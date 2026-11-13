'ఒక్కో నగ్న ఫొటోకు ఒక్కో వార్ ప్లాన్'- పాక్ స్పై ఉచ్చులో ఎయిర్ఫోర్స్ ఆఫీసర్
IAF Officer Allegedly Shared Secrets Pakistan: వ్యక్తిగత జీవితంలో ఒడిదొడుకులు ఎదుర్కొంటున్న సమయంలో సదరువింగ్ కమాండర్ సోషల్ మీడియా ద్వారా పరిచయమైన ఓ మహిళ మాయలో పడి హనీట్రాప్కు గురైనట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
Published : November 13, 2026 at 6:13 PM IST
శత్రువుల వలపు వలలో చిక్కి దేశ రక్షణ రహస్యాలను తాకట్టు పెట్టిన ఓ భారత వాయుసేన అధికారి నిర్వాకం ఇప్పుడు సంచలనం రేపుతోంది. పాకిస్థాన్ గూఢచారి పంపే ఒక్కో అసభ్యకర ఫొటోకు బదులుగా దేశ భద్రతకు సంబంధించిన అత్యంత రహస్య సమాచారాన్ని పంపుతానని బేరం కుదుర్చుకోవడం అధికారులను విస్మయానికి గురి చేసింది. సోషల్ మీడియా వేదికగా మొదలైన పరిచయం ఏకంగా భారత్ డ్రోన్ సామర్థ్యాలు, యుద్ధ విమానాల మోహరింపు వివరాలే దాయాది దేశానికి చిక్కేలా చేసింది. పోలీసుల దాఖలు చేసిన ఛార్జీషీట్లో విస్తుపోయే విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
వ్యక్తిగత జీవితంలో ఒడిదొడుకులు ఎదుర్కొంటున్న సమయంలో సదరు వింగ్ కమాండర్ సోషల్ మీడియా ద్వారా పరిచయమైన ఓ మహిళ మాయలో పడి హనీట్రాప్కు గురైనట్లు దర్యాప్తు అధికారులు గుర్తించారు. 2026 జనవరి 12 నుంచి ఏప్రిల్ 1 వరకు వీరు వాట్సప్లో సంభాషణలు సాగించారు. దాదాపు 3000లకు పైగా టెక్ట్స్ సందేశాలు, 65 ఫొటోలు పంపించుకున్నారు. వీరి మధ్య 42 వాయిస్ కాల్స్, నాలుగు వీడియో కాల్స్ ఉన్నాయి. ఆరు యూఆర్ఎల్స్ను కూడా షేర్ చేసుకున్నారు. భారత్ డ్రోన్ సామర్థ్యాలు, సీక్రెట్ డ్రోన్ యూనిట్, సైనిక స్థావరాలు ఉన్న వివరాలు, ఘర్షణల వేళ ముందుగా మోహరించే యుద్ధ విమానాలు, ఉద్రిక్తతల సమయంలో సైనికులను మోహరించే ప్రాంతాలు వంటి సున్నితమైన సమాచారాన్ని సదరు అధికారి పాక్ గూఢచారితో పంచుకున్నట్లు పోలీసులు తమ ఛార్జిషీట్లో పేర్కొన్నారు.
అసభ్యకరమైన ఫోటో పంపితే బదులుగా యుద్ధ ప్రణాళిక పత్రాలు
ఒక్కసారి పాక్ గూఢచారి అసభ్యకరమైన ఫోటో పంపితే అందుకు బదులుగా వింగ్ కమాండర్ అత్యంత రహస్య యుద్ధ ప్రణాళికలకు సంబంధించిన పత్రాలను పంపినట్లు పోలీసులు ఛార్జ్షీట్లో వెల్లడించారు. ప్రతి నగ్న ఫొటోకు యుద్ధ ప్రణాళికకు సంబంధించిన ఒక కొత్త పేజీని పంపిస్తానని అధికారి ఆఫర్ చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. కేవలం పత్రాలు మాత్రమే కాకుండా లేహ్లోని యుద్ధ విమానాల మోహరింపు, సూరత్గఢ్లోని మహజన్ ఫీల్డ్ ఫైరింగ్ రేంజ్లో జరిగిన మిలిటరీ విన్యాసాల సమాచారాన్ని కూడా ఐఏఎఫ్ అధికారి షేర్ చేసినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. అయితే ఈ అధికారి నిర్వాకం మే నెలలోనే బయటపడింది. వాయుసేన ఉన్నతాధికారుల ఫిర్యాదు మేరకు 2026 మే 30న నిందితుడిని అరెస్టు చేసి తీహాడ్ జైలుకు తరలించారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా భారత సైన్యాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని పనిచేస్తున్న పాకిస్థాన్ గూఢచర్య నెట్వర్క్పై దర్యాప్తు సంస్థలు లోతుగా విచారణ జరుపుతున్నాయి.
బంగాల్ స్పెషల్ టాస్క్ ఫోర్స్కు పట్టుబడ్డ పాకిస్థానీ గూఢచారి
బంగాల్ స్పెషల్ టాస్క్ ఫోర్స్ (STF)ఇటీవల హబ్రాలో ఒక పాకిస్థానీ గూఢచారిని అరెస్టు చేసింది. నిందితుడిని రాణా రౌఫ్ (అలియాస్ వహాబ్)గా గుర్తించింది. భారతీయ రైల్వే, సైన్యం, నౌకాదళానికి సంబంధించిన పలు రహస్య వివరాలను రాణా లీక్ చేశాడని దర్యాప్తు అధికారులు ఆరోపిస్తున్నారు. నేపాల్ సరిహద్దు ద్వారా రాణా భారత్లోకి ప్రవేశించినట్లు కూడా వెల్లడైంది. కోల్కతాకు చేరుకున్న తర్వాత, అతను టాప్సియా ప్రాంతంలో నివసించాడు. ఇటీవల ఏదో పని మీద హబ్రాకు వెళ్లినప్పుడు అతడు పట్టుబడ్డాడు. తన గుర్తింపును దాచిపెట్టి, ఒక కల్పిత చిరునామాను ఉపయోగిస్తూ టాప్సియా ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నాడని దర్యాప్తు అధికారులు తెలిపారు. అలాగే, రాణా భారత్లోకి ప్రవేశించిన తర్వాత ఎలాంటి సమాచారాన్ని సేకరించాడు? ఆ సమాచారాన్ని ఎవరికి చేరవేశాడు? అనే విషయాన్ని గుర్తించే పనిలో దర్యాప్తు అధికారులు నిమగ్నమయ్యారు.
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