వెల్లడించారు. ఈ పరిశోధన ఫలితాలు ప్రతిష్టాత్మక రాయల్ సొసైటీ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ జర్నల్లో ప్రచురితమయ్యాయి.
