మోదీ ప్రభుత్వం బహుజనులకు బహిరంగంగానే ద్రోహం చేస్తుంది : రాహుల్ గాంధీ

పార్లమెంట్‌లో చర్చ, ప్రజల అభిప్రాయం లేకుండానే కులగణన చేపట్టేందుకు చర్యలు తీసుకున్నారని విమర్శ

Rahul Gandhi on Caste Census
Published : December 3, 2025 at 5:23 PM IST

Rahul Gandhi on Caste Census : కేంద్రంలోని నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం దేశంలోని బహుజనులను బహిరంగంగానే ద్రోహం చేస్తుందని కాంగ్రెస్​ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. ఒక నిర్దిష్ట ఫ్రేమ్​వర్క్​, ఒక నిర్దిష్ట కాలపరిమితి ప్రణాళిక, ఒక పార్లమెంట్‌లో చర్చ, ప్రజల అభిప్రాయం లేకుండానే కులగణన చేపట్టేందుకు చర్యలు తీసుకున్నారని విమర్శించారు. "జనగణనపై పార్లమెంట్​లో కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్న అడిగితే వారి ఇచ్చిన సమాధానం షాకింగ్​గా ఉంది. దీనిపై ఒక నిర్దిష్ట ఫ్రేమ్​వర్క్​, ఒక నిర్దిష్ట కాలపరిమితి ప్రణాళిక, ఒక పార్లమెంట్‌లో చర్చ, ప్రజల అభిప్రాయం సేకరించలేదు. కనీసం కులగణనను విజయవంతంగా నిర్వహించిన రాష్ట్రాల నుంచి వివరాలు అడిగి తెలుసుకందామన్న ఆలోచన లేదు. కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం దేశంలోని బహుజనులకు బహిరంగంగానే ద్రోహం చేస్తున్నారు." అని రాహుల్ గాంధీ అన్నారు.

అంతకుముందు జనగణన వివరాలు, కాల వ్యవధి, ప్రశావళి సహా నిబంధనలు చెప్పాలంటూ కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ లోక్​సభలో కేంద్రాన్ని ప్రశ్నించారు. ముసాయిదా ప్రశ్నలు ప్రచురించి వీటిపై ప్రజలు, ప్రజాప్రతినిధుల నుంచి సలహాలు అడిగే ప్రతిపాదన ప్రభుత్వానికి ఉందా అని అడిగారు. దీంతోపాటు వివిధ రాష్ట్రాల్లో నిర్వహించిన కులగణన సర్వేల నుంచి సూచనలు తీసుకుంటారా అని చెప్పాలని కోరారు.

రెండు దశల్లో జనగణన : కేంద్రం
ఈ క్రమంలోనే కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ప్రశ్నలపై స్పందించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం, దేశంలో జనగణన రెండు దశల్లో నిర్వహించనున్నట్లు వెల్లడించింది. 2026 ఏప్రిల్-సెప్టెంబర్ మధ్య మొదటి దశ, 2027 ఫిబ్రవరిలో రెండో దశ జనగణన జరుగుతుందని లోక్‌సభకు తెలిపింది. రాహుల్ గాంధీ వేసిన ప్రశ్నకు, కేంద్ర హోం శాఖ సహాయమంత్రి నిత్యానంద్ రాయ్ సమాధానం ఇచ్చారు. జనగణన తొలిదశలో హౌస్ లిస్టింగ్, హౌసింగ్‌ సెన్సెస్, రెండోదశలో జనాభా లెక్కల సేకరణ జరుగుతుందని స్పష్టం చేశారు. ఆయా రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల సౌలభ్యానికి అనుగుణంగా 30 రోజుల వ్యవధిలోనే సెన్సెస్ ప్రక్రియ జరుగుతుందని నిత్యానంద్‌ రాయ్‌ చెప్పారు. జనాభా లెక్కలను 2027 ఫిబ్రవరి నుంచి మార్చి 1 మధ్యలో సేకరిస్తారని వెల్లడించారు. అయితే లద్ధాఖ్, జమ్మూకశ్మీర్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రాల్లోని మంచుతో కప్పబడే ప్రాంతాల్లో మాత్రం జనగణన 2026 సెప్టెంబర్ నుంచి అక్టోబర్ 1 మధ్య జరుగుతుందని నిత్యానంద్ తెలిపారు.

రాజకీయ వ్యవహారాల క్యాబినెట్ కమిటీ నిర్ణయించిన విధంగా, కుల గణన కూడా ఈ జనాభా గణనలోనే జరుగుతుందని నిత్యానంద్ రాయ్​ స్పష్టం చేశారు. ఇప్పుడు చేపట్టబోయే జనాభా లెక్కలను మొబైల్‌ యాప్‌ల ద్వారా డిజిటల్‌ రూపంలో సేకరించనున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. మంత్రిత్వశాఖలు, విభాగాలు, సంస్థలు, సెన్సెస్ డేటా యూజర్ల నుంచి వచ్చిన సలహాలు, సూచనలు ఆధారంగా జన గణన ప్రశ్నాపత్రాన్ని రూపొందించినట్లు నిత్యానంద్ రాయ్ చెప్పారు. వివిధ మంత్రిత్వ శాఖలు, విభాగాలు, సంస్థలు, సెన్సెస్‌ డేటా యూజర్ల నుంచి వచ్చిన సలహాలు, సూచనలు ఆధారంగా 30కి పైగా ప్రశ్నలతో జన గణన ప్రశ్నల పత్రాన్ని రూపొందించినట్లు వివరించారు. మన దేశంలో జన గణనకు 150 ఏళ్లకు పైగా చరిత్ర ఉందని గుర్తు చేశారు.

