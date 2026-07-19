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అఖిలపక్ష సమావేశం నుంచి విపక్ష పార్టీలు వాకౌట్‌- టీఎంసీ రెబల్ ఎంపీలను ఆహ్వానించడంపై ఫైర్

అఖిలపక్ష సమావేశం నుంచి వాకౌట్ చేసిన విపక్ష పార్టీలు- 20 మంది తిరుగుబాటు ఎంపీలకు ఆహ్వానం పంపడంపై నిరసన

All Party Meet Opposition Walkout
All Party Meet Opposition Walkout (PTI screengrab)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 19, 2026 at 11:56 AM IST

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All Party Meet Opposition Walkout : పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు సోమవారం నుంచి ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో కేంద్ర పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజు అన్ని పార్టీల ఫ్లోర్ లీడర్లతో సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. సమావేశాలు సజావుగా జరిగేందుకు అన్ని రాజకీయ పార్టీలు సహకరించాలని ఆయన కోరారు. పార్లమెంట్ ఎంత బాగా పనిచేస్తే దేశానికి అంత ఎక్కువ ప్రయోజనం చేకూరుతుందన్నారు. ఉభయ సభల్లో ప్రతిపక్షాల అభిప్రాయాలను వింటామని రిజిజు స్పష్టం చేశారు. అదే సమయంలో వారు కూడా తమ వైపు వాదనలను వింటారని ఆశిస్తున్నామని కిరణ్ రిజిజు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. అయితే తృణమూల్ కాంగ్రెస్ చెందిన రెబల్ ఎంపీల విషయంలో స్పీకర్ తీసుకున్న నిర్ణయానికి నిరసనగా సమావేశం నుంచి ప్రతిపక్షాలు వాకౌట్ చేశాయి.

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ALL PARTY MEET OPPOSITION WALKOUT
ALL PARTY MEET OPPOSITION WALKOUT

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