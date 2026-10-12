సుప్రీంకోర్టుకు ఇండీ కూటమి నేతల భారీ ర్యాలీ- సీఈసీ రాజీనామా డిమాండ్
జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ రాహుల్ గాంధీ నేతృత్వంలో కూటమి నేతలు సుప్రీంకోర్టు వరకు నిరసన ప్రదర్శన చేపట్టారు. సోమవారం సుప్రీంకోర్టులో అధికారికంగా పిటిషన్ కూడా దాఖలు చేయనున్నారు.
Published : October 12, 2026 at 3:50 PM IST
India Bloc Protest : దేశ రాజధాని దిల్లీలో విపక్ష ఇండీ కూటమి చలో దిల్లీ - మార్చ్ ఫర్ డెమోక్రసీ పేరుతో భారీ ర్యాలీ చేపట్టింది. ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ రాహుల్ గాంధీ నేతృత్వంలో కూటమి నేతలు సుప్రీంకోర్టు వరకు ఈ నిరసన ప్రదర్శన చేపట్టారు. కన్నాట్ ప్లేస్లోని బారాఖంబా జంక్షన్ నుంచి సుప్రీం కోర్టు వరకు ప్రారంభమైన ఈ నిరసన ప్రదర్శనలో వేలాది మంది ప్రజలు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. దీంతో కన్నాట్ ప్లేస్ నుంచి మండి హౌస్ వరకు ఉన్న మార్గమంతా నిరసనకారులతో కిక్కిరిసిపోయింది. రాహుల్ గాంధీ నేతృత్వంలో కొనసాగుతున్న ఈ ర్యాలీలో మమతా బెనర్జీ, అఖిలేష్ యాదవ్, తేజస్వి యాదవ్ తదితర అగ్రనేతలు పాల్గొన్నారు.
అంతకుముందు కాన్స్టిట్యూషన్ క్లబ్లో సమావేశమైన నేతలు బస్సులో కన్నాట్ ప్లేస్లోని బారాఖంబా జంక్షన్ బయలుదేరారు. విపక్షాల నిరసనల దృష్ట్యా దిల్లీ పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. ర్యాలీ సాగే మార్గంలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు తలెత్తకుండా బారాఖంబా జంక్షన్ నుంచి మండి హౌస్ వరకు భద్రతా బలగాలను భారీగా మోహరించి, కట్టుదిట్టమైన బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ఐతే విపక్ష నేతలను నేరుగా కలిసేందుకు సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ నిరాకరించారు. ఈ వ్యవహారం ఇప్పటికే న్యాయస్థానం పరిధిలో ఉన్నందున, అధికారికంగా పిటిషన్ దాఖలు చేయాలని సూచించారు. ఈ మేరకు సోమవారం సుప్రీం కోర్టులో అధికారికంగా పిటిషన్ కూడా దాఖలు చేయనున్నారు.
VIDEO | Bus carrying Congress leaders Mallikarjun Kharge, Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra and other INDIA bloc leaders heads to Barakhamba Road. Opposition MPs of the INDIA bloc on Monday converged at the Constitution Club and were headed towards Barakhamba road junction to start their march to the Supreme Court. The opposition leaders are set to start their 'March for Democracy' from Barakhamba Road to the Supreme Court, after which the leaders would file a petition before the court against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar to stop alleged 'vote chori'. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 12, 2026
VIDEO | Delhi: Security beefed up at Bhagwan Das Road near Mandi House as protesters march ahead. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/sRBY2jroyT— Press Trust of India (@PTI_News) October 12, 2026
"ఈ రోజు దేశమంతా రోడ్లపైకి వచ్చింది. రాహుల్ గాంధీ, మల్లిఖార్జున ఖర్గే నాయకత్వంలో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు ఇక్కడకు చేరుకున్నారు. మా అందరి డిమాండ్ ఒక్కటే సుప్రీంకోర్టు మా వాదనను వినాలి. CEC చేసిన పని చట్టవిరుద్ధం, రాజ్యాంగ విరుద్ధం. ఆయన తన పదవికి రాజీనామా చేయాల్సిందే. మేము బయటపెట్టిన 'ఓట్ల చోరీ'కి సంబంధించిన ఆధారాలు, ఈ దేశంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడేందుకు మనం పోరాడాల్సిన అవసరాన్ని స్పష్టం చేస్తున్నాయి. మేము శాంతియుతంగా, గాంధేయ పద్ధతిలో మాట్లాడాలని అనుకుంటున్నాం. కానీ పోలీసులు యువతపై దాడులు చేస్తున్నారు. నాయకులను జైలుకు పంపుతున్నారు. ఇది తప్పు. సరైన చర్యలు తీసుకునేలా సుప్రీంకోర్టు మా వాదనను వినాలని నేను భావిస్తున్నాను. ఆ పదవిలో కొనసాగే హక్కు CECకి లేదు. ఈ ప్రభుత్వం తనను తాను రక్షించుకోవడానికి పోలీసులను ముందుంచుతోంది." అని కాంగ్రెస్ నేత సచిన్ పైలట్ అన్నారు.
దిల్లీలోని ఆరు కీలక మెట్రో స్టేషన్ల మూసివేత
మరోవైపు ఇండీ కూటమి ఆందోళనల నేపథ్యంలో దిల్లీ మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ (DMRC) కీలక ప్రకటన చేసింది. భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా దిల్లీలోని ఆరు కీలక మెట్రో స్టేషన్ల ఎంట్రీ, ఎగ్జిట్ గేట్లను సాయంత్రం నాలుగు గంటల వరకు మూసివేస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. నిరసనలు జరిగే మార్గంలో ఉన్న జన్పథ్, మండి హౌస్, బారాఖంబా రోడ్, సెంట్రల్ సెక్రటేరియట్, రాజీవ్ చౌక్, పటేల్ చౌక్ మెట్రో స్టేషన్లలో ప్రయాణికులు బయటకు వెళ్లడానికి, లోపలికి రావడానికి అనుమతించబోమని స్పష్టం చేసింది. అయితే ఈ స్టేషన్ల పరిధిలో మార్గాలు మారేందుకు ఉపయోగపడే ఇంటర్చేంజ్ సదుపాయం మాత్రం ప్రయాణికులకు యథాతథంగా అందుబాటులో ఉంటుందని డీఎంఆర్సీ తెలిపింది.
జ్ఞానేశ్ కుమార్ను తొలగించాలంటూ శాసనసభలో తీర్మానం
ఇదిలా ఉండగా, ఓటర్ల జాబితా రూపకల్పనలో అవకతవకలు జరిగాయన్న ఆరోపణలపై కేరళం రాజకీయాల్లో సంచలనం చోటుచేసుకుంది. దేశ చరిత్రలోనే తొలిసారిగా ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ను తొలగించాలంటూ శాసనసభలో ప్రవేశపెట్టిన తీర్మానం ఆమోదం పొందింది. సర్ ప్రక్రియలో పెద్దఎత్తున అర్హులైన ఓటర్ల పేర్లు గల్లంతు అయ్యాయని ఎన్నికల సంఘం నిష్పక్షపాతంగా వ్యవహరించడం లేదంటూ ఈ తీర్మానంలో తీవ్ర ఆరోపణలు గుప్పించారు. తొలగించిన ఓటర్లందరికీ వెంటనే ఓటు హక్కు కల్పించాలని డిమాండ్ చేసిన కేరళం అసెంబ్లీ, భవిష్యత్తులో ఎన్నికల కమిషనర్ల నియామక కమిటీని పునరుద్ధరించాలని కోరింది. ప్రధానితో పాటు లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత, సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఈ కమిటీలో ఉండేలా చట్ట సవరణ చేయాలని తీర్మానం ద్వారా డిమాండ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా "ప్రజాస్వామ్యానికి ఓటు హక్కే పునాది. రాజ్యాంగాన్ని, పౌరుల హక్కులను కాపాడేందుకే ఈ పోరాటం" అని కేరళం సీఎం సతీశన్ స్పష్టం చేశారు.
Keralam CM VD Satheesan tweets, "...For the first time, the Keralam Legislative Assembly has passed a resolution seeking the removal of the Chief Election Commissioner. Through this historic resolution, Keralam has put forward three clear demands: 1. Restore voting rights: Address the irregularities in the Special Intensive Revision (SIR) process and immediately restore the voting rights of all eligible voters who have been wrongfully excluded. 2. Remove the Chief Election Commissioner: Initiate proceedings to remove the Chief Election Commissioner, whose impartiality has come under serious question. 3. Reform the selection process: Reconstitute the Election Commissioners’ selection committee to include the Prime Minister, the Leader of the Opposition in the Lok Sabha, and the Chief Justice of India, ensuring the independence and credibility of the institution..."— ANI (@ANI) October 12, 2026
సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ను ప్రధాని మోదీ కాపాడుతున్నారు : రాహుల్ ఫైర్