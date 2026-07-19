ETV Bharat / bharat

'పార్లమెంట్​లో 8 బిల్లులు పెడతాం- విస్తృత చర్చ జరగాలని ప్రభుత్వం కోరుతోంది'- విపక్షాల వాకౌట్​పై రిజిజు ఫైర్​

అఖిలపక్ష సమావేశంలో విపక్షాల వాకౌట్‌పై స్పందించిన కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజిజు- పార్లమెంట్ సజావుగా నడిస్తే ప్రతి పార్టీకి మాట్లాడే అవకాశం ఉంటుందని స్పష్టీకరణ

Kiren Rijiju on Opposition Walkout
Union Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 19, 2026 at 3:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Kiren Rijiju on Opposition Walkout : పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలకు ముందు ఆదివారం నిర్వహించిన అఖిలపక్ష సమావేశాన్ని విపక్షాలు వాకౌట్ చేయడం​పై పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజు తీవ్రంగా స్పందించారు. ఇది పూర్తిస్థాయి బహిష్కరణ కాదని, కేవలం సింబాలిక్ నిరసన మాత్రమేనని అన్నారు. సమావేశం ముగిసిన అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన, సమావేశం మొత్తం సానుకూల వాతావరణంలో సాగిందని తెలిపారు. అలాగే వర్షాకాల సమావేశాల్లో ప్రవేశపెట్టేందుకు మొత్తం ఎనిమిది బిల్లులను జాబితా చేసినట్లు పేర్కొన్నారు.

పార్లమెంట్ సజావుగా సాగాలని విజ్ఞప్తి
దేశ ప్రజలు పార్లమెంట్ సమర్థంగా పనిచేయాలని కోరుకుంటున్నారని, సభ తరచూ అంతరాయం కలగడం ప్రజాస్వామ్యానికి మంచిది కాదని రిజిజు అన్నారు. ప్రతిపక్షాలు తమ అభిప్రాయాలను బలంగా వినిపించవచ్చని, అయితే సభ కార్యకలాపాలు నిలిచిపోయేలా వ్యవహరించవద్దని కోరారు. సభ గౌరవాన్ని కాపాడేలా అన్ని పార్టీలు సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చే బిల్లులపై విస్తృతంగా చర్చ జరగాలని తాము కోరుకుంటున్నామని రిజిజు పేర్కొన్నారు. సభలో అంతరాయాలు ఏర్పడితే చిన్న పార్టీలకు మాట్లాడే అవకాశం కోల్పోతారని చెప్పారు. అనంతరం బిల్లులను చర్చ లేకుండానే ఆమోదించారని ప్రభుత్వంపై ఆరోపణలు చేయడం సరికాదని వ్యాఖ్యానించారు. ప్రతి బిల్లును సభ్యులు పూర్తిగా పరిశీలించి అభిప్రాయాలు చెప్పిన తర్వాతే ఆమోదం పొందాలని ప్రభుత్వం కోరుకుంటోందని వివరించారు.

రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్‌ పాదాలకు నమస్కరించిన సుప్రియా
మరోవైపు, పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలకు ముందు నిర్వహించిన సర్వపక్ష సమావేశంలో ఒక ఆసక్తికరమైన సంఘటన చోటుచేసుకుంది. NCP పార్టీ MP సుప్రియా సూలే, రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్‌ పాదాలను తాకి నమస్కరించారు. మంత్రి కూడా ఆమెను నవ్వుతూ ఆశీర్వదించారు. సమావేశం ముగిసిన తర్వాత బయటకు వస్తున్న సమయంలో ఈ సంఘటన జరిగింది. సోమవారం ప్రారంభం కానున్న పార్లమెంట్ సమావేశాలు సజావుగా సాగేందుకు ప్రభుత్వం అన్ని రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులతో సర్వపక్ష సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. ఈ సమావేశానికి కేంద్ర మంత్రులతో పాటు ప్రతిపక్ష కూటమి నేతలు కూడా హాజరయ్యారు. ఎన్సీపీ తరఫున బారమతి ఎంపీ సుప్రియా సూలే కూడా ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. రాజకీయాల్లో విమర్శలు ఎంత తీవ్రంగా ఉన్నా, ఇరుపక్షాల నేతల మధ్య ఇలాంటి గౌరవప్రదమైన సంబంధాలు ఉండటాన్ని ప్రజలు ప్రశంసిస్తున్నారు.

TAGGED:

KIREN RIJIJU SLAMS OPPOSITION
PARLIAMENT MONSOON SESSION 2026
KIREN RIJIJU ON OPPOSITION WALKOUT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.