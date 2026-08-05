'విద్యార్థుల నిరసనలో పోలీసు చర్యపై అమిత్ షా సమాధానం చెప్పాలి'- పార్లమెంట్ వద్ద విపక్ష ఎంపీల నిరసన
రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ సహా విపక్ష ఎంపీల నిరసన ప్రదర్శన- జులై 20న విద్యార్థుల ఆందోళనపై పోలీసుల చర్యకు బాధ్యత వహించాలన్న డిమాండ్
Published : August 5, 2026 at 12:26 PM IST
Opposition Protests in Parliament : విద్యార్థుల నిరసనపై పోలీసులు వ్యవహరించిన తీరును నిరసిస్తూ ప్రతిపక్ష పార్టీలు కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి పెంచాయి. జులై 20న జరిగిన విద్యార్థుల ఆందోళనలో లాఠీచార్జ్, పెల్లెట్ గన్స్ వినియోగం జరిగిందన్న ఆరోపణలపై కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా పార్లమెంట్లో సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేశాయి. కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ, పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా సహా పలువురు ప్రతిపక్ష ఎంపీలు పార్లమెంట్ ప్రాంగణంలో నిరసన చేపట్టారు. దిల్లీలోని ప్రేరణా స్థల్ వద్ద ఉన్న గాంధీ విగ్రహం నుంచి మకర్ ద్వార్ వరకు మార్చ్ నిర్వహించారు. విద్యార్థులపై పోలీసుల చర్యతో పాటు అయోధ్య రామ మందిర విరాళాల నిధుల వ్యవహారం వంటి అంశాలపై కూడా ప్రతిపక్షాలు ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించాయి.
ప్రియాంక గాంధీ ప్రశ్నలు
కాంగ్రెస్ ఎంపీ ప్రియాంక గాంధీ, కేంద్ర ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ప్రజాస్వామ్య దేశంలో అధికారంలో ఉన్నవారు తమ నిర్ణయాలను బాధ్యత వహించాలని అన్నారు. భారతదేశం ప్రజాస్వామ్య దేశమని, ఎవరి రాజదర్బార్ కాదని అన్నారు. యువతపై బలప్రయోగానికి ఆదేశాలు ఎవరు ఇచ్చారు? లాఠీచార్జ్, పెల్లెట్ గన్స్, టియర్ గ్యాస్ వినియోగానికి అనుమతి ఇచ్చింది ఎవరు?' అని ఆమె ప్రశ్నించారు. పదవుల్లో ఉన్న వారికి ప్రజల పట్ల బాధ్యత ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. విద్యార్థులపై కాల్పులు, పెల్లెట్ గన్స్ ప్రయోగం, టియర్ గ్యాస్, లాఠీచార్జ్ వంటి ఘటనలు జరిగితే అందుకు ఆదేశాలు ఇచ్చిన వారు బాధ్యత తీసుకోవాల్సిందేనని అన్నారు. వారు ప్రజల ముందు సమాధానం చెప్పాల్సిందేనని ఆమె పేర్కొన్నారు.
STORY | Opposition MPs take out protest march in Parliament complex, seek Shah's statement on 'police excesses'— Press Trust of India (@PTI_News) August 5, 2026
Opposition MPs took out a protest march in Parliament House complex on Wednesday, demanding Home Minister Amit Shah's statement on alleged police excesses on students,… https://t.co/0Qevq42Yup
పార్లమెంట్లోనూ నిరసనలు
విపక్షాల నిరసనలతో పార్లమెంట్ ఉభయ సభల్లో వాయిదాల పర్వం కొనసాగుతోంది. దిల్లీలో విద్యార్థులపై లాఠీఛార్జ్ సహా అయోధ్యలో విరాళాల చోరీ అంశంపై చర్చించాలని విపక్షాలు పట్టుపట్టగా లోక్ సభ ప్రారంభమైన కాసేపటికే వాయిదా పడింది. ఈ రెండు అంశాలపై కేంద్రహోంమంత్రి అమిత్ షా ప్రకటన చేయాలని విపక్షాలు డిమాండ్ చేశాయి. కొందరు ప్రతిపక్ష ఎంపీలు నిల్చొని పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు. సభ సజావుగా సాగేందుకు సహకరించాలని స్పీకర్ కోరగా ప్రతిపక్షాలు వినకపోవడంతో సభ మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు వాయిదా పడింది. అటు రాజ్యసభలోనూ ప్రతిపక్ష ఎంపీలు నినాదాలతో హోరెత్తించారు. ఈ క్రమంలో తొలుత మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు సభ వాయిదా పడింది. సభ ప్రారంభం కాగానే మళ్లీ అదే పరిస్థితి నెలకొనడంతో రాజ్యసభ ఛైర్మన్ సభను మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు వాయిదా వేశారు.
ప్రధాని, హోంమంత్రి సభకు రావాలి: ఖర్గే
రాజ్యసభలో ప్రతిపక్ష నేత, కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే మాట్లాడుతూ, ప్రధాని మోదీ, హోంమంత్రి అమిత్ షా సభకు వచ్చి తమ వైఖరిని వెల్లడించాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రధాని, హోంమంత్రి సభకు వచ్చి ప్రకటన చేయాలని అన్నారు. చర్చ ద్వారానే పరిష్కారం లభిస్తుందని, అందుకు తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని పేర్కొన్నారు. సభ ప్రారంభమై చాలా రోజులు గడిచినా ప్రధాని సభకు రాకపోవడం పార్లమెంట్ను అవమానించడమేనని ఆయన విమర్శించారు.
కాంగ్రెస్ ఎంపీ గౌరవ్ గొగొయ్ మాట్లాడుతూ, దేశానికి సంబంధించిన కీలక అంశాలపై ప్రధాని సభలో సమాధానం ఇవ్వాలని విపక్షాలు కోరుతున్నాయని అన్నారు. ప్రధాని, హోంమంత్రి ఇద్దరూ సభకు హాజరుకాకపోవడం విచారకరమని, జాతీయ ప్రాధాన్య అంశాలపై వారి బాధ్యత కనిపించడం లేదని విమర్శించారు. కాంగ్రెస్ ఎంపీ సయ్యద్ నసీర్ హుస్సేన్ మాట్లాడుతూ, జంతర్మంతర్లో విద్యార్థుల నిరసన సందర్భంగా బలప్రయోగం, పెల్లెట్ గన్స్ వినియోగంపై కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా సభలో వివరణ ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. అదే విధంగా అయోధ్య రామ మందిరానికి వచ్చిన విరాళాల నిధులపై వస్తున్న ఆరోపణలు, జమ్మూకశ్మీర్కు రాష్ట్ర హోదా పునరుద్ధరణ అంశాలపైనా ప్రభుత్వం స్పష్టమైన ప్రకటన చేయాలని కోరారు.
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