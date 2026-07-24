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పార్లమెంట్ వద్ద నాలుగో రోజూ విపక్ష ఎంపీల నిరసన- ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాల్సిందేనని డిమాండ్

పార్లమెంట్‌ను కుదిపేస్తున్న నీట్ పేపర్ లీక్ ఉదంతం- పార్లమెంట్ మకరద్వారం వద్ద విపక్ష సభ్యులు నిరసన- కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధీరేంద్ర ప్రధాన్ పదవి నుంచి వైదొలగాలని నినాదాలు

Opposition Protest NEET Paper Leak
Opposition Protest NEET Paper Leak (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 24, 2026 at 11:16 AM IST

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Opposition Protest NEET Paper Leak : నీట్ యూజీ పేపర్ లీక్‌కు బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ విపక్ష ఎంపీలు శుక్రవారం పార్లమెంట్ మకరద్వారం వద్ద వరుసగా నాలుగో రోజు నిరసన చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో విపక్ష ఎంపీలు కేంద్రం, ధరేంద్ర ప్రధాన్‌కు వ్యతిరేకంగా ప్లకార్డులు, బ్యానర్లు ప్రదర్శించారు. అలాగే ధరేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాల్సిందేనని నినాదాలు చేశారు. కాగా, గురువారం పార్లమెంట్ మకరద్వారం వద్ద ఎన్‌డీఏ, ఇండియా కూటమి ఎంపీలు ఒకేసారి నిరసన ప్రదర్శనలు నిర్వహించారు. దీంతో ఇరు వర్గాల మధ్య ఘర్షణ చెలరేగింది. అయితే, విపక్షం ధరేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాకు పట్టుపట్టగా, నీట్ పేపర్ లీక్ అంశంపై చర్చను ఉద్దేశపూర్వకంగా విపక్షాలు అడ్డుకుంటున్నాయని అధికార పక్షం ఆరోపిస్తోంది.

TAGGED:

NEET PAPER LEAK PROTESTS MPS
OPPOSITION PROTEST IN PARLIAMENT
CJP AND GOVERNMENT TALKS
CONGRESS ON NEET PAPER LEAK
OPPOSITION PROTEST NEET PAPER LEAK

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