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42 ఏళ్ల నిరీక్షణకు తెర- ఆపరేషన్‌ బ్లూస్టార్‌ 133 బాధిత కుటుంబాలకు హైకోర్టులో ఊరట

42 ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న పునరావాస పోరాటానికి పరిష్కారం- అమృత్‌సర్‌లో దెబ్బతిన్న దుకాణాలు, వ్యాపారాల బాధితులకు ప్రత్యామ్నాయ భూమి హైకోర్టు ఆదేశం- భూమి ధరల పెంపుపై పంజాబ్‌ ప్రభుత్వానికి కోర్టు కీలక సూచనలు

Operation Blue Star Victim Verdict
పంజాబ్ హరియాణా హైకోర్టు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 8, 2026 at 12:54 PM IST

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HC On Operation Blue Star : ఆపరేషన్‌ బ్లూస్టార్‌ బాధిత కుటుంబాలకు పంజాబ్‌-హరియాణా హైకోర్టు భారీ ఊరటనిచ్చింది. గత నాలుగు దశాబ్దాలకు పైగా చేస్తున్న పునరావాస పోరాటానికి పరిష్కారం లభించింది. ఆపరేషన్ సమయంలో దుకాణాలు, వ్యాపారాలు దెబ్బతిన్న 133 కుటుంబాలకు ప్రత్యామ్నాయ భూమి కేటాయించాలని పంజాబ్‌ ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది. అమృత్‌సర్‌లోని మాల్‌ మండీ ప్రాంతంలో బాధితులకు ప్రత్యామ్నాయ స్థలం కల్పించాలని స్పష్టం చేసింది. ఇందుకు 1988లో నిర్ణయించిన చదరపు గజానికి రూ.1,000 ధరను ప్రాతిపదికగా తీసుకోవాలని సూచించింది.

42 ఏళ్లుగా ఎదురుచూపులు
1984లో జరిగిన పరిణామాల సమయంలో ఈ 133 మంది దుకాణాలు, వ్యాపారాలు తీవ్రంగా ప్రభావితమయ్యాయి. అప్పటి నుంచి తమకు ప్రత్యామ్నాయ స్థలాలు కేటాయించి పునరావాసం కల్పించాలని బాధితులు అప్పటి నుంచి న్యాయపోరాటం చేస్తున్నారు. ప్రత్యామ్నాయ భూమి కేటాయింపునకు సంబంధించిన వివాదం 2017లో సుప్రీంకోర్టుకు చేరింది. బాధితులు చదరపు గజానికి రూ.10,000 చొప్పున డిపాజిట్‌ చేయాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. తదుపరి నిర్ణయం కోసం కేసును హైకోర్టుకు పంపింది. ఆ తర్వాత 2020 జనవరిలో చదరపు గజానికి రూ.14,450 చొప్పున ప్రత్యామ్నాయ భూమి కేటాయించాలని నిర్ణయించారు. అయితే 2022 జులైలో పంజాబ్​ ప్రభుత్వం మరోసారి ధరను పెంచి రూ.38,400గా నిర్ణయించింది. దీంతో దశాబ్దాలుగా పరిహారం, పునరావాసం కోసం ఎదురుచూస్తున్న బాధితులకు ప్రత్యామ్నాయ స్థలం పొందడం మరింత కష్టంగా మారింది.

1988 నాటి రేటే ప్రాతిపదిక
2022లో భూమి ధర పెంపును బాధితుల తరఫు న్యాయవాదులు హైకోర్టులో సవాలు చేశారు. ఇన్నేళ్లుగా న్యాయం కోసం ఎదురుచూస్తున్న బాధితులపై భారీగా పెరిగిన భూమి ధరను మోపడం సముచితం కాదని వాదించారు. ఇన్నేళ్లుగా సమస్య పరిష్కారం కాకపోవడంతో బాధితులపై ఆర్థిక భారం పెరిగిందని కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ముఖ్యంగా పంజాబ్​ ప్రభుత్వం ఎప్పటికప్పుడు భూమి ధరలను పెంచడాన్ని వారు సవాలు చేశారు. దాదాపు 42 ఏళ్లుగా తమ హక్కుల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వ్యక్తుల విషయంలో ప్రభుత్వం సానుభూతితో వ్యవహరించాల్సి ఉందని హైకోర్టు అభిప్రాయపడింది. కేసులోని పరిస్థితులు, బాధితుల ఇబ్బందులను పరిగణనలోకి తీసుకున్న హైకోర్టు, 1988లో నిర్ణయించిన చదరపు గజానికి రూ.1,000 రేటును ప్రాతిపదికగా తీసుకోవాలని ఆదేశించింది. దీంతో అమృత్‌సర్‌లోని మాల్‌ మండీలో ప్రత్యామ్నాయ భూమి పొందేందుకు 133 మంది బాధితులు, వారి కుటుంబాలకు మార్గం సుగమమైంది. నాలుగు దశాబ్దాలకు పైగా కొనసాగుతున్న ఈ వివాదంలో హైకోర్టు ఇచ్చిన తాజా ఆదేశాలు బాధిత కుటుంబాలకు గణనీయమైన ఊరటనిచ్చాయి.

ఆపరేషన్​ బ్లూ స్టార్​ 1984 జూన్​ 1-10 వరకు కొనసాగింది. పంజాబ్​లో కొందరు స్వతంత్ర దేశం కావాలంటూ ఆందోళనలు చేపట్టారు. అది కాస్త ఖలిస్థాన్ ఉద్యమానికి దారితీసింది. 1980లో ఈ ఉద్యమం వివాదాస్పద వివాదాస్పద నేత భింద్రాన్‌ వాలే అమృత్‌సర్‌లోని స్వర్ణదేవాలయాన్ని స్థావరంగా మార్చుకోవడం ఆందోళనలకు కారణమయ్యింది. అక్కడ దాక్కున తీవ్రవాదులను పట్టుకునేందుకు భారత సైన్యం సైనిక చర్యను చేపట్టింది. ఆపరేషన్​ బ్లూ స్టార్​ పేరుతో మేజర్ జనరల్ బ్రార్​ ఆధ్వర్యంలో ఈ సైనిక చర్యను చేపట్టింది. అప్పటి ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ ఆదేశాల మేరకు ఈ సైనిక చర్య భారత్​ సైన్యం చేపట్టిన అతిపెద్ద చర్యల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. ఈ ఆపరేషన్​లో 83 మంది భారత సైనికులు అమరులయ్యారు. వేర్పాటువాద నేతలు కూడా హతమయ్యారు. ఈ ఘటనలు జరిగిన కొద్ది రోజులకే అక్టోబర్ 31న ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ, ఆమె బాడీగార్డ్​ చేతిలో హత్యకు గురయ్యారు. అయితే ఆపరేషన్ బ్లూ స్టార్ సమయంలో స్వర్ణ దేవాలయంలోని అకాల్ తఖ్త్ భవనం ధ్వంసం అయ్యింది. అలా దుకాణాలు, వ్యాపారాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. ​

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