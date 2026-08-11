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మా డిమాండ్లలో ఎలాంటి మార్పు లేదు- మొదటి నుంచి ఒకటే వైఖరి : ఖర్గే

మూడు అంశాలపై విపక్షాల వైఖరి మారలేదన్న మల్లికార్జున ఖర్గే- జంతర్ మంతర్ విద్యార్థులపై లాఠీఛార్జ్‌, కాల్పులపై ప్రకటనకు డిమాండ్‌- రామ మందిర విరాళాల దుర్వినియోగంపై సమాధానం చెప్పాలని పట్టుబాటు

Kharge On Parliament Deadlock
కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 11, 2026 at 3:03 PM IST

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Kharge On Parliament Deadlock : పార్లమెంట్​ వర్షాకాల సమావేశాల్లో ప్రతిష్టంభన కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. విపక్షాలు తమ డిమాండ్లను మార్చులేదని అన్నారు. విద్యార్థులపై పోలీసుల చర్య, రామ మందిర విరాళాల వ్యవహారం, ప్రభుత్వ క్షమాపణ వంటి మూడు అంశాలపై తమ వైఖరిలో ఎలాంటి మార్పు లేదని స్పష్టం చేశారు. ఈ అంశాలపై ప్రభుత్వం పార్లమెంట్​లో స్పష్టమైన ప్రకటన చేసే వరకు వాటిని లేవనెత్తుతామని తెలిపారు. పార్లమెంట్‌ ప్రాంగణంలో మంగళవారం మీడియాతో మాట్లాడిన ఖర్గే ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

"మేం మా లక్ష్యాన్ని మార్చుకోవడం లేదు. మొదటి నుంచే మా వైఖరి ఒకటే. మూడు నిర్దిష్ట అంశాలపై మేం సమాధానం కోరుతున్నాం. మొదటి అంశం విద్యార్థులపై జరిగిన లాఠీఛార్జి, కాల్పులకు సంబంధించినది. ఈ ఆదేశాలు ఎవరు ఇచ్చారు? అవి ఎలా జరిగిందో మేం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం. దీనిపై సభలో సమాధానం కావాలి. లాఠీఛార్జి వల్ల పలువురు విద్యార్థులు అనారోగ్యానికి గురై ఆస్పత్రిలో పాలయ్యారు. 100 మందికిపైగా స్వల్లంగా గాయపడ్డారు. మరికొందరికి పెల్లెట్ గన్​ గాయాలయ్యాయి. ఈ విషయంపై ప్రభుత్వం ప్రకటన చేయాలని కోరుతున్నాం. ఘటన జరిగి 18 రోజులు గడిచినా పూర్తి స్థాయి సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా లేదు. వారు కేవలం ఓ చిన్న ప్రకటన చేసి అంశాన్ని ముగించాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం ఉంది. విద్యార్థులపై పోలీసుల చర్యతో పాటు రెండోది రామ మందిర విరాళాల చోరీ. ఇక మూడోది, క్షమాపణలు చెప్పాలి. ఈ మూడు డిమాండ్లు మొదటి నుంచే ఉన్నాయి. ఇప్పటికి కొనసాగుతున్నాయి. పరిష్కారం లభించే వరకు వాటిని విపక్షాలు లేవనెత్తుతాయి"
-- మల్లికార్జున ఖర్గే, కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు

ఝార్ఖండ్‌ అంశం వేరు
ఝార్ఖండ్‌లో జేపీఎస్​సీ-జేఎస్​ఎస్​సీ పరీక్షల అవకతవకలకు వ్యతిరేకంగా విద్యార్థులు చేస్తున్న ఆందోళనపై కాంగ్రెస్‌ వైఖరిని ప్రశ్నించడంపై కూడా ఖర్గే స్పందించారు. ఝార్ఖండ్‌ అంశం పూర్తిగా వేరే విషయమని చెప్పారు. వందలాది అంశాలుంటే వాటిన్నింటినీ ఒకేరోజు చర్చిస్తామా అని అన్నారు. ప్రతి సమస్యను ఒకేసారి సభలో ప్రస్తావించాలా అని ప్రశ్నించారు. ఒక్కో అంశాన్ని దాన్ని ప్రాధాన్యత సందర్భాన్ని బట్టి చర్చిస్తామని తెలిపారు.

అంతకుముందు పార్లమెంట్​ ప్రాంగణంలో ఝార్ఖండ్​ విద్యార్థుల ఆందోళనపై కాంగ్రెస్ ఎంపీ ప్రియాంక గాంధీ స్పందించారు. ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్‌ గాంధీ ఝార్ఖండ్‌లో నిరసన చేస్తున్న విద్యార్థులను కలిశారని తెలిపారు. అలాగే ఎన్​డీఏ ఎంపీలు చేసిన నిరసనపై స్పందిస్తూ, పార్లమెంట్​ ప్రాంగణంలో ఇలా చేయడం మొదటిసారి చూస్తున్నానని వ్యాఖ్యనించారు. కనీసం వారిని ఇలా నిరసనకు దిగేలా చేశామని అన్నారు. కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌ షా పార్లమెంట్‌కు వచ్చి ప్రకటన చేయాలని ప్రియాంక గాంధీ డిమాండ్‌ చేశారు. విద్యార్థుల ఆందోళన, పోలీసుల చర్యలపై ప్రభుత్వం సభలో సమాధానం ఇవ్వాలని కోరారు.

'మోదీ, షా సభకు రావడం లేదు'
ఇక సోమవారం ఖర్గే కలిసి రాహుల్​ గాంధీ మీడియా సమావేశంలో కేంద్ర ప్రభుత్వంపై విమర్శలు చేశారు. పార్లమెంట్​లో ప్రతిష్టంభనకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, హోంమంత్రి అమిత్ షానే కారణమని ఆరోపించారు. సాధారణ అంశాలపై అమిత్‌ షా అభిప్రాయం వినడం తమకు అవసరం లేదని రాహుల్‌ గాంధీ అన్నారు. నిరసన చేస్తున్న విద్యార్థులపై పెల్లెట్‌ గన్‌ కాల్పులకు ఆదేశాలు ఇచ్చారా? లేదా? అనే విషయాన్ని హోంమంత్రి సభలో స్పష్టంగా చెప్పాలని డిమాండ్‌ చేశారు. విద్యార్థుల నిరసనలు, పోలీసుల చర్యలపై చర్చకు అమిత్‌ షా సిద్ధంగా ఉన్నారని ప్రభుత్వం పేర్కొన్న నేపథ్యంలో రాహుల్‌ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

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KHARGE ON PARLIAMENT DEADLOCK

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