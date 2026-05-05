ఒక్క ఓటుతో టీవీకే నేత విజయం- క్యాబినెట్ మినిస్టర్కు షాక్- గవర్నర్ అపాయింట్మెంట్ కోరిన విజయ్
తమిళనాడు ఎన్నికల్లో డీఎంకే మంత్రికి షాక్ ఇచ్చిన టీవీకే నేత- ఒక్క ఓటుతో ఓటమి- ప్రభుత్వ ఏర్పాటుపై చర్చించేందుకు గవర్నర్ అపాయిట్మెంట్ కోరిన విజయ్
Published : May 5, 2026 at 11:28 AM IST
DMK Minister One Vote Loss : తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తమిళగ వెట్రి కజగం (టీవీకే) అనూహ్య విజయాన్ని సాధించింది. ఏకంగా డీఎంకే అధిపతి, సీఎం స్టాలిన్ను తన నియోజకవర్గంలోనే ఓడించారు. అయితే ఈ ఎన్నికల్లో ఓ అరుదైన సంఘటన జరిగింది. ఒక్క ఓటు విలువ ఎంతో చూపించింది. టీవీకే అభ్యర్థికి ఒక్క ఓటు తేడాలో డీఎంకే క్యాబినెట్ మినిస్టర్ను ఓడించారు. మరోవైపు మ్యాజిక్ ఫిగర్ దాటకపోయినా, ప్రభుత్వ ఏర్పాటుపై చర్చించడానికి టీవీకే అధినేత విజయ్, గవర్నర్ అపాయింట్మెంట్ కోరినట్లు సమాచారం. ఈ మేరకు ఒక లేఖ రాసినట్లు పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి.
ఒక్క ఓటతో ఓటమి
మే 4న వెలువడిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో తిరుపత్తూరు నియోజవర్గంలో డీఎంకే మంత్రి కేఆర్ పెరియకరుప్పన్ కేవలం ఒక్క ఓటు తేడాతో ఓటమి పాలయ్యారు. డీఎంకేకు చెందిన సహకార శాఖ మంత్రి పెరియకరుప్పన్పై టీవీకే అభ్యర్థి శ్రీనివాస సేతుపతి ఆర్ విజయం సాధించారు. సేతుపతి మొత్తం 83,375 ఓట్లు సాధించగా, పెరియకరుప్పన్ ఒక్క ఓటు తేడాతో వెనుకబడ్డారు. ఇంత తక్కువ తేడాతో ఓటమి లేదా విజయం సాధించడం ఎన్నికల చరిత్రలో అరుదుగా కనిపించే విషయం. ఈ ఫలితం రాజకీయ వర్గాల్లో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రతి ఓటు ప్రాముఖ్యత ఎంత ఉంటుందో ఇది స్పష్టంగా చూపించింది.
గవర్నర్కు విజయ్ లేఖ
మరోవైపు, ప్రభుత్వం ఏర్పాటుపై చర్చించేందుకు విజయ్ గవర్నర్ అపాయింట్మెంట్ కోరినట్లు అధికారిక వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ మేరకు గవర్నర్కు ఓ లేఖ రాసినట్లు సమాచారం. అందులో రెండు వారాల్లో మెజారిటీ నిరూపించుకుంటామని విజయ్ పేర్కొన్నట్లు సమాచారం. దీంతో టీవీకే ఎవరి సాయం తీసుకుంటుందనే విషయంపై త్వరలో స్పష్టత వచ్చే అవకాశముంది. ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన పార్టీ అభ్యర్థులను విజయ్ మంగళవారం ఉదయం టీవీకే కార్యాలయంలో కలవనున్నట్లు టీవీకే వర్గాలు వెల్లడించాయి.
మద్దతు ఇచ్చేందుకు చిన్నపార్టీలు సై
ఇక రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో మొత్తం 234 సీట్లల్లో టీవీకే 108 స్థానాల్లో స్పష్టమైన ఆధిక్యంలో ముందంజలో ఉంది. అతి పెద్ద పార్టీగా నిలిచింది. అయితే ప్రభుత్వ ఏర్పాటు కోసం మ్యాజిక్ ఫిగర్ 118 సీట్లు కావాలి. కానీ విజయ్కు 108 సీట్లు మాత్రమే ఉన్నాయి. ఇంకా 10 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు కావాలి. దీంతో విజయ్ ఏ పార్టీ మద్దతు తీసుకుంటారనే సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. టీవీకే నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఇవ్వడానికి కాంగ్రెస్, పీఎంకే సుముఖంగా ఉన్నాయని తెలుస్తోంది. అందుకు ఇరు పార్టీలు చెరో రెండు మంత్రి పదువులు కోరుతున్నాయని సమాచారం. మరోవైపు వామపక్ష పార్టీలు కూడా టీవీకే నేతలో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది.
డీఎంకే కూటమి 73 సీట్లతో రెండో స్థానం, అన్నాడీఎంకే కూటమి 53 స్థానాలతో మూడో ప్లేస్లో ఉంది. ఈ ఎన్నికల్లో డీఎంకే అలయన్స్ 59 స్థానాలతో రెండో స్థానంలో నిలిచింది. అన్నాడీఎంకే కూటమి 47 స్థానాలతో మూడో స్థానంలో నిలిచింది. అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీ కేవలం 5 స్థానాలు మాత్రమే గెలుచుకోగా, పట్టాలి మక్కల్ కచ్చి (పీఎంకే) 4 స్థానాలు సాధించింది. చిన్న పార్టీలకు ఈ ఎన్నికల్లో పరిమిత విజయాలే దక్కాయి. ఈ ఫలితాలతో తమిళనాడు రాజకీయాల్లో గణనీయమైన మార్పు జరిగింది. పార్టీ ఏర్పాటు చేసి రెండేళ్లే అవుతుంది. తన తొలిసారిగా ఎన్నికల బరిలోకి దిగి చరిత్రను సృష్టించేంత విజయాన్ని సాధించింది. కొత్తగా ఎదుగుతున్న టీవీకే పార్టీ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తూ తదుపరి ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు సిద్ధమవుతోంది.
