కేంద్రప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన- 'ఆపరేషన్ సిందూర్'లో అమరులైన వీర జవాన్లు వీరే
దిల్లీలో ప్రత్యేక శిలాఫలకంపై ఆరుగురి పేర్లను శాశ్వతంగా చెక్కనున్న కేంద్రం
Operation Sindoor (ANI)
Published : June 26, 2026 at 11:21 AM IST
Operation Sindoor Indian Soldiers : పహల్గాం ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారంగా పాకిస్థాన్పై జరిపిన ఆపరేషన్ సిందూర్లో దేశం ఆరుగురు వీరజవాన్లను కోల్పోగా, వారి పేర్లను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు అధికారికంగా ప్రకటించింది. వారు సుబేదార్ మేజర్ పవన్కుమార్, రైఫిల్మ్యాన్ సునీల్కుమార్, లాన్స్నాయక్ దినేశ్కుమార్, హవల్దార్ సునీల్కుమార్సింగ్, సార్జెంట్ సురేంద్రకుమార్, ఆంధ్రప్రదేశ్లో సత్యసాయి జిల్లాకు చెందిన అగ్నవీర్ మురళీనాయక్గా పేర్కొన్నారు. వీరి పేర్లను దిల్లీలో ప్రత్యేక శిలాఫలకంపై శాశ్వతంగా చెక్కనున్నారు.