థాయిలాండ్ పోలీసుల అదుపులో గోవా క్లబ్​ యజమానులు- 24 గంటల్లో భారత్​కు!

సౌరభ్ లూథ్రా, గౌరవ్ లూథ్రాలను భారత్​కు రప్పించడానికి ముమ్మర ప్రయత్నాలు చేస్తోన్న గోవా పోలీసులు

Goa Night Club Case
Goa Night Club Case (PTI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 11, 2025 at 4:10 PM IST

Goa Night Club Case : గోవా నైట్‌క్లబ్‌ అగ్నిప్రమాదంలో ప్రధాన నిందితులు, హోటల్​ యజమానులైన సౌరభ్ లూథ్రా, గౌరవ్ లూథ్రాలను థాయిలాండ్​ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వీరిద్దరిని భారత్​కు తిరిగి రప్పించడానికి గోవా పోలీసులు ముమ్మర ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్లు అధికార వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. 24 గంటల్లో వీరిద్దరిని భారత్‌కు పంపించే అవకాశం ఉందని తెలిపాయి. భారత్​, థాయిలాండ్​ల మధ్య 2013 నుంచి నేరస్థుల అప్పగింతపై ఓ ఒప్పందం అమల్లో ఉంది. అర్థిక నేరాలకు పాల్పడిన వారితో సహా పరారీలో ఉన్న నేరస్థులను అప్పగించడంపై ఇరుదేశాల మధ్య ఓ ఓప్పందం కుదిరింది. క్లబ్​లో మంటలు చెలరేగిన తర్వాత వీరిద్దరూ దేశం విడిచి పారిపోయారు. దీంతో వీరిని పట్టుకోవడానికి ఇంటర్​పోల్​ జారీ చేసిన బ్లూ కార్నర్​ నోటీసులు ఆధారంగా, థాయిలాండ్​ అధికారులు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

డిసెంబర్​ 7న నిందితులిద్దరూ ఉదయం 5.30 గంటలకు ఓ విమానంలో థాయ్‌లాండ్‌లోని ఫుకెట్‌కు పరారైనట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. ఈ ఘటన చోటుచేసుకున్న గంటల వ్యవధిలోనే వారు దేశం విడిచి పారిపోయారని తెలిపారు. ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసిన అనంతరం గోవా పోలీసుల అభ్యర్థన మేరకు 'బ్యూరో ఆఫ్ ఇమిగ్రేషన్‌' (బీఓఐ) వారిపై లుక్ అవుట్ సర్క్యూలర్ జారీ చేసింది. వీలైనంత త్వరగా పట్టుకునేందుకు సీబీఐలోని ఇంటర్‌పోల్ విభాగంతో సమన్వయం చేసుకునేందుకు అవసరమైన చర్యలు తీసుకున్నట్లు ఓ సీనియర్ పోలీసు అధికారి తెలిపారు. గౌరవ్​, సౌరభ్​ లూథ్రాలు రెస్టారెంట్​కు సంబంధించి సరైన లైసెన్స్​లు, అనుమతులు పొందకుండానే నిర్వహిస్తున్నట్లు ఇదివరకే పోలీసుల విచారణలో తేలింది.

వారికి మధ్యంతర బెయిల్ ఇవ్వకూడదు!
క్లబ్​లో అగ్నిప్రమాదం జరిగిన వెంటనే లూథ్రా సోదరులు దేశం విడిచి వెళ్లిపోయారని, గోవా కోర్టు ఇప్పటికే వారిపై నాన్-బెయిలబుల్ వారంట్ జారీ చేసిందని దిల్లీ పోలీసులు రోహిణీ కోర్టుకు తెలిపారు. అందులో లూథ్రా సోదరులు కేసును పక్కదారి పట్టించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని, వారికి ఎలాంటి మధ్యంతర బెయిల్​ ఇవ్వరాదని పేర్కొంది. కాగా నైట్​క్లబ్​ నలుగురు యాజమానుల్లో ఒకరైన అజయ్​ గుప్తాను పోలీసులు గురువారం గోవాకు తీసుకువచ్చారు. నైట్‌క్లబ్‌కు నలుగురు యజమానుల్లో ఒకరైన అజయ్​ గుప్తాకు దిల్లీ సాకేత్ కోర్టు 36 గంటల ట్రాన్సిట్ రిమాండ్ మంజూరు చేసింది. దీంతో అజయ్ గుప్తాను గురువారం గోవాకు తరలించారు.

ఇదిలా ఉండగా ఈ విషయంపై గోవా ముఖ్యమంత్రి ప్రమోద్ సావంత్ మాట్లాడారు. ఎనిమిది రోజుల్లో ఈ కేసు విచారణకు సంబంధించిన పూర్తి నివేదిక సిద్ధం చేస్తామని, అదే విధంగా బాధిత కుటుంబాలకు పరిహారం చెల్లిస్తామని తెలిపారు. వినోద కేంద్రాల్లో భద్రతా తనిఖీలు మరింత బలోపేతం చేస్తున్నామని ఆయన చెప్పారు. కాగా గోవాలోని 'బిర్క్‌ బై రోమియో లేన్‌' నైట్‌క్లబ్‌లో జరిగిన అగ్నిప్రమాదంలో 25 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. సిలిండర్‌ పేలుడుకు బాణసంచా తోడు కావడంతో ప్రమాద తీవ్రత పెరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో అన్ని రెస్టరంట్లు, నైట్‌ క్లబ్‌లు, పబ్స్‌లో బాణసంచా కాల్చడం, ఎలక్ట్రానిక్ ఫైర్‌పై గోవా ప్రభుత్వం నిషేధం విధించింది.

