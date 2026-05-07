ETV Bharat / bharat

ఆపరేషన్​ సిందూర్​కు ఏడాది- స్పెషల్ డీపీతో మోదీ పోస్ట్- IAF వీడియో రిలీజ్​

పాకిస్థాన్‌పై భారత్ చేపట్టిన ఆపరేషన్ సిందూర్‌కు ఏడాది పూర్తి అయిన వేళ ప్రధాని ఎక్స్‌లో పోస్టు- ఆపరేషన్‌ సిందూర్​కు సంబంధించిన వీడియో రిలీజ్

PM Modi on Operation Sindoor Anniversary
PM Modi on Operation Sindoor Anniversary ((ANI))
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 7, 2026 at 9:48 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

PM Modi on Operation Sindoor Anniversary : ఉగ్రవాదాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సహించబోమన్న సందేశాన్ని ఆపరేషన్ సిందూర్ చాటిచెప్పిందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పేర్కొన్నారు. సాయుధ దళాల నైపుణ్యాన్ని, సంసిద్ధతను, సమన్వయ శక్తిని ఎత్తిచూపిందని తెలిపారు. పహల్గాం ఉగ్రదాడికి వ్యతిరేకంగా పాకిస్థాన్‌పై భారత్ చేపట్టిన ఆపరేషన్ సిందూర్‌కు ఏడాది పూర్తి అయిన వేళ ప్రధాని ఎక్స్‌లో పోస్టు చేశారు. ఆపరేషన్ సిందూర్‌ చిత్రాన్ని డీపీగా పెట్టారు. ఉగ్రవాదాన్ని, దానికి సహకరిస్తున్న వ్యవస్థలను సమూలంగా నాశనం చేసేందుకు భారత్ దృఢ సంకల్పంతో ఉందని ప్రధాని స్పష్టం చేశారు. ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో సాయుధ దళాలు అసమానమైన ధైర్యాన్ని సంకల్పాన్ని ప్రదర్శించాయని కొనియాడారు. పహల్గాంలో అమాయకలపై దాడికి తెగబడిన ముష్కరులకు సైనికులు తగిన గుణపాఠం చెప్పారని రాసుకొచ్చారు. సైనికుల శౌర్య పరాక్రమాలకు యావత్ దేశం సెల్యూట్ చేస్తోందని మోదీ పేర్కొన్నారు. ఆపరేషన్ సిందూర్ త్రివిధ దళాల మధ్య సమన్వయాన్ని పెంపొందించిందని తెలిపారు. దేశ భద్రతకు, పౌరుల ప్రాణాలకు హాణి తలపడితే ప్రతిచర్య తీవ్రంగా ఉంటుందని ప్రధాని హెచ్చరించారు.

ఆపరేషన్ సిందూర్ చిత్రాన్ని డీపీగా పెట్టిన జైశంకర్‌
రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్ కూడా భారత సాయుధ దళాల శౌర్యానికి, త్యాగాలకు నివాళులర్పించారు. ఈ ఆపరేషన్‌ను జాతీయ సంకల్పానికి, సంసిద్ధతకు శక్తివంతమైన చిహ్నంగా అభివర్ణించారు. దేశాన్ని కాపాడటంలో సాయుధ దళాల అసమానమైన కచ్చితత్వం, సజావైన సమన్వయం, నిర్ణయాత్మకంగా వ్యవహరించే సంసిద్ధతను ఇది ప్రతిబింబిస్తుందని అన్నారు. విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్‌ కూడా ఆపరేషన్ సిందూర్ చిత్రాన్ని డీపీగా పెట్టారు.

భారత్‌ ఏదీ మర్చిపోదు- దేనినీ క్షమించదు: 'సిందూర్‌'పై ఐఏఎఫ్‌ వీడియో
ఆపరేషన్ సిందూర్‌కు ఏడాది పూర్తైన నేపథ్యంలో సరిహద్దుకు ఆవల ఉన్న ఉగ్ర శిబిరాలపై చేపట్టిన సైనిక చర్యను భారత వైమానిక దళం (ఐఏఎఫ్) మరోసారి గుర్తుచేసుకుంది. ఈ ఆపరేషన్‌కు సంబంధించిన వీడియో రిలీజ్ చేసింది. ఫలితంగా ఉగ్రవాదంపై భారత కఠిన వైఖరిని మరోసారి పునరుద్ఘాటించింది. "భారత్‌ ఏదీ మరిచిపోదు. దేనినీ క్షమించదు' అంటూ ఐఏఎఫ్‌ ఈ వీడియోలో తెలిపింది. 'భారత్‌ ప్రతి ఉగ్రవాదిని, వారికి అండగా నిలిచిన వారిని గుర్తించి, వెంబడించి, శిక్షిస్తుంది' అని ప్రధాని మోదీ హెచ్చరికలు కూడా ఇందులో ఉన్నాయి. పహల్గాంలో జరిగిన ఉగ్రదాడి అందుకు ప్రతీకారంగా భారత సైన్యం ప్రణాళికలు, దళాల సమీకరణ, ఉగ్రవాద లక్ష్యాలపై దాడులు చేసిన దృశ్యాలు ఈ వీడియోలో కనిపించాయి. ఈ దాడుల్లో పాకిస్థాన్‌, పాక్‌ ఆక్రమిత కశ్మీర్‌లోని ఉగ్రవాద శిబిరాలను భారత సైన్యం నేలమట్టం చేసింది.

పాకిస్థాన్, పీవోకేలోని 9 ఉగ్రవాద స్థావరాలపై వైమానిక దాడులు
పహల్గాంలో ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారంగా పాకిస్థాన్‌పై భారత సైన్యం చేపట్టిన ఆపరేషన్ సిందూర్ నేటితో ఏడాది పూర్తి చేసుకుంది. ఏప్రిల్ 22న పహల్గాం ఉగ్రదాడిలో 26 మంది పర్యాటకులు ప్రాణాలు కోల్పోగా, మే 7 అర్ధరాత్రి భారత్ ఈ భారీ సైనిక చర్య చేపట్టింది. పాకిస్థాన్, పీవోకేలోని 9 ఉగ్రవాద స్థావరాలపై వైమానిక దాడులు చేసి 100 మందికి పైగా ఉగ్రవాదులను మట్టుబెట్టింది. బహవల్‌పూర్‌లోని జైషే మహమ్మద్ ప్రధాన కార్యాలయం, మురిడ్కేలోని లష్కరే తోయిబా బేస్, సియాల్‌కోట్, ముజఫరాబాద్, కోట్లీ, భింబర్ ప్రాంతాల్లో ఉగ్ర శిబిరాలను త్రివిధ దళాలు ధ్వంసం చేశాయి.

ఎదురుదాడికి దిగిన పాక్‌ సైన్యం వెన్ను విరిచింది భారత సైన్యం. పది పాక్‌ వైమానిక స్థావరాలపై భారీ దాడులు చేసింది. డ్రోన్లు, నెట్‌వర్కింగ్, లక్ష్యాల గుర్తింపులో ఏఐ ఉపయోగంతో యుద్ధతంత్రాన్ని సరికొత్త స్థాయికి భారత్ తీసుకెళ్లింది. పాక్‌ అణు బెదిరింపులను సహించబోమని ఈ చర్యతో పాకిస్థాన్‌కు గట్టి హెచ్చరిక పంపింది. ఈ ఆపరేషన్ తర్వాత ఏడాది కాలంలో దేశ భద్రతను బలోపేతం చేసే దిశగా ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. రష్యా నుంచి ఐదు S400 మిస్సైల్ వ్యవస్థలు, ఫ్రాన్స్ నుంచి 114 రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు, అమెరికా నుంచి ఆరు P8-I నిఘా విమానాల కొనుగోలుకు సిద్ధపడింది. జర్మనీతో కలిసి ఆరు స్టెల్త్ సబ్ మెరైన్ల నిర్మాణానికి ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. అణు జలాంతర్గామి INS అరిదమన్‌ను కమిషన్ చేసి అణు సామర్థ్యాన్ని చాటిచెప్పింది.

భారత్​- వియత్నాం ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యం- 25బిలియన్ డాలర్లకు చేర్చడమే లక్ష్యం : మోదీ

పంజాబ్‌లో హైఅలర్ట్‌- రెండు గంటల్లో 2చోట్ల పేలుళ్లు- రంగంలోకి NIA

TAGGED:

PM ON OPERATION SINDOOR ANNIVERSARY
OPERATION SINDOOR FIRST ANNIVERSARY
RAJNATH SINGH ON OPERATION SINDOOR
OPERATION SINDOOR DATE
OPERATION SINDOOR FIRST ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.