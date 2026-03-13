ETV Bharat / bharat

సీఈసీ జ్ఞానేశ్‌కుమార్​ అభిశంసనకు ఉభయ సభల్లో విపక్షాల నోటీసులు

సీఈసీ జ్ఞానేశ్‌కుమార్‌ తొలగింపు కోరుతూ పార్లమెంటులో విపక్షాల నోటీసు- లోక్‌సభ, రాజ్యసభలో అభిశంసన తీర్మానం నోటీసు ఇచ్చిన విపక్షాలు

Opposition CEC Removal Notice
CEC Gyanesh Kumar (IANS File Photo)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 13, 2026 at 2:16 PM IST

1 Min Read
Opposition CEC Removal Notice : భారత ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్​ను పదవి నుంచి తొలగించడానికి ప్రతిపక్షాలు పార్లమెంట్​లోని ఉభయ సభల్లో నోటీసులు ఇచ్చాయి. శుక్రవారం లోక్​సభ, రాజ్యసభకు అభిశంసన తీర్మాన నోటీసులు అందజేసినట్లు సంబంధిత వర్గాలు తెలిపారు. 130 మంది లోక్‌సభ ఎంపీలు, 63 మంది రాజ్యసభ సభ్యలు నోటీసుపై సంతకం చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. ఓటర్ల జాబితా కోసం చేస్తున్న సర్​ విషయంలో బీజేపీకి సహాయం చేస్తుందని విపక్షాలు ఆరోపించాయి. అయితే సీఈసీపై పార్లమెంటులో నోటీసు ఇవ్వడం ఇదే మొదటిసారి.

