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ఆపరేషన్ సిందూర్‌పై కాంగ్రెస్ తప్పుడు ప్రచారం- సైన్యంపై ప్రజల విశ్వాసాన్ని దెబ్బతీయాలనే ప్రయత్నం: బీజేపీ

ఆపరేషన్ సిందూర్‌లో వీరమరణం పొందిన ఆరుగురు జవాన్ల త్యాగాన్ని ప్రభుత్వం దాచిపెట్టిందన్న కాంగ్రెస్ ఆరోపణలు- ఖండించిన రక్షణ శాఖ- అప్పుడే నివాళులర్పించి గ్యాలంట్రీ అవార్డులు ప్రకటించామని స్పష్టీకరణ

BJP On Congress
BJP On Congress (Etv Bharat)
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By PTI

Published : June 28, 2026 at 10:30 PM IST

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BJP On Congress : ఆపరేషన్ సిందూర్ సందర్భంగా వీరమరణం పొందిన భారత సైనికుల త్యాగాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం దాచిపెట్టిందన్న కాంగ్రెస్ ఆరోపణలపై భారతీయ జనతా పార్టీ తీవ్ర స్థాయిలో స్పందించింది. ప్రజల్లో భారత సాయుధ దళాలపై విశ్వాసాన్ని దెబ్బతీసేలా కాంగ్రెస్ తప్పుడు ప్రచారం చేస్తోందని ఆరోపించింది. దేశ రక్షణ కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన ఆరుగురు జవాన్ల త్యాగాన్ని ప్రభుత్వం ఎప్పుడో అధికారికంగా గుర్తించిందని, వారికి బహిరంగంగానే గ్యాలంట్రీ పురస్కారాలు కూడా ప్రదానం చేసినట్లు స్పష్టం చేసింది.

కాంగ్రెస్ నాయకుడు పవన్ ఖేరా ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వంపై విమర్శలు చేశారు. ఆపరేషన్ సిందూర్ సందర్భంగా ప్రాణత్యాగం చేసిన ఆరుగురు సైనికుల గురించి ప్రభుత్వం పార్లమెంట్‌లో ప్రస్తావించలేదని, వారి త్యాగాన్ని దాచిపెట్టిందని ఆయన ఆరోపించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు. అయితే ఈ ఆరోపణలను రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ ఇప్పటికే పూర్తిగా ఖండించింది. ఈ అంశంపై బీజేపీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి షెహజాద్ పూనావాలా స్పందిస్తూ కాంగ్రెస్‌పై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. బీజేపీపై, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీపై కాంగ్రెస్‌కు రాజకీయ విభేదాలు ఉండవచ్చని, కానీ ఆ ద్వేషాన్ని భారత సైన్యంపై కూడా చూపించడం దురదృష్టకరమని అన్నారు. ప్రజల్లో సాయుధ దళాలపై అనుమానాలు కలిగించే ప్రయత్నం చేయడం దేశ ప్రయోజనాలకు విరుద్ధమని వ్యాఖ్యానించారు. కాంగ్రెస్ దేశ శత్రువులకు ఉపయోగపడేలా వ్యవహరిస్తోందా? సైన్యంలో అంతర్గత సమస్యలు తలెత్తాలని కోరుకుంటోందా? అంటూ పూనావాలా ప్రశ్నించారు. పాకిస్థాన్ వంటి శత్రుదేశాలు లాభపడేలా కాంగ్రెస్ వ్యవహరిస్తోందని ఆరోపించారు.

పవన్ ఖేరా వరుసగా తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తున్నారని పూనావాలా విమర్శించారు. గతంలో అసోం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మ, ఆయన కుటుంబంపై చేసిన వ్యాఖ్యలు, భారత్‌కు వస్తున్న ఎల్‌పీజీ ట్యాంకర్ల విషయంలో చేసిన ఆరోపణలు కూడా అసత్యాలేనని అన్నారు. ఇప్పుడు భారత సైన్యం తమ సైనికుల త్యాగాన్ని గుర్తించదని చెప్పడం పూర్తిగా అబద్ధమని మండిపడ్డారు. ఈ ఆరోపణలను సాయుధ దళాలే అధికారికంగా ఖండించాయని ఆయన తెలిపారు. ఆపరేషన్ సిందూర్‌లో ప్రాణత్యాగం చేసిన ఆరుగురు జవాన్ల సేవలను ప్రభుత్వం అధికారికంగా గుర్తించడమే కాకుండా, వారికి బహిరంగంగానే గ్యాలంట్రీ పురస్కారాలు ప్రకటించిందని చెప్పారు. అయినప్పటికీ కాంగ్రెస్ తప్పుడు ప్రచారాన్ని కొనసాగిస్తోందని ఆరోపించారు. సాయుధ దళాలను ప్రశ్నించడం కాంగ్రెస్‌కు కొత్త కాదని పూనావాలా అన్నారు. 2016లో జరిగిన సర్జికల్ స్ట్రైక్స్‌, 2019 బాలాకోట్ వైమానిక దాడులపై కూడా కాంగ్రెస్ అనుమానాలు వ్యక్తం చేసిందని గుర్తుచేశారు. ఆపరేషన్ సిందూర్‌ను కూడా విఫలమైందని చెప్పే ప్రయత్నం చేసిందని విమర్శించారు.

కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ గతంలో భారత సైన్యంపై చేసిన వ్యాఖ్యలను కూడా పూనావాలా ప్రస్తావించారు. ఆ వ్యాఖ్యలపై సుప్రీంకోర్టు కూడా తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసిందని చెప్పారు. భారత సైన్యాన్ని అవమానించేలా కాంగ్రెస్ నాయకులు పదేపదే మాట్లాడుతున్నారని ఆరోపించారు. గత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలపై కూడా ఆయన విమర్శలు చేశారు. సైనికులకు 'వన్ ర్యాంక్ వన్ పెన్షన్', నేషనల్ వార్ మెమోరియల్, బుల్లెట్‌ప్రూఫ్ జాకెట్లు, రఫేల్ యుద్ధ విమానాలు, ఆధునిక ఆయుధాలు వంటి అంశాల్లో కాంగ్రెస్ తగిన చర్యలు తీసుకోలేదని ఆరోపించారు. మోదీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత దేశ భద్రతా విధానంలో మార్పు వచ్చిందని పూనావాలా అన్నారు. ఉగ్రవాదంపై సైన్యానికి స్వేచ్ఛగా చర్యలు తీసుకునే అధికారం ఇచ్చామని, అవసరమైతే సరిహద్దులు దాటి ఉగ్రవాద స్థావరాలపై దాడులు చేసే కొత్త విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. ఈ మార్పులను కాంగ్రెస్ జీర్ణించుకోలేక సైన్యం మనోధైర్యాన్ని దెబ్బతీసే ప్రయత్నం చేస్తోందని ఆరోపించారు. కార్గిల్ విజయ్ దివస్‌ను కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు ఐదేళ్ల పాటు సరిగా నిర్వహించలేదని పూనావాలా విమర్శించారు. భారత సాయుధ దళాల పట్ల కాంగ్రెస్‌కు గౌరవం లేదని ఆరోపించారు.

ఇదిలా ఉండగా, శనివారం రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. కొందరు సామాజిక మాధ్యమాలు, మీడియా వేదికల్లో ఆపరేషన్ సిందూర్ సందర్భంగా వీరమరణం పొందిన ఆరుగురు జవాన్ల త్యాగాన్ని ఇప్పుడే తొలిసారి గుర్తించినట్లు తప్పుడు ప్రచారం జరుగుతోందని పేర్కొంది. ఇది పూర్తిగా అవాస్తవమని స్పష్టం చేసింది. 2025 మే 11న నిర్వహించిన అధికారిక మీడియా సమావేశంలో అప్పటి డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ మిలిటరీ ఆపరేషన్స్ ఆ ఆరుగురు వీర జవాన్లకు దేశం తరఫున నివాళులర్పించారని, వారి త్యాగాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించారని రక్షణ శాఖ వెల్లడించింది. అందువల్ల ఈ విషయంలో వస్తున్న ఆరోపణలకు ఎలాంటి ఆధారాలు లేవని స్పష్టం చేసింది.

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