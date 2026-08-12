పార్లమెంటులో అమిత్ షా ఉపన్యాసాలు వినడానికి ప్రతిపక్షం సిద్ధంగా లేదు : రాహుల్ గాంధీ
తమకు ఉపన్యాసాలు కాదు, సమాధానాలే కావాలన్న రాహుల్ గాంధీ- విద్యార్థులపై పోలీసుల లాఠీఛార్జికి అనుమతి ఇచ్చింది ఎవరూ అంటూ ప్రశ్న
Published : August 12, 2026 at 1:36 PM IST
Rahul Gandhi Target Amith Shah : కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ మరోసారి తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. పార్లమెంట్లో అమిత్ షా ఇచ్చే ఉపన్యాసాలు వినడానికి ప్రతిపక్షాలు సిద్ధంగా లేవని వ్యాఖ్యానించారు. జులై 20న జరిగిన నిరసనల్లో విద్యార్థులపై లాఠీఛార్జ్ చేయమని, కాల్పులు జరపమని ఆదేశాలు ఇచ్చింది ఎవరని ప్రశ్నించారు. ఒకవేళ ఆ ఆదేశాలు ఇచ్చింది అమిత్ షానే అయితే, వెంటనే ఆయన హోంమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. గత 20 రోజులుగా హోం మంత్రి సభలో కనిపించడం లేదని, సభను ఎదుర్కొనేందుకు ఆయనకు ధైర్యం లేదని ఆరోపించారు. బుధవారం పార్లమెంట్ ప్రాంగణంలో రాహుల్ గాంధీ మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.
విద్యార్థులపై ఎవరు కాల్పులు జరిపారు? మేకులు ఉన్న లాఠీలతో విద్యార్థులను కొట్టాలని ఎవరు ఆదేశించారు? ఒక విద్యార్థి కంటి చూపు పోయేలా ఎవరు చేశారు? విద్యార్థులపై కాల్పులు జరపమని అమిత్ షా ఆదేశించారా? ఒకవేళ ఆయన అలా చేసి ఉంటే, అందుకు బాధ్యత వహిస్తూ రాజీనామా చేయాలి. అలా చేయకపోతే, ఆయన అసమర్థుడు కాబట్టి రాజీనామా చేయాలి."
- రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత
ఇదిలా ఉండగా, విద్యార్థుల ఆందోళనలు సహా అన్నిఅంశాలపై చర్చకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని అమిత్ షా ఇదివరకే తెలిపారు. సభను సాగనివ్వాలని ప్రతిపక్షాలకు సూచించారు. ప్రతిపక్షాలు స్పీకర్ ఓంబిర్లాకు నోటీసు ఇస్తే చర్చకు సిద్ధమన్నారు. పార్లమెంటు నిబంధనల మేరకు చర్చ జరగాలని ప్రభుత్వం కోరుకుంటోందని తెలిపారు. సభలో చర్చ జరగాలా? లేక రచ్చ చేయాలా? అనేది ప్రతిపక్షాలే తేల్చుకోవాలని అమిత్ షా సూచించారు.
VIDEO | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "Kharge ji and I have held press conferences, and the other Opposition parties have also made it clear that we are not interested in listening to Amit Shah's imagination. We are interested in one simple thing. And when we say 'we',… pic.twitter.com/sjkm33QjZ9— Press Trust of India (@PTI_News) August 12, 2026
'సమాధానం చెప్పడానికి ప్రభుత్వం నిరాకరిస్తోంది'
మరోవైపు, అయోధ్య రామమందిర విరాళాల విషయంపై పార్లమెంట్లో సమాధానం చెప్పడానికి ప్రభుత్వం నిరాకరిస్తోందని కాంగ్రెస్ ఎంపీ ప్రియాంక గాంధీ ఆరోపించారు. దాని రాష్ట్ర అంశంగా ప్రభుత్వం చెబుతోందని విమర్శించారు. లోక్సభ ఎన్నికలకు ముందు రామాలయం అంశాన్ని వాడుకుని బీజేపీ రాజకీయంగా లాభం పొందిందని ధ్వజమెత్తారు. బుధవారం పార్లమెంటు ప్రాంగణంలో ఆమె ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.
VIDEO | Parliament Monsoon Session: Congress MP Priyanka Gandhi Vadra, says, " ...the government doesn't feel responsible towards the people because this is the forum at which they have to answer questions. they have to give statements. there was a huge demonstration. the youth… pic.twitter.com/0kDBS3zi5Q— Press Trust of India (@PTI_News) August 12, 2026
"ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ రామ మందిరాన్ని ప్రారంభించారు. ఆయన ఒక రాష్ట్రానికి కాదు, దేశానికి ప్రధానమంత్రి. దేశం నలుమూలల నుంచి ప్రజలు ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చారు. ఎంతో మంది ప్రజలు రామాలయం కోసమని చెప్పడంతో పేద ప్రజలు విరాళాలు ఇచ్చారు. దేశంలోనే కాకుండా మలేషియా, ఇండోనేషియా, థాయిలాండ్ వంటి ఇతర ప్రాంతాల్లో కూడా ప్రజలకు శ్రీరాముడిపై విశ్వాసం ఉంది. దేశ విదేశాల నుంచి భక్తులు నమ్మకంతో ఇచ్చిన విరాళాలు ఏమయ్యాయి. తీరా చూస్తే ఇప్పుడు ఇది రాష్ట్ర అంశం అని అంటున్నారు."
- ప్రియాంక గాంధీ, కాంగ్రెస్ ఎంపీ
మరోవైపు, వర్షాకాల సమావేశాలు ముగింపునకు వస్తున్నా పార్లమెంట్లో ప్రతిష్టంభన కొనసాగడానికి కారణం ప్రభుత్వమేనని ప్రియాంక గాంధీ ఆరోపించారు. ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాల్సిన ప్రభుత్వమే తన బాధ్యతను విస్మరిస్తోందని దుయ్యబట్టారు. పేపర్ లీక్ వివాదంపై దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలు తెలిపిన యువతపై లాఠీఛార్జ్, టియర్ గ్యాస్, పెల్లెట్ గన్స్ ఉపయోగించారని ఆరోపించారు. కేవలం దిల్లీలోనే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల్లోనూ విద్యార్థులు బయటకు వచ్చి తమ గళాన్ని వినిపించారని, అయితే, బిహార్లో నిరసన తెలుపుతున్న విద్యార్థులపై ఏకంగా ఏకే-47 తుపాకీని ఎక్కుపెట్టడంపై ప్రియాంక మండిపడ్డారు. విద్యార్థులపై ఇంతటి దాడులు చేయడానికి ఎవరు ఆదేశాలు ఇచ్చారో అమిత్ షా పార్లమెంట్లో సమాధానం చెప్పాలని ధ్వజమెత్తారు. అయితే, ప్రభుత్వం కనీసం ప్రకటన చేయడానికి కూడా సిద్ధంగా లేదని అన్నారు. కాగా, సభలో షా హాజరు కావాలని, ఆయన నుంచి ప్రకటన రావాలని డిమాండ్ చేస్తూ విపక్షాలు మూడు వారాలకు పైగా నిరసన తెలుపుతున్నారు.
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