'12 ఏళ్లు సంస్థ కోసం కష్టపడి పనిచేసినా తీసేశారు'- ఉద్యోగి భార్య భావోద్వేగ పోస్ట్- ఒరాకిల్ లేఆఫ్స్ వెనుక కన్నీటి గాథలు!
మరో రౌండ్ లేఆఫ్స్ ప్రకటించిన ఒరాకిల్- 12 ఏళ్లు తన భర్త కష్టపడి పనిచేసినా ఉన్నట్లుండి తీసేశారని ఉద్యోగి భార్య ఆవేదన- పండగలు, పుట్టినరోజులు, చివరికి తాను ఆసుపత్రిలో ఉన్నా పనిచేశాడని వ్యాఖ్యలు!
Published : September 16, 2026 at 7:43 AM IST
Oracle Layoff Wife LinkedIn Post : హోలీ లేదు, దీపావళి లేదు- పండగైనా, పబ్బమైనా ల్యాప్టాప్ ముందే జీవితం. పుట్టినరోజులు, పెళ్లి రోజుల వేడుకల్లోనూ ఆన్ కాల్ డ్యూటీలు. చివరికి భార్యకు ఆస్పత్రిలో సర్జరీ జరుగుతున్న సమయంలో కూడా ఒకవైపు ఆందోళన ఉన్నా, మరోవైపు ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేసి డ్యూటీ చేశాడు. సంస్థ పట్ల అంత నిబద్ధతతో ఏకంగా 12 ఏళ్లు రాత్రింబవళ్లు చెమటోడ్చిన ఆ ఉద్యోగికి చివరికి దక్కిన బహుమానం ఏంటో తెలుసా? ఉదయాన్నే ఆఫీస్ సిస్టమ్ యాక్సెస్ నిలిచిపోవడం. లాగిన్కు ప్రయత్నిస్తుండగా ఎంతకూ యాక్సెస్ లభించలేదు. ఆ తర్వాతే తెలిసింది అతడు లేఆఫ్కు గురయ్యాడని. అమెరికా టెక్సాస్ ప్రధాన కేంద్రంగా కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తున్న మల్టీనేషనల్ టెక్ దిగ్గజం ఒరాకిల్లో కొనసాగుతున్న లేఆఫ్స్ (ఉద్యోగుల తొలగింపులు) సృష్టిస్తున్న విషాదానికి ఈ సంఘటన నిలువెత్తు నిదర్శనం. 12 ఏళ్లు కష్టపడి పనిచేసిన సౌరభ్ అనే ఉద్యోగికి కనీస ముందస్తు సమాచారం ఇవ్వకుండానే, సిస్టమ్ లాగిన్ నిలిపివేయడంతో అతడి బాధ వర్ణణాతీతంగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆ ఉద్యోగి ఆవేదనను తన భార్య పూజా సాహు లింక్డ్ఇన్లో ఇలా భావోద్వేగంతో సుదీర్ఘ పోస్ట్ చేశారు.
ఈ పోస్టులో ఆమె చెప్పిన విషయాలు వేలాది మంది కళ్లను చెమ్మగిల్లేలా చేస్తోంది. 'కుటుంబాన్ని పోషించడానికి రాత్రింబవళ్లు కష్టపడి పనిచేసే ప్రతి ఒక్కరి కోసం ఈ పోస్టు' అంటూ పూజా సాహు పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా వీసా సంబంధిత సమస్యలు, అనిశ్చితి నడుమ కూడా రోజూ తమ అత్యుత్తమ పనితీరు చూపించే ఉద్యోగుల పరిస్థితిని ఆమె ప్రస్తావించారు. కుటుంబానికి ఆర్థికంగా అండగా నిలిచేందుకు తన భర్త ఎన్నో త్యాగాలు చేశారని, పండగలు, పెళ్లిళ్లు, వెకేషన్లు, సెలవు రోజుల్లోనూ సంస్థ కోసం పనిచేస్తే సమాచారం ఇవ్వకుండా లాగిన్ నిలిపివేయడం తమకు ఎంతో బాధ కలిగించిందని ఆమె చెప్పుకొచ్చారు.
ఇక్కడ సౌరభ్ ఒక్కడే కాదు. ఒరాకిల్ లేటెస్ట్ రౌండ్ లేఆఫ్స్లో ఉద్యోగాలు కోల్పోయిన వారు, వారి కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు, స్నేహితులు లింక్డ్ ఇన్, రెడిట్ సహా ఇతర సామాజిక మాధ్యమాల్లో తమ అనుభవాలు, ఆవేదనను పంచుకుంటున్నారు. సడెన్గా ఉద్యోగం కోల్పోవడం, భవిష్యత్తుపై అనిశ్చితి, ఎన్నో ఏళ్ల జాబ్ కెరీర్ ఒక్కసారిగా తుడిచిపెట్టుకుపోవడం వంటి అంశాలు ఈ పోస్టుల్లో కనిపిస్తున్నాయి. అయితే కొందరు లేఆఫ్స్కు గురైన బాధితులు ఈ సమాచారం తెలుసుకున్న వెంటనే బాధపడ్డా, భవిష్యత్ అవకాశాల కోసం వెతుకుతున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు.
సెప్టెంబర్ 14న ఒరాకిల్ లేఆఫ్స్
ఇప్పటికే ఈ ఏడాదిలో మార్చిలో భారీ స్థాయిలో లేఆఫ్స్ ప్రకటించి కలకలం రేపిన ఒరాకిల్- ఇప్పుడు సెప్టెంబర్ 14న మరో రౌండ్ లేఆఫ్స్ ప్రారంభించినట్లు తెలుస్తోంది. బాధిత ఉద్యోగులకు సెప్టెంబర్ 14న ఉదయమే సమాచారం అందినట్లు పలు మీడియాల్లో కథనాలు వచ్చాయి. అయితే తాజా విడతలో కచ్చితంగా ఎంత మందిని తొలగించిందనే దానికి సంబంధించి క్లారిటీ లేదు. ఇక 2025- 2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఒరాకిల్ ఉద్యోగుల సంఖ్య ఏకంగా 21 వేలు తగ్గింది. ఇది తన గ్లోబల్ వర్క్ఫోర్స్లో దాదాపు 13 శాతం. కంపెనీ తన విస్తృత పునర్వ్యవస్థీకరణ చర్యల్లో భాగంగానే ఉద్యోగుల్ని తొలగిస్తున్నట్లు చెబుతూ వస్తోంది. ఇటు ఉద్యోగుల్ని తొలగిస్తూనే, మరోవైపు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, క్లౌడ్ సేవల కోసం డేటా సెంటర్లు, మౌలిక సదుపాయాలపై పెద్ద మొత్తంలో ఖర్చు చేస్తోంది.
భారత్లోని ఉద్యోగులపైనా ప్రభావం?
ఒరాకిల్కు భారత్లోనూ పెద్ద స్థాయిలోనే కార్యకలాపాలు ఉన్నాయి. ప్రొడక్ట్ ఇంజినీరింగ్, సపోర్ట్ అండ్ డెవలప్మెంట్ వంటి విభాగాల్లో వేలాది మంది ఉద్యోగులు పనిచేస్తున్నారు. మార్చిలో లేఆఫ్స్ సమయంలో భారత్లో కూడా పెద్ద సంఖ్యలో ఉద్యోగులు ప్రభావితమయ్యారు. ఓవరాల్గా అప్పుడు ఒరాకిల్ 30 వేల మందిని తొలగించినట్లు వార్తలు రాగా, భారత్లోనే 12 వేల మంది ఉన్నట్లు తెలిసింది. అందుకే ఈ రౌండ్ లేఆఫ్స్లో కూడా భారత్లోని ఉద్యోగులు ఉండే ప్రమాదం ఉందని పరిశ్రమ వర్గాల్లో ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది.
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