22 నిమిషాల్లోనే అత్యంత కచ్చితత్వంతో పాక్‌పై దాడులు: భారత ఆర్మీ చీఫ్

ఓ సెమినార్‌లో ఆర్మీ చీఫ్‌ ఉపేంద్ర ద్వివేది వ్యాఖ్యలు- పాక్‌‌లోని టెర్రర్‌ ఇన్‌ఫ్రా‌ను ధ్వంసం చేసినట్లు వెల్లడి- భారత్‌ సైన్యం అత్యంత కచ్చితత్వాన్ని ప్రదర్శించిందని వ్యాఖ్య

Indian Army Chief On Operation Sindoor
Army Chief General Upendra Dwivedi (ANI)
Published : May 19, 2026 at 12:16 PM IST

Updated : May 19, 2026 at 12:22 PM IST

Indian Army Chief On Operation Sindoor : ఆపరేషన్ సిందూర్‌లో భాగంగా 2025 మే 6, 7 తేదీల మధ్య రాత్రి కేవలం 22 నిమిషాల్లోనే అత్యంత కచ్చితత్వంతో పాక్‌పై దాడులు చేశామని భారత ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది వెల్లడించారు. ఆనాడు (12 నెలల క్రితం) సైనికపరమైన కచ్చితత్వం, సమాచార నియంత్రణ, దౌత్య సంకేతాలు, ఆర్థిక సంకల్పాలను కలగలిపి 'స్మార్ట్ పవర్' అనే ప్రశ్నకు భారత్, ప్రపంచానికి పాక్షిక సమాధానాన్ని ఇచ్చిందన్నారు. భారత్ దృష్టిలో స్మార్ట్ పవర్ అంటే దేశ రక్షణ, అభివృద్ధి, ప్రపంచ దేశాల మధ్య మన ప్రభావాన్ని పెంచుకోవడానికి సైనిక, ఆర్థిక బలాలను తెలివిగా, వ్యూహాత్మకంగా ఉపయోగించడమే అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

మంగళవారం దిల్లీలోని రక్షణ రంగ అధ్యయన సంస్థ సెంటర్ ఫర్ ల్యాండ్ వార్‌ఫేర్ స్టడీస్‌లో 'భద్రత నుంచి శ్రేయస్సుకు: సుస్థిర జాతీయ వృద్ధికి స్మార్ట్ పవర్' అనే అంశంపై నిర్వహించిన సెమినార్‌లో భారత ఆర్మీ చీఫ్ ప్రసంగించారు. ఆపరేషన్ సిందూర్ ఒక సాధారణ సైనిక చర్య కాదని, అది భారతదేశపు సమగ్ర జాతీయ శక్తికి నిదర్శనమన్నారు. అది పాకిస్థాన్‌ను దారుణంగా దెబ్బతీసిందని, ఆ దేశంలోని మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఉగ్రవాద మౌలిక సదుపాయాలను ధ్వంసం చేసిందని ఉపేంద్ర ద్వివేది తెలిపారు. ఆపరేషన్ సిందూర్‌లో భారత్‌ సైనికపరమైన కచ్చితత్వాన్ని ప్రదర్శించిందని చెప్పారు. ఈ సైనిక చర్య భారత సేనల వ్యూహాత్మక పట్టుదలకు నిదర్శనమన్నారు. గతేడాది ఆపరేషన్ సిందూర్‌ను అద్భుతంగా అమలు చేసినందుకు భారత సాయుధ దళాలను ఆయన అభినందించారు.

ఉద్దేశపూర్వకంగానే ఆపరేషన్ సిందూర్‌ను ఆపేశాం
"ఆపరేషన్ సిందూర్ అనేది దీర్ఘకాలంగా ఉన్న సంప్రదాయ వ్యూహాత్మక భావనను ఛేదించింది. సైనిక చర్యను పూర్తిచేశాక, అది ఉద్దేశపూర్వకంగా, ప్రణాళికాబద్ధంగానే ఆగిపోయింది. 88 గంటల సైనిక చర్య అనంతరం ఉద్దేశపూర్వకంగా ఆపరేషన్ సిందూర్‌ను నిలిపివేయడం అనేది, సైనిక కదలికను వ్యూహాత్మక చర్యగా ఎప్పుడు మార్చాలో కచ్చితత్వంతో తెలిసిన భారత సేనల చాకచక్యానికి సంపూర్ణ నిదర్శనం" అని ఉపేంద్ర ద్వివేది పేర్కొన్నారు.

వనరుల కోసం పవర్ పాలిటిక్స్
"ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సంపద, వ్యాపారాలు, వనరులపై పట్టు కోసం కొన్ని దేశాలు పవర్ (సైనిక శక్తితో) పాలిటిక్స్‌ చేస్తున్నాయి. ఈ అంశమే పలు ప్రపంచ దేశాల మధ్య అవిశ్వాసాన్ని పెంచుతోంది. అశాంతికి కారణమవుతోంది. కూటముల మధ్య వైరుధ్యాలను క్రియేట్ చేస్తోంది. నేడు మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం మనకు మరింత సంక్లిష్టమైన సంకేతాలను పంపుతోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యాపారాలు పెరిగి, దేశాలన్నీ సంపన్నవంతంగా మారితే యుద్ధాలు, గొడవలు రావని గతంలో చెప్పారు. కానీ, నేడు ఆ నమ్మకం అబద్ధమైంది. ఇప్పుడు దేశాలు శాంతిగా ఉండాల్సింది పోయి తమ సైనిక, రాజకీయ బలంతో ఎదుటి దేశాల సంపదను, వ్యాపారాలను లాక్కోవడానికి యత్నిస్తున్నాయి" అని భారత ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది తెలిపారు.

బలవంతపు చర్యలకు సాధనాలుగా వాణిజ్యం, సప్లై చైన్లు
"వాణిజ్యం, సప్లై చైన్‌లు, డిజిటల్ అనుసంధానం వంటివి దేశాలను సంఘర్షణకు తావులేనంతగా పరస్పరం ఆధారపడేలా చేస్తాయనే దృఢమైన సిద్ధాంతంతో 21వ శతాబ్దం ప్రారంభమైంది. కానీ విచిత్రంగా, దేశాలను ఏకం చేస్తాయని భావించిన వాణిజ్యం, సప్లై చైన్‌లే ఇప్పుడు బలవంతపు చర్యలకు కీలక సాధనాలుగా మారాయి. సెమీకండక్టర్ల పరిమిత లభ్యత, ప్రపంచ దేశాల రక్షణ వ్యయాలు పెరుగుతుండటం, హర్మూజ్ జలసంధి వద్ద నిత్యం ఏర్పడుతున్న అంతరాయాలు అనేవి నేడు ప్రపంచ సమస్యలుగా మారాయి. సెమీకండక్టర్లు ప్రపంచ దేశాల చేతుల్లో ఒక సాంకేతిక వస్తువుగానే కాకుండా, ఎదుటి దేశాలను బ్లాక్‌మెయిల్ చేయడానికి, తమను తాము కాపాడుకోవడానికి ఉపయోగించే రాజకీయ, సైనిక ఆయుధంగా మారాయి" అని భారత ఆర్మీ చీఫ్ పేర్కొన్నారు.

రక్షణ ఖర్చును భారంగా భావించకూడదు
"ఇప్పుడు దేశ రక్షణ, దేశ సంపద/అభివృద్ధి మధ్య ఎటువంటి సరిహద్దులు లేవు. ఈ రెండు అంశాలు పరస్పరం ఒకదానిపై మరొకటి ఆధారపడి ఉన్నాయి. ప్రపంచ దేశాల రక్షణ బడ్జెట్ వ్యయం 2.7 ట్రిలియన్ డాలర్లను దాటింది. ఈ వ్యయం ఐక్యరాజ్యసమితి సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాల మొత్తం ఖర్చు కంటే చాలా ఎక్కువ. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న యుద్ధాలు కేవలం సాయుధ దళాలపైనే కాకుండా పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి, పరిశోధనా వ్యవస్థలు, ప్రభుత్వాల పాలనా నిర్మాణాలపైనా ఒత్తిడిని, డిమాండ్లను పెంచుతున్నాయి. రక్షణ రంగం కోసం చేసే ఖర్చును దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు భారంగా భావించకూడదు. దేశం ఆర్థికంగా ఎదిగి, సంపదను సృష్టించాలంటే మొదట దేశానికి రక్షణ, శాంతిభద్రతలు ఉండటమే అత్యంత ప్రాథమిక అవసరం" అని భారత ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది చెప్పారు.

