లోక్‌సభ స్పీకర్​పై అవిశ్వాస తీర్మానానికి విపక్షాల యోచన- రాహుల్‌కు ఆ ఛాన్స్ ఇవ్వనందుకే!

ఓం బిర్లాపై అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టే యోచనలో ప్రతిపక్ష ఎంపీలు

No Confidence Motion on Lok Sabha Speaker
Lok Sabha Speaker Om Birla (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 9, 2026 at 12:11 PM IST

1 Min Read
No Confidence Motion on Lok Sabha Speaker : లోక్‌సభ స్పీకర్ ఓంబిర్లాపై అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టాలని విపక్ష ఎంపీలు యోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. మాజీ ఆర్మీ చీఫ్ ఎంఎం నరవణె పుస్తకంపై రాహుల్ గాంధీని మాట్లాడనివ్వనందుకు నిరసనగానే ఇలా చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇంకా పబ్లిష్ కాని ఎంఎం నరవణె పుస్తకంపై సభలో మాట్లాడేందుకు రాహుల్‌కు అవకాశాన్ని ఇచ్చేది లేదని ఓంబిర్లా తేల్చి చెప్పారు. దీంతో పార్లమెంటు ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి రాష్ట్రపతి చేసిన ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై, లోక్‌సభలో జరిగిన చర్చలో మాట్లాడే అవకాశాన్ని విపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ కోల్పోయారు. ఈ అంశాన్ని తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్న విపక్షాలు స్పీకర్ ఓంబిర్లాపై అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

