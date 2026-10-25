'ఆపరేషన్ సిందూర్తో భారత్ చేరుకోలేని టార్గెట్ ఏదీ లేదని రుజువైంది'- వాయుసేన చీఫ్ ఏపీ సింగ్
దేశీయంగా అభివృద్ధి చేసిన ఆయుధాలు ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో అద్భుతంగా పనిచేశాయని ఐఏఎఫ్ చీఫ్ ఏపీ సింగ్ వ్యాఖ్యానించారు. ఇండో-పసిఫిక్లోని పరిణామాలను నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నామని వెల్లడించారు.
Published : October 25, 2026 at 12:24 PM IST
IAF Chief AP Singh On Operation Sindoor : పహల్గాం ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారంగా భారత్ జరిపిన 'ఆపరేషన్ సిందూర్' గురించి ఐఏఎఫ్ చీఫ్ ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ ఏపీ సింగ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆపరేషన్ సిందూర్ సందర్భంగా వెస్ట్రన్ ఫ్రంట్ (పశ్చిమ సరిహద్దు)లో 1,200 కి.మీల వెడల్పు, 200 కి.మీల లోతు వరకు ఐఏఎఫ్ జరిపిన కచ్చితమైన, ప్రణాళికబద్ధమైన దాడులు తమ పరిధికి మించిన లక్ష్యం ఏదీ లేదని నిరూపించాయని అన్నారు. ఐఏఎఫ్ అనుసరిస్తున్న సామర్థ్య కేంద్రీకృత విధానానికి ఆపరేషన్ సిందూర్ ఒక నిదర్శనమని కొనియాడారు. దేశ రక్షణ రంగంలో వ్యూహాత్మక నిరోధకంగా, తక్షణమే స్పందించే అగ్రగామిగా వైమానిక దళం అత్యంత కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని ఈ ఆపరేషన్ మరోసారి నిరూపించిందని తెలిపారు. ప్రముఖ వార్తా సంస్థ పీటీఐకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఐఏఎఫ్ చీఫ్ ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ ఏపీ సింగ్ పలు విషయాలను షేర్ చేసుకున్నారు.
స్వదీశీ ఆయుధాల పనితీరుపై ప్రశంసలు
ఆపరేషన్ సిందూర్లో స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో అభివృద్ధి చేసిన ఆయుధాల పనితీరును కూడా ఏపీ సింగ్ ప్రముఖంగా ప్రస్తావించారు. స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో అభివృద్ధి చేసిన అనేక ఆయుధాలు అసాధారణంగా పనిచేసి, శత్రువును తీవ్రంగా దెబ్బతీశాయని పేర్కొన్నారు. శత్రువు వ్యూహాలు మార్చినప్పుడు మనం ఎల్లప్పుడూ బహుళ ఎంపికలను, పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మారే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉండాలని అభిప్రాయపడ్డారు. భారత వైమానికి దళం ఎంచుకున్న మార్గం సరైనదేనని ఆపరేషన్ సిందూర్ నిరూపించిందన్నారు. అందుకే భవిష్యత్తులో మరింత దృఢ సంకల్పంతో ఈ మార్గంలోనే కొనసాగుతామని వివరించారు. ఐఏఎఫ్ దేశ అవసరాలకు అనుగుణంగా మరింత వేగంగా, కచ్చితత్వంతో ముందుకు సాగుతోందన్నారు.
"ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో దేశీయంగా అభివృద్ధి చేసిన కొన్ని ఆయుధ వ్యవస్థలు అసాధారణంగా పనిచేశాయి. శత్రు భూభాగంలోకి చొచ్చుకెళ్లి వారిని తీవ్రంగా దెబ్బ కొట్టాయి. అలాగే భారత్కు ఎదురుదెబ్బ పడకుండా అడ్డుకున్నాయి. ఐఏఎఫ్ విడివిడి ప్లాట్ఫారమ్ల (విమానాలు/వ్యవస్థలు) గురించి ఆలోచించే విధానం నుంచి సామర్థ్యం పరంగా ఆలోచించే దిశగా మారింది. ఇందులో ప్రతి విమానం, సెన్సార్, ఆయుధం, నెట్వర్క్ ఒకదానితో ఒకటి అనుసంధానమవుతాయి. ఆపరేషన్ సిందూర్లో విజయం ఏ ఒక్క ఆయుధం, యుద్ధ విమానం వల్ల రాలేదు. కచ్చితమైన నిఘా, నెట్వర్క్డ్ ఆపరేషన్లు, కచ్చితమైన ఆయుధాలు, ఎలక్ట్రానిక్ వార్ఫేర్, బహుళ అంచెల వాయు రక్షణ, కౌంటర్ యూఏఎస్ (మానవరహిత వైమానిక వ్యవస్థలు) సామర్థ్యాలు అన్నీ ఒకే వ్యవస్థగా పనిచేయడం వల్ల ఈ విజయం సాధ్యమైంది. ఈ ఆపరేషన్లో భారత్ ఆత్మవిశ్వాసంతో వ్యవహరించి పాక్ సైన్యం ప్రయోగించిన భారీ సంఖ్యలో డ్రోన్లు, క్షిపణులను నెలకూర్చింది" అని ఏపీ సింగ్ పేర్కొన్నారు.
ఐఏఎఫ్ వాటిపై దృష్టి సారించింది : ఐఏఎఫ్ చీఫ్
ఆపరేషన్ సిందూర్ సంయుక్త, బహుళ రంగాల అనుసంధానం ప్రాధాన్యాన్ని నిరూపించిందని ఏపీ సింగ్ వ్యాఖ్యానించారు. అంతేకాకుండా గగనతల, భూతల, సముద్ర, అంతరిక్ష, సైబర్, విద్యుదయస్కాంత రంగాలను ఒకచోటకు చేర్చడం వల్ల వేగవంతమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి, మరింత మెరుగైన కార్యాచరణ ప్రభావాన్ని సాధించడానికి వీలు కల్పించిందని చెప్పారు. వాయుసేన ఇప్పుడు యుద్ధ సన్నద్ధత, ఐఎస్ఆర్ (ఇంటెలిజెన్స్, సర్వైలెన్స్, రికనైసెన్స్) సామర్థ్యం, ఎలక్ట్రానిక్ వార్ఫేర్, కౌంటర్-యూఏఎస్ సామర్థ్యం, పటిష్టమైన నెట్వర్క్లు, ఏఐ ఆధారిత నిర్ణయాత్మక మద్దతు వ్యవస్థలను బలోపేతం చేయడంపై దృష్టి సారించాలని అభిప్రాయపడ్డారు. ఐఏఎఫ్ విజన్ 'వికసిత్ భారత్- 2047' అనే విస్తృత జాతీయ దార్శనికతతో ముడిపడి ఉందన్నారు. సురక్షితమైన దేశం ఆర్థిక వృద్ధికి అనువైన వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తుందని పేర్కొన్నారు. అదే సమయంలో సాంకేతికంగా, ఆర్థికంగా బలోపేతమైన భారత్ మరింత గొప్ప వ్యూహాత్మక శక్తికి బలమైన పునాదిని అందిస్తుందని చెప్పారు. ఈ లక్ష్యాన్ని సాకారం చేసుకోవడానికి యావత్ దేశం ఏకతాటిపై నిలవాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.
'ఇండో- పసిఫిక్లో పరిణామాలను పర్యవేక్షిస్తున్నాం'
ఇండో-పసిఫిక్లో నెలకొన్న పరిణామాలను భారత వాయుసేన నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తోందని ఐఏఎఫ్ చీఫ్ ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ ఏపీ సింగ్ తెలిపారు. దేశ జాతీయ ప్రయోజనాలను పరిరక్షించేందుకు, సుదూర ప్రాంతాల్లో సమర్థవంతంగా పనిచేయగల సామర్థ్యాలపై దృష్టి సారిస్తోందని అన్నారు. భారత్, అమెరికా, ఇతర అగ్రరాజ్యాలు స్వేచ్ఛాయుత, శాంతియుత ఇండో-పసిఫిక్ కోసం ఒత్తిడి చేస్తున్నప్పటికీ, వనరులు సమృద్ధిగా ఉన్న ఈ ప్రాంతంలో చైనా తన సైనిక బలాన్ని పెంచుకోవడంపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆందోళనలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఏపీ సింగ్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
"దేశ జాతీయ ప్రయోజనాలు, సార్వభౌమాధికారం, వ్యూహాత్మక స్వయంప్రతిపత్తిని పరిరక్షించడం భారత్ ముందున్న ప్రధాన అంశాలు. ఐఏఎఫ్ కోణం నుంచి చూస్తే దీనికి కొన్ని నిర్దిష్ట సామర్థ్యాలు అవసరం. ఐఏఎఫ్కు విస్తృత పరిధి, నిరంతర నిఘా, వాయు చలనశీలత, వైమానిక రంగ అవగాహన, నెట్వర్క్డ్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్, సుదూర ప్రాంతాలలో సమర్థవంతంగా పనిచేసే సామర్థ్యం అవసరం. అండమాన్ నికోబార్ దీవులలో ఐఏఎఫ్ వ్యూహాత్మక స్థానం తూర్పు హిందూ మహాసముద్ర ప్రాంతంలో కార్యకలాపాలు నిర్వహించడానికి ఒక కీలకమైన పునాదిని అందిస్తుంది. ప్రపంచ భద్రతకు ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతం కేంద్ర బిందువుగా మారింది. ఈ ప్రాంతం పెరుగుతున్న సైనిక కార్యకలాపాలు, వ్యూహాత్మక పోటీ, వివాదాలతో నిండి ఉంది. దేశ భద్రత కోసం ఐఏఎఫ్ సిద్ధంగా ఉంది" అని ఏపీ సింగ్ పేర్కొన్నారు.
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