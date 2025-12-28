ETV Bharat / bharat

దేశ భద్రత విషయంలో రాజీ పడేది లేదు- యువశక్తే మన బలం'- మన్​ కీ బాత్​లో ప్రధాని మోదీ

'ఆపరేషన్ సిందూర్' ప్రతి భారతీయుడికి గర్వకారణం- మహా కుంభమేళాను చూసి ఆశ్చర్యపోయిన ప్రపంచం- మన్ కీ బాత్​లో ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ

Modi Mann Ki Bath
Modi Mann Ki Bath (Source : ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 28, 2025 at 12:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Modi Mann Ki Bath : ఈ ఏడాది భారత్‌ ఎన్నో ఘన విజయాలు సాధించిందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. 'ఆపరేషన్ సిందూర్' ప్రతి భారతీయుడికి గర్వకారణంగా నిలిచిందని, నేటి భారత్‌ తన భద్రత విషయంలో రాజీ పడబోదని ప్రపంచానికి స్పష్టం చేసిందని పేర్కొన్నారు. మన్‌ కీ బాత్ 129 వ కార్యక్రమంలో భాగంగా దేశ ప్రజల్ని ఉద్దేశించి ప్రధాని మోదీ మాట్లాడారు. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో మహా కుంభమేళాకు కోట్లాదిమంది తరలివచ్చారని, ఆ సంఖ్యను చూసి ప్రపంచం ఆశ్చర్యపోయిందని పేర్కొన్నారు.

దేశ ప్రజలు స్వదేశీ ఉత్పత్తుల పట్ల కూడా గొప్ప ఉత్సాహాన్ని చూపించారని చెప్పారు. అంతరిక్షయానంతో శుభాంశు శుక్లా దేశకీర్తిని మరింత పెంచారని కొనియాడారు. యువశక్తే భారత ప్రధాన బలమని స్టార్టప్‌, అగ్రికల్చర్‌, ఫిట్‌నెస్ అంశాల్లో యువత ఆవిష్కరణలు బాగున్నాయని ప్రధాని చెప్పారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వస్తున్న సరికొత్త టెక్నాలజీ, ఆవిష్కరణలను అందిపుచ్చుకోవాలని మోదీ సూచించారు. క్రీడల్లో భారత్ ఈ ఏడాది మంచి విజయాలు సాధించినట్టు తెలిపారు. నూతన సంకల్పం, లక్ష్యాలతో 2026లోకి వెళ్తున్నట్లు ప్రధాని మోదీ చెప్పారు.

TAGGED:

MODI MANN KI BAAT TODAY
MODI MANN KI BAAT SUMMARY
MODI ON OPERATION SINDOOR
MODI MAHA KUMBH MELA
MODI MANN KI BATH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.