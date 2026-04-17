లోక్సభలో వీగిపోయిన బిల్లులపై అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య మాటల యుద్ధం
రాజ్యాంగంపై జరిగిన దాడిని అడ్డుకున్నామన్న రాహుల్ గాంధీ- ఈ విజయం కేవలం ట్రైలర్ మాత్రమేనని వ్యాఖ్యానించిన తమిళనాడు సీఎం స్టాలిన్
Published : April 17, 2026 at 10:33 PM IST
Oppositions On Constitution Amendment Bill : లోక్సభలో వీగిపోయిన బిల్లులపై అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య మాటల యుద్ధం మొదలైంది. ఈ క్రమంలో ఇరువురు ఒకరిపై ఒకరు తీవ్ర విమర్శలు చేసుకున్నారు. రాజ్యాంగంపై జరిగిన దాడిని అడ్డుకున్నట్లు ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ తెలిపారు. మహిళా రిజర్వేషన్లకు తాము వ్యతిరేకం కాదన్న ఆయన, ఆ బిల్లును డీలిమిటేషన్తో ముడిపెట్టడం సరికాదన్నారు. రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు వీగిపోవడం దేశ ప్రజాస్వామ్యానికి లభించిన పెద్ద విజయమని కాంగ్రెస్ ఎంపీ ప్రియాంకాగాంధీ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఇది మహిళల కోసం తెచ్చిన బిల్లు కాదని, రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం ప్రజాస్వామ్యాన్ని అంతం చేసే కుట్ర అని ఆమె ఆరోపించారు. రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుపై లోక్ సభలో తమ వైఖరిని స్పష్టం చేసినట్లు, సమాజ్ వాదీ ఎంపీ అఖిలేష్ యాదవ్ తెలిపారు. మహిళా రిజర్వేషన్లను విపక్షాలు వ్యతిరేకించలేదని తెలిపారు.
"ఇది రాజ్యాంగంపై జరిగిన దాడి. దీనిని మేం ఓడించాం. ఇది చాలా సంతోషించదగ్గ విషయం. మేం చాలా స్పష్టంగా చెప్పాం, ఇది మహిళా బిల్లు కాదు. ఇది భారతదేశ రాజకీయ నిర్మాణాన్ని, ఎలక్టోరల్ స్ట్రక్చర్ను మార్చేందుకు చేస్తున్న ప్రయత్నం. దీనిని మేం అడ్డుకున్నాం. నేను ప్రధానమంత్రికి ఇప్పుడే చెబుతున్నా, మీకు నిజంగా మహిళా బిల్లు కావాలంటే, 2023 నాటి మహిళా బిల్లును బయటకు తీయండి. దానిని ఈ రోజు నుంచే అమలు చేయండి. ప్రతిపక్షం అంతా మీకు వంద శాతం మద్దతు ఇస్తుంది. ఆ మహిళా బిల్లును మేం వెంటనే అమలయ్యేలా చూస్తాం."-రాహుల్గాంధీ, లోక్సభలో ప్రతిపక్షనేత
VIDEO | Delhi: As the Constitution Amendment Bill to tweak the women’s quota law was defeated in the Lok Sabha after a division of votes, Leader of the Opposition and Congress MP Rahul Gandhi (@RahulGandhi) said, “As I said, this Bill was an attack on the Constitution, so we are… pic.twitter.com/4kyidEMG5M— Press Trust of India (@PTI_News) April 17, 2026
ఈ విజయం కేవలం ట్రైలర్ మాత్రమే!
మరోవైపు, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ కూడా ఈ విషయంపై స్పందించారు. తమిళనాడు, దిల్లీని ఓడించిందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. అలాగే, ఏప్రిల్ 23న దిల్లీ అహంకారాన్ని, దాన్ని సమర్థించే బానిసలను ఓడిస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. తమిళనాడుకు వ్యతిరేకంగా వచ్చిన బిల్లు వీగిపోయిందని, ఈ విజయం కేవలం ట్రైలర్ మాత్రమేమనని స్టాలిన్ పేర్కొన్నారు.
Amit Shah— Press Trust of India (@PTI_News) April 17, 2026
Celebrating defeat of bill to grant 33 pc reservation to women reprehensible, beyond imagination: Amit Shah
Now women won't get 33 pc reservation in… pic.twitter.com/GEX6QbCp1e
ప్రతిపక్షాలు మహిళల ఆగ్రహాన్ని ఎదుర్కోకతప్పదు!
ఇదిలా ఉండగా, లోక్సభలో చాలా విచిత్రమైన దృశ్యం చోటుచేసుకుందని కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. నారీ శక్తి వందన్ అధినియమ్కు సంబంధించిన అత్యంత కీలకమైన రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును కాంగ్రెస్, టీఎంసీ, డీఎంకే, సమాజ్వాదీ పార్టీలు ఆమోదం పొందకుండా అడ్డుకున్నాయని ఆరోపించారు. మహిళలకు 33శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించే ఈ బిల్లును తిరస్కరించడం, ఆపై సంబరాలు చేసుకుంటూ విజయనాదాలు చేయడాన్ని ఖండిస్తున్నట్లు అమిత్ షా తెలిపారు. విపక్షాల వైఖరి కారణంగా దేశంలోని మహిళలకు లోక్సభ, రాష్ట్ర అసెంబ్లీల్లో వారికి 33శాతం రిజర్వేషన్లు దక్కకుండాపోయినట్లు చెప్పారు. కాంగ్రెస్, దాని మిత్రపక్షాలు ఇలాచేయడం ఇదే తొలిసారి కాదని, పదేపదే ఇలాగే చేస్తున్నాయని అమిత్ షా విమర్శించారు. ప్రతిపక్షాలు కేవలం 2029 లోక్సభ ఎన్నికల్లోనే కాకుండా, ప్రతిచోటా 'మహిళల ఆగ్రహాన్ని' ఎదుర్కోకతప్పదని అమిత్ షా ఎక్స్లో పోస్టు పెట్టారు.
STORY | Opposition hails Constitution amendment bill's defeat in LS; slams govt's 'cunning ploy' to delimit seats— Press Trust of India (@PTI_News) April 17, 2026
Opposition parties on Friday said they unitedly defeated the Modi government's attempt to change India's political and electoral structure in the garb of women… pic.twitter.com/EzgiYuJrOf
"ఇది మహిళ రిజర్వేషన్ల గురించి కాదు, దేశ ప్రజాస్వామ్యం, సమగ్రతకు సంబంధించిన విషయం. నియోజకవర్గాల పునర్విభజనను మహిళా రిజర్వేషన్లతో ముడిపెట్టడానికి మేము ఎప్పటికీ అంగీకరించబోం. ఎందుకంటే ఇది పాత జనాభా (2011 జనాభా లెక్కలు) గణన ఆధారంగా జరుగుతుంది. అందులో ఓబీసీలు కూడా భాగం కాదు. అందుకే ఈ బిల్లు పాస్ అవ్వడం అసాధ్యం. నా ఉద్దేశంలో ఇది మన దేశ ప్రజాస్వామ్యానికి, సమగ్రతకు దక్కిన గొప్ప విజయం."
-ప్రియాంకా గాంధీ, కాంగ్రెస్ ఎంపీ
కాగా, ప్రభుత్వం చేసిన ప్రయత్నం లోపించిందని సమాజ్వాదీ పార్టీ ఎంపీ అఖిలేష్ యాదవ్ విమర్శించారు. తాము మహిళా రిజర్వేషన్లకు అనుకూలమేనని, మహిళలకు రిజర్వేషన్లు, భద్రత, గౌరవం, ప్రాతినిథ్యం లభించాలని కోరుకుంటున్నామన్నారు. ప్రజాస్వామ్యంలో వారికి తగిన భాగస్వామ్యం ఉండాలనే పక్షంలో ఉన్నామని తెలిపారు. విపక్షాలు మహిళా రిజర్వేషన్లను వ్యతిరేకించలేదని, కానీ మహిళల అధికారాలను హరించే ప్రయత్నాలకు వ్యతిరేకంగా విపక్షం గీసిన లక్ష్మణరేఖను అధికారపక్షం దాటలేకపోయిందని వ్యాఖ్యానించారు.