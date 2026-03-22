'ఆపరేషన్ సిందూర్' లిటిల్ హీరో శ్రవణ్కు జాక్పాట్- రూ.5 లక్షలు లాటరీ
లాటరీ కొనమని తండ్రిని బలవంతం చేసిన శ్రవణ్- రూ.7 ధర కలిగిన 50 లాటరీలను కొన్న తండ్రి సోనాసింగ్- ఒక లాటరీ ద్వారా రూ.5 లక్షల బంపర్ ప్రైజ్- సంబురాలు చేసుకున్న శ్రవణ్ కుటుంబీకులు
Published : March 22, 2026 at 12:57 PM IST
Shravan Singh Won Lottery : ఆపరేషన్ సిందూర్ టైంలో (2025 మే 7 - 10) భారత సైన్యానికి స్వచ్ఛందంగా సేవలను అందించిన లిటిల్ హీరో శ్రవణ్ సింగ్(10)కు అదృష్టం కలిసొచ్చింది. పంజాబ్లోని ఫిరోజ్పూర్ జిల్లా మామ్దోత్ బ్లాక్ పరిధిలోని తరన్ వాలీ గ్రామానికి చెందిన ఆ ధైర్యవంతుడైన బాలుడికి ఏకంగా రూ.5 లక్షల లాటరీ తగిలింది. మార్చి 21న మామ్దోత్ పట్టణానికి వెళ్లి, రూ.7లతో ఒక లాటరీని శ్రవణ్ కొన్నాడు. అయితే లక్కీగా కేవలం 5 లక్షల రూపాయల లాటరీని అతడు గెల్చుకున్నాడు. ఈ విషయం తెలియగానే శ్రవణ్ కుటుంబీకులు, బంధువుల ఆనందానికి అవధులు లేకుండాపోయాయి. వాళ్లు డప్పులు వాయిస్తూ, నృత్యాలు చేస్తూ సంబరాలు చేసుకున్నారు.
శ్రవణ్ బలవంతంతో 50 లాటరీ టికెట్లు
తాము శనివారం ఒక పని మీద మామ్దోత్ పట్టణానికి వెళ్లామని, తిరిగొస్తుండగా లాటరీ కొనమని శ్రవణ్ బలవంతం చేశాడని అతడి తండ్రి సోనా సింగ్ చెప్పారు. దీంతో సాయంత్రం 5.15 గంటలకు రూ.350 పెట్టి 50 లాటరీ టికెట్లను కొన్నామన్నారు. ఒక్కో లాటరీ టికెట్ ధర 7 రూపాయలని తెలిపారు. మామ్దోత్ నుంచి తమ ఊరు తరన్ వాలీకి చేరడానికి ముందే, లాటరీ విక్రేత పర్వీందర్ సింగ్ నుంచి తనకు ఫోన్ కాల్ వచ్చిందన్నారు. తాము కొన్న 50 లాటరీ టికెట్లలో, ఒకటి రూ. 5 లక్షల బహుమతిని గెల్చుకుందని పర్వీందర్ తనతో చెప్పారని సోనా సింగ్ వివరించారు. మొత్తానికి ఈ లాటరీ తమ అదృష్టాన్ని మార్చేసిందన్నారు. అంతపెద్ద లాటరీ తగులుతుందని తాను కలలో కూడా ఊహించలేదని పేర్కొన్నారు. ఈ డబ్బును తన కొడుకు శ్రవణ్ భవిష్యత్తు కోసం దాచిపెడతానని ఆయన తెలిపారు.
గతంలో శ్రవణ్ తమ కుటుంబానికి కీర్తిని తెచ్చాడని, ఇప్పుడు అదృష్టాన్ని అందించాడని సోనా సింగ్ ఆనందపరవశానికి లోనయ్యారు. ఇంతకుముందు లక్కును పరీక్షించుకునేందుకు తాను చాలాసార్లు లాటరీ టికెట్లను కొన్నప్పటికీ, రూ.1000, రూ.1200 మాత్రమే వచ్చాయని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఈనేపథ్యంలో మామ్దోత్కు వెళ్లి రూ.5 లక్షల క్యాష్ ప్రైజ్ను తీసుకున్న అనంతరం, పట్టణంలోని ఉధమ్ సింగ్ చౌక్లో శ్రవణ్ సింగ్ కుటుంబీకులు సెలబ్రేషన్స్ నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా సోనా సింగ్, అతడి కుమారుడు శ్రవణ్లను లాటరీ డీలర్ సన్మానించారు.
'శ్రవణ్కు లాటరీ తగిలింది'
'మేం అధికారిక గుర్తింపుతోనే లాటరీ టికెట్లను విక్రయిస్తుంటాం. ఇక్కడ రూ.7 లాటరీ టికెట్లకు బాగా క్రేజ్ ఉంది. మమ్దోత్ పట్టణం, పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలు వీటిని పెద్దఎత్తున కొంటారు. ఈ లాటరీ టికెట్ల లక్కీ డ్రా తీయడం అనేది ప్రతిరోజు మూడుసార్లు జరుగుతుంది. మధ్యాహ్నం 1 గంటకు, సాయంత్రం 6 గంటలకు, రాత్రి 8 గంటలకు ఈ టికెట్ల లక్కీ డ్రాను తీస్తారు. వీటి ఫలితాల కోసం ప్రజలు ఉత్కంఠగా ఎదురు చూస్తుంటారు. మార్చి 21న శ్రవణ్ సింగ్ మా దగ్గర కొన్న 7 రూపాయల లాటరీ టికెట్ రూ.5 లక్షల ప్రైజ్ను గెల్చుకుంది' అని లాటరీ విక్రేత పర్వీందర్ సింగ్ తెలిపారు.
సైనికులకు శ్రవణ్ సింగ్ చేసిన సేవలు గొప్పవి
ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో భారత సైనికులకు బాలతేజం శ్రవణ్ సింగ్ అందించిన స్వచ్ఛంద సేవలు చాలా గొప్పవని లాటరీ విక్రేత పర్వీందర్ సింగ్ కొనియాడారు. అతడు చాలా స్వచ్ఛమైన మనసు, దయ కలిగిన బాలుడని ఆయన మెచ్చుకున్నారు. అందుకే ఈరోజు దేవుడు అతడి ప్రార్థనలను విన్నాడని తెలిపారు. ఆ దేవుడి దయ వల్లే ఇప్పుడు శ్రవణ్కు 5 లక్షల రూపాయల లాటరీ తగిలిందన్నారు. అతడ ఈ డబ్బును కూడా మంచి పనులకే ఉపయోగిస్తాడనే ఆశాభావాన్ని పర్వీందర్ సింగ్ వ్యక్తం చేశారు.
శ్రవణ్సింగ్కు రెండు ప్రతిష్ఠాత్మక అవార్డులు
దేశభక్తికి ఏజ్ లిమిట్ అనేది ఉండదని ఆపరేషన్ సిందూర్ టైంలో పదేళ్ల శ్రవణ్ సింగ్ నిరూపించాడు. ఆ టైంలో పంజాబ్ సరిహద్దుల్లోని జిల్లాలు మిస్సైళ్లు, డ్రోన్ల పేలుళ్లతో దద్దరిల్లాయి. అలాంటి క్లిష్ట సమయంలోనూ తరన్వాలీ గ్రామానికి చెందిన శ్రవణ్ సాహసోపేతంగా ఆరుబయట తిరుగుతూ భారత సైనికులకు తనవంతు సేవ చేశాడు. అతడు ఒక చేతిలో టిఫిన్ బాక్స్, మరో చేతిలో టీ థర్మాస్ ఫ్లాస్క్ పట్టుకొని ఇంటి నుంచి నిర్భయంగా ఆర్మీ పాయింట్ల వద్దకు వెళ్లేవాడు. అక్కడున్న సైనికులకు ప్రేమగా టీ, చల్లటి నీళ్లు, పాలు, లస్సీ, ఐస్ వంటివన్నీ అందించాడు. ఆపరేషన్ సిందూర్ ముగిసే వరకు(2025 మే 7 నుంచి 10) ఆర్మీ పాయింట్ వద్దే శ్రవణ్ గంటలకొద్దీ గడిపాడు. ఈ సేవలకు గుర్తింపుగా 2025 మే 29న అతడికి యంగెస్ట్ సివిల్ వారియర్ పురస్కారాన్ని ప్రదానం చేశారు. ఇక 2025 డిసెంబరు 26న శ్రవణ్ను ప్రధానమంత్రి రాష్ట్రీయ బాల పురస్కార్తో రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము సత్కరించారు.