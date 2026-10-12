ఇండియా కూటమి వెనక్కి తగ్గదు- ఇది 'స్వచ్ఛంద ఉద్యమం'గా మారుతోంది : కాంగ్రెస్
ఇండియా కూటమి ఎంపీలు సోమవారం సుప్రీంకోర్టు వరకు మార్చ్ నిర్వహించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఇది క్రమంగా స్వచ్ఛంద ఉద్యమంగా మారుతోందని కాంగ్రెస్ ఎంపీలు పేర్కొన్నారు.
Published : October 12, 2026 at 11:11 AM IST
India Bloc on Delhi Protest : భారత ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (సీఈసీ) జ్ఞానేశ్ కుమార్కు వ్యతిరేకంగా నిరసనలను ఇండియా కూటమి మరింత ఉద్ధృతం చేస్తోంది. ఎన్నికల అక్రమాల ఆరోపణలపై వినతిపత్రం సమర్పించేందుకు తనను కలవాలన్న నిర్ణయాన్ని సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ తిరస్కరించడంతో విపక్షాలు తమ వ్యూహాన్ని మార్చుకున్నాయి. సోమవారం మధ్యాహ్నం 'చలో దిల్లీ-మార్చ్ ఫర్ డెమోక్రసీ' పేరుతో సుప్రీంకోర్టు వరకు ప్రదర్శన నిర్వహించేందుకు సిద్ధమవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో కాంగ్రెస్ ఎంపీలు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్కు వ్యతిరేకంగా నిరసనలు చేపట్టడానికి ఇండియా కూటమి వెనకడుగు వేయదన్నారు. కాంగ్రెస్ ఎంపీ మసూద్ మాట్లాడుతూ, "మేము నిరసన చేపట్టాలని ముందుగానే నిర్ణయించాం. పార్టీ ఇచ్చే ఎలాంటి ఆదేశాలనైనా ప్రతి ఒక్కరూ కచ్చితంగా పాటిస్తారు. అయితే ప్రజలు తమంతట తామే రోడ్లపైకి వస్తున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ప్రతిచోటా ఇదొక స్వచ్ఛంద ఉద్యమంగా మారుతోంది" అని అన్నారు.