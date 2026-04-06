సీఈసీ జ్ఞానేశ్‌కుమార్‌పై విపక్షాల అభిశంసన తీర్మానం తిరస్కరణ

ప్రతిపక్షాలు ఇచ్చిన నోటీసును తిరస్కరించిన రాజ్యసభ ఛైర్మన్ సీపీ రాధాకృష్ణన్- నోటీసును తిరస్కరించినట్లు రాజ్యసభ సచివాలయం బులెటిన్ విడుదల

Published : April 6, 2026 at 10:59 PM IST

Opposition CEC Removal Notice : భారత ఎన్నికల కమిషనర్‌ జ్ఞానేశ్‌కుమార్‌పై విపక్షాలు ఇచ్చిన అభిశంసన తీర్మానం తిరస్కరణకు గురైంది. ఈ తీర్మానాన్ని పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టాలని కోరుతూ ప్రతిపక్షాలు గత నెలలో ఇచ్చిన నోటీసును రాజ్యసభ ఛైర్మన్‌ సీపీ రాధాకృష్ణన్‌ తిరస్కరించారు. ఈ విషయాన్ని రాజ్యసభ సచివాలయం విడుదల చేసిన బులెటిన్‌లో వెల్లడించింది. అలాగే, అటు లోక్‌సభలోనూ ఈ నోటీసు తిరస్కరణకు గురైంది. సీఈసీని విధుల నుంచి తొలగించాలంటూ విపక్షాలు ఇచ్చిన అభిశంసన నోటీసును లోక్‌సభ స్పీకర్‌ ఓం బిర్లా సైతం తిరస్కరించారు.

