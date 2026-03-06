చార్ధామ్ యాత్ర రిజిస్ట్రేషన్లు ప్రారంభం- ఎలా చేసుకోవాలంటే!
ఏప్రిల్ 19 నుంచి చార్ధామ్ యాత్ర తీర్థయాత్ర ప్రారంభం- దశల వారిగా తెరుచుకోనున్న ఆలయ తలుపులు
Published : March 6, 2026 at 4:57 PM IST
Online Registrations Chardham Yatra 2026 : భక్తులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చార్ధామ్ యాత్రకు సమయం దగ్గరపడుతోంది. ఉత్తరాఖండ్లోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రాలైన కేదార్నాథ్, బద్రీనాథ్, గంగోత్రి, యమునోత్రి తీర్థయాత్ర ఏప్రిల్ 19న ప్రారంభంకానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యాత్రకు సంబంధించిన అన్ని రకాల ఏర్పాట్లను ఇప్పటికే పూర్తి చేసింది. ఇదే సమయంలో ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను కూడా శుక్రవారం ప్రారంభించింది. ఇక యాత్రికులు తమ తీర్థయాత్ర తేదీలను ప్లాన్ చేసుకుని ఆన్లైన్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు. ప్రతి ఏడాది మాదిరిగానే దేశ విదేశాల నుంచి లక్షలాది మంది భక్తులు ఈ పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించడానికి వస్తుంటారు. అయితే, భక్తుల సౌకర్యార్ధం ఎప్పటిలాగే ఈసారి కూడా రిజిస్ట్రేషన్ను తప్పనిసరి చేసింది అధికార యంత్రాంగం. రిజిస్ట్రేషన్ కోసం అధికారిక పోర్టల్, మొబైల్ యాప్ను ఏర్పాటు చేసింది.
అదేవిధంగా యాత్రకు రెండు రోజుల ముందు (ఏప్రిల్ 17)న ఆఫ్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ కూడా ప్రారంభమవుతుందని అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఇందుకోసం రిషికేశ్, హరిద్వార్, దేహ్రాదూన్లో కౌంటర్లు కూడా ఏర్పాటు చేయనున్నారు. అక్షయ తృతీయ సందర్భంగా ఏప్రిల్ 19న గంగోత్రి, యమునోత్రి తలుపులు తెరుచుకోవడంతో తీర్థయాత్ర ప్రారంభమవుతుంది. ఏప్రిల్ 22న కేదార్నాథ్, ఏప్రిల్ 23న బద్రీనాథ్లో తలుపులు తెరుచుకుంటాయి. రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న యాత్రికులు ప్రయాణ సమయంలో రిజిస్ట్రేషన్ స్లిప్ లేదా ఏదైనా గుర్తింపు కార్డు తీసుకెళ్లాలని అధికారులు సూచించారు.
యాత్రకు సంబంధించిన వివరాలు
- చార్ధామ్ యాత్ర -ఏప్రిల్ 19న ప్రారంభం
- ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ- మార్చి 6
- యమునోత్రి గంగోత్రి ద్వారాలు- ఏప్రిల్ 19
- కేదార్నాథ్- ఏప్రిల్ 22
- బద్రీనాథ్- ఏప్రిల్ 23
- ఆఫ్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ కోసం 50 కౌంటర్లు ఏర్పాటు
- రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ పూర్తిగా ఉచితం
"యాత్రకు ముందు రిజిస్ట్రేషన్ తప్పనిసరి. అదేవిధంగా యాత్రికులు ప్రయాణానికి సంబంధించిన మార్గదర్శకాలను పాటించాలి. యాత్రను సులభతరం చేయడమే ఈ ఆన్లైన్ ప్రక్రియ ముఖ్య ఉద్దేశం. ఆన్లైన్లో నమోదు చేసుకోలేని యాత్రికులు ఆఫ్లైన్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం మొత్తం 50 కౌంటర్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. వీటిలో 30 కౌంటర్లు రిషికేశ్లో మరో 20 వికాస్నగర్ (దెహ్రాదూన్)లో ఉంటాయి. యాత్రికులు ఎప్పుడైనా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునేందుకు వీలుగా ఈ సేవలు 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండనున్నాయి."
- సత్పాల్ మహారాజ్, ఉత్తరాఖండ్ పర్యాటక మంత్రి
తీర్థయాత్ర మార్గాల్లో కనీస సౌకర్యాల ఏర్పాటు
అదేవిధంగా, చార్ధామ్ యాత్రకు భక్తులు భారీ సంఖ్యలో రానున్నారు. దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, తీర్థయాత్ర మార్గాల్లో కనీస సౌకర్యాలు ఉండేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంది. భక్తులు వెళ్లే మార్గాల్లో తాగునీరు, మరుగుదొడ్లు ఇతరత్రా సౌకర్యాలు కల్పించనున్నారు. అదేవిధంగా అత్యవసర సమయాల్లో యాత్రికులకు తక్షణ వైద్య సహాయం అందేలా ఆరోగ్య సేవలను కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ప్రయాణికులకు మార్గనిర్దేశం చేయడానికి స్పష్టమైన సంకేతాలు అందేలా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. యాత్రలో రవాణా సజావుగా జరిగేలా మొత్తం 1880 బస్సులు సిద్ధం చేశారు.
మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, చార్ధామ్ ఆలయాల్లోకి మొబైల్ ఫోన్స్, కెమెరాలు తీసుకెళ్లడంపై పూర్తిగా నిషేధం విధించనున్నట్లు అధికారులు ఇదివరకే ప్రకటించారు. జనవరి 17న జరిగిన రిషికేశ్ ట్రాన్సిట్ క్యాంప్ ప్రాంగణంలో చార్ధామ్ యాత్ర నిర్వహణ, నియంత్రణ సంస్థ నిర్వహించిన సమావేశంలో అధికారులు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. గతేడాది ఆలయ ప్రాంగణంలోకి మొబైల్ ఫోన్స్, కెమెరాలు తీసుకెళ్లడం వల్ల దర్శన నిర్వహణలో అనేక సమస్యలు తలెత్తాయని అందువల్లే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. బద్రీనాథ్ ధామ్లో సింగ్ ద్వారం దాటిన తర్వాత మొబైల్ ఫోన్లు, కెమెరాలను అనుమతించబోమని గఢ్వాల్ కమిషనర్ వినయ్ శంకర్ పాండే పేర్కొన్నారు. అలాగే, కేదార్నాథ్లో కూడా చబూతర ప్రాంతంలో కెమెరాలు ఉపయోగించడంపై అనుమతి లేదని చెప్పారు.
రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ ఇలా
చార్ధామ్ యాత్ర కోసం రిజిస్టర్ చేసుకోవడానికి భక్తులకు ఉత్తరాఖండ్ ప్రభుత్వం రెండు సదుపాయాలను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. వెబ్ పోర్టల్: registrationandtouristcare.uk.gov.in సందర్శించి నమోదు చేసుకోవచ్చు. అలాగే, మొబైల్ యాప్: Tourist Care Uttarakhand యాప్ ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేయవచ్చు.
