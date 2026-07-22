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నల్ల దుస్తులతో పార్లమెంట్‌ వద్ద విపక్ష ఎంపీల నిరసన- విద్యార్థులపై లాఠీచార్జ్‌‌‌పై ఫైర్

కేంద్రంపై విపక్షాలు మండిపాటు- విద్యార్థులపై లాఠీచార్జ్‌ను తప్పుపట్టిన విపక్ష ఎంపీలు- నల్ల దుస్తులు ధరించి పార్లమెంట్‌కు- ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్

Opposition MPs Parliament Protest
Opposition MPs Parliament Protest (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 22, 2026 at 11:24 AM IST

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Opposition MPs Parliament Protest : నీట్‌ ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ వ్యవహారంపై దిల్లీలో ఆందోళన చేసిన విద్యార్థులపై లాఠీఛార్జ్‌ చేయడంపై విపక్షాలు మండిపడ్డాయి. ఆందోళనకారులపై పోలీసుల లాఠీచార్జ్‌పై నిరసనగా పార్లమెంట్‌కు నల్ల దుస్తులతో పలువురు విపక్ష ఎంపీలు వచ్చారు. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పార్లమెంట్ మకర్‌ద్వారం వద్ద నిరసన చేపట్టారు. విద్యార్థులు, ఎంపీలపై భద్రతా దళాలు, పోలీసులు దురుసుగా ప్రవర్తించారని ఆరోపించారు. ఈ నిరసనలలో కాంగ్రెస్, సమాజ్‌వాదీ పార్టీ, టీఎంసీ ఎంపీలు పాల్గొన్నారు.

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JANTAR MANTAR PROTEST UPDATE
RAHUL GANDHI DETAINED BY POLICE
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OPPOSITION MPS PARLIAMENT PROTEST

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