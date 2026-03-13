సీఈసీ జ్ఞానేశ్కుమార్ అభిశంసనకు ఉభయ సభల్లో విపక్షాల నోటీసులు
సీఈసీ జ్ఞానేశ్కుమార్ తొలగింపు కోరుతూ పార్లమెంటులో విపక్షాల నోటీసు- లోక్సభ, రాజ్యసభలో అభిశంసన తీర్మానం నోటీసు ఇచ్చిన విపక్షాలు
Published : March 13, 2026 at 2:16 PM IST
Opposition CEC Removal Notice : భారత ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ను పదవి నుంచి తొలగించడానికి ప్రతిపక్షాలు పార్లమెంట్లోని ఉభయ సభల్లో నోటీసులు ఇచ్చాయి. శుక్రవారం లోక్సభ, రాజ్యసభకు అభిశంసన తీర్మాన నోటీసులు అందజేసినట్లు సంబంధిత వర్గాలు తెలిపారు. 130 మంది లోక్సభ ఎంపీలు, 63 మంది రాజ్యసభ సభ్యలు నోటీసుపై సంతకం చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. ఓటర్ల జాబితా కోసం చేస్తున్న సర్ విషయంలో బీజేపీకి సహాయం చేస్తుందని విపక్షాలు ఆరోపించాయి. అయితే సీఈసీపై పార్లమెంటులో నోటీసు ఇవ్వడం ఇదే మొదటిసారి.