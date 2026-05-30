రెచ్చగొట్టే చర్యలకు భారత్ ఇచ్చే ప్రతిస్పందనను 'ఆపరేషన్ సిందూర్' నిర్వచించింది: ఆర్మీ చీఫ్

ఆపరేషన్ సిందూర్ గురించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన ఇండియన్ ఆర్మీ చీఫ్- ఆపరేషన్ సిందూర్ ఇంకా కొనసాగుతోందని వెల్లడి- ఎన్‌డీఏలో జరిగిన 150వ కోర్సు పాసింగ్ అవుట్ పరేడ్‌కు అతిథిగా హాజరైన ఉపేంద్ర ద్వివేది

Army Chief On Operation Sindoor
Army Chief On Operation Sindoor
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 30, 2026 at 10:08 AM IST

Army Chief On Operation Sindoor : జాతీయ సంకల్పాన్ని కచ్చితత్వంతో, దృఢ నిశ్చయంతో ఎలా వ్యక్తపరచవచ్చో 'ఆపరేషన్ సిందూర్' ఒక ప్రమాణాన్ని నెలకొల్పిందని ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది తెలిపారు. రెచ్చగొట్టే చర్యలకు భారత్ ఇచ్చే ప్రతిస్పందనను ఆపరేషన్ సిందూర్ నిర్వచించిందని అన్నారు. ఆపరేషన్ సిందూర్ ఇంకా కొనసాగుతోందని స్పష్టం చేశారు. మహారాష్ట్రలోని ఖడక్‌వాస్లాలోని ఎన్‌డీఏలో జరిగిన 150వ కోర్సు పాసింగ్ అవుట్ పరేడ్‌కు ఆర్మీ చీఫ్ ఉపేంద్ర ద్వివేది ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ క్రమంలో ఆయన కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

